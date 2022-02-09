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Джеррард – о матче с «Лидсом»: «Жду встречи с Бьелсой»

вчера, 14:35
Астон ВиллаЛоготип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)3 : 3Логотип футбольный клуб ЛидсЛидсМатч завершен

Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард поделился ожиданиями от поединка с «Лидсом» в 24-м туре АПЛ. Наставник рассказал также о целям своей команды на текущий сезон:

Игроки «Лидса» имеют возможность играть под руководством Бьелсы и в его стиле. Может быть, они этого не оценят. Он определенно тот, кого все тренеры здесь очень уважают. Жду встречи с Бьелсой.

У нас есть определённые цели на этот сезон. О них мы предпочитаем на сообщать СМИ, это вызовет шумиху и окажет давление на игроков. Не хочу допустить подобного.

Сейчас мы находимся в середине таблицы, но хотим ставить перед собой более высокие цели.

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Все комментарии
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 15:49
— Удачи тебе и твоей команде в этом матче.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:01
Сам всё и сказал про задачи...
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:38
Удачи тебе и команде в этом матче
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