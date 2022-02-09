Джеррард – о матче с «Лидсом»: «Жду встречи с Бьелсой»

Главный тренер «Астон Виллы» поделился ожиданиями от поединка с «Лидсом» в 24-м туре АПЛ . Наставник рассказал также о целям своей команды на текущий сезон:

Игроки «Лидса» имеют возможность играть под руководством Бьелсы и в его стиле. Может быть, они этого не оценят. Он определенно тот, кого все тренеры здесь очень уважают. Жду встречи с Бьелсой.

У нас есть определённые цели на этот сезон. О них мы предпочитаем на сообщать СМИ , это вызовет шумиху и окажет давление на игроков. Не хочу допустить подобного.

Сейчас мы находимся в середине таблицы, но хотим ставить перед собой более высокие цели.