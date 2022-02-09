ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеБразилия. Серия С 2021

Ари: «Желание поиграть в России у меня есть»

вчера, 18:32

Бывший нападающий «Спартака», «Локомотива», «Краснодара» и сборной России Ари объяснил свое решение выступать за бразильский «Атлетико Сеаренсе», а также допустил возможность возвращения в Россию.

Почему не вернулся в Россию? Варианты были средние. Был интерес от нескольких команд, но ничего конкретного. Я поговорил с женой, мы решили остаться в Бразилии. Здесь много дел, дочка пошла в школу. Можно сказать, что бог меня не отпускает никуда. Наверное, он меня оставляет здесь для того, чтобы я помог своей команде. Хоть мы играем в третьем дивизионе, но это тоже хорошая витрина и чемпионат. Здесь есть популярные команды, которые раньше играли в чемпионате Бразилии — «Витория», «Фигейренсе». Осталось три игры в чемпионате штата, буду играть, а дальше увидим.

Всегда говорил: если есть хорошее предложение, я без проблем поеду. Не важно даже, какая страна. Но сейчас я счастлив, потому что впервые вышел на все 90 минут за последние полгода. Пока я буду набирать форму и усиленно работать. А летом уже посмотрим, останусь здесь или пойду в другую команду. Я хочу быть в хорошей форме. Когда наберу ее, буду думать, куда могу поехать.

Допускаю ли, что могу вернуться в Россию летом? Конечно, но для меня важно сейчас войти в соревновательный ритм. Мне пока тяжело, сейчас надо концентрироваться на тренировках. Желание поиграть в России у меня есть, но пока рано об этом говорить.

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Ари
Источник: sport24.ru
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Все комментарии
виктор бочарников
виктор бочарников
вчера в 21:19
Тут уже даже правильный паспорт не поможет .
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 19:30
Ну еще бы. Такие зарплаты тут у футболистов,словно они мир спасают
старина
старина
вчера в 19:22
До 40 лет чтоли играть собираешься?
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 19:16
Кончилось его время
Mekail
Mekail
вчера в 18:37
Поезд ушел... до свидание
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