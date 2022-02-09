Конте: «Для „Тоттенхэма“ Эриксен — часть истории»

Наставник «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался о возможном возвращении в клуб хавбека Кристиана Эриксена, который перенес остановку сердца и недавно перешел в «Брентфорд», подписав соглашение до конца сезона:
Мы не говорили о подписании Эриксена. Я удивлен этой ситуацией… Я думал, что ему потребуется больше времени, чтобы вернуться к игре в АПЛ. Для «Тоттенхэма» Эриксен — часть истории, и вернуться сюда было бы отличной возможностью.
Напомним, что во время поединка Евро-2020 Эриксен перенес остановку сердца. После этого футболист расторг контракт с «Интером», так как правила Серии А не позволяют выходить на поле игрокам, у которых имплантирован сердечный дефибриллятор.