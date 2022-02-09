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Конте: «Для „Тоттенхэма“ Эриксен — часть истории»

вчера, 15:48

Наставник «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался о возможном возвращении в клуб хавбека Кристиана Эриксена, который перенес остановку сердца и недавно перешел в «Брентфорд», подписав соглашение до конца сезона:

Мы не говорили о подписании Эриксена. Я удивлен этой ситуацией… Я думал, что ему потребуется больше времени, чтобы вернуться к игре в АПЛ. Для «Тоттенхэма» Эриксен — часть истории, и вернуться сюда было бы отличной возможностью.

Напомним, что во время поединка Евро-2020 Эриксен перенес остановку сердца. После этого футболист расторг контракт с «Интером», так как правила Серии А не позволяют выходить на поле игрокам, у которых имплантирован сердечный дефибриллятор.

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Все комментарии
Ванечка
Ванечка
вчера в 16:25
Не бережет он себя
STVA 1
STVA 1
вчера в 15:55
Эриксену удачи и без последствиц
beefs
beefs
вчера в 15:53
Кристиан рискует жизнью...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 15:53
Этот уже занял свое место
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:51
Ему пора заканчивать с футболом!
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