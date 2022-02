Роналду: «Дети есть и всегда будут лучшим, что есть в мире»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» опубликовал новую запись в своём твиттере.

Children are and will always be the best thing the world has to offer, and we must protect them at all costs. Supporters are and will always be the best in football, and we must respect everything they face and endure for their clubs.🙌🏽👊🏽 pic.twitter.com/DZ7wcseTHd