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Виллаш-Боаш: «„Зенит“ под руководством Семака обрёл стабильность»

сегодня, 14:03

Бывший тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш заявил, что всё ещё следит за питерским клубом.

Слежу ли я за «Зенитом»? Конечно! И по-прежнему ощущаю сильную эмоциональную связь с ним. Это было особенный период в моей карьере. Иногда, только покинув кого-то, ты начинаешь по-настоящему ценить то время, которое провел вместе с ним. О «Зените» у меня только великолепные воспоминания. Особенно об игроках, фанатах и, конечно, о прекрасной клубной организации.

После небольшого провала при Манчини «Зенит» под руководством Семака обрел стабильность. Сергей смог правильно организовать команду, вернуть «Зениту» уверенность и результаты, которых не было при Манчини и Луческу. Одна из самых сложных вещей в футболе — это оставаться на высоком уровне и показывать стабильно высокие результаты. Семаку это удается за счет знаний, правильной мотивации своих футболистов, которые продолжают показывать высокий уровень из года в год. В этом сезоне московское «Динамо» составляет «Зениту» серьезную конкуренцию, но надеюсь, что Семак со всем справится и «Зенит» снова победит в чемпионате. А заодно приблизится ко второй звезде на эмблеме.

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 17:47
Стабильность это хорошо, но она пока распространяется на РПЛ. В еврокубках она тоже в принципе стабильна, только больше со знаком минус.
Я не говорю, что Семак плохой тренер, по меркам РПЛ и бюджету Зенита он просто отличный тренер. Прежде всего Семаку надо доказать, что он и в еврокубках чего то стоит. Думаю этот сезон на многое может дать ответ, ведь команда собрана хорошая и Семака все хвалят.
Семаку удачи и пора реально доказывать свою состоятельность.
Futurista
Futurista ответ 1 984 (раскрыть)
сегодня в 17:25
старина
старина
сегодня в 17:10
Для победы в нашем чемпионате питерским и тренер не нужен
Roger Young
Roger Young
сегодня в 16:20
Ага стабильную ужасную и невнятную игру
Борислaв
Борислaв
сегодня в 16:17
В чем то он прав
Mekail
Mekail
сегодня в 15:47
Могу согласиться, но только для внутреннего чемпионата
Ironigor
Ironigor
сегодня в 15:21
А шо Семак тренерует Зенит ???)))
1 984
1 984
сегодня в 14:41
Стабильно не выходит из группы в ЛЧ.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 14:33
СиРожа - это стабильная ссыкливость в группе ЛЧ!
Dirty_Harry
Dirty_Harry
сегодня в 14:33
что есть то есть, стабильно проваливается в еврокубках. Такого беспомощного и прямолинейного Зенита ни при одном тренере не видели.
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 14:25
Стабильно проваливаются в Европе. А вот при Боаше занимали 1-е место в группе но ведь перед Семаком такой задачи не стоит.
drug01
drug01
сегодня в 14:18
Кукушка хвалит петуха
STVA 1
STVA 1 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 14:14
Чем может импонировать сегодняшний Зенит? Тем что подмяли под себя всех паспортистов? Ну не знаю!
Вот Зенит Аршавина был мне очень симпатичен!
ДСА
ДСА
сегодня в 14:13
Стабильно не выходит в плей-офф Лиги Чемпионов.
sv_1969
sv_1969 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 14:11
Её не будет! Там газпром не купит ничего!))))
Я если серьезно то пока клубы будут кормиться с бюджета то ничего хорошего нас не ждет
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 14:11
Стабильно чемпион в РПЛ и стабильно неважно в Европе, хотя последний групповой этап показал, что и в Европе при смелой игре шансы есть. Но если с "Бетисом" будет традиционная игра от Семака (прижавшись к своим воротам и как-бы чего не вышло) - вылет обеспечен.
протон
протон
сегодня в 14:10
У Виллаша был самый мощный и дорогой состав в Зените
Самый мощный Зенит был при АВБ. Лучшая командная игра была при Лучано, до августа 2012-го... Лучший результат - при Дике. Самая весёлая команда - при Власте. Они все разные, и все импонируют по-своему...
Семак, но он уже не первый год проваливает Лигу чемпионов. Одно дело — хорошо играть в России, другое — в Европе. Попросту не хватает опыта, а время идёт.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 14:06
Зенит обрел стабильность под патронажем Героя России. А бюджет спокойно эту стабильность поддерживает.
протон
протон
сегодня в 14:04
К сожалению стабильность пока что в РПЛ. Хотелось бы и на евро арене.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 14:04
А в лч не обрёл!
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