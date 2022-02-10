Виллаш-Боаш: «„Зенит“ под руководством Семака обрёл стабильность»

Бывший тренер «Зенита» заявил, что всё ещё следит за питерским клубом.

Слежу ли я за «Зенитом»? Конечно! И по-прежнему ощущаю сильную эмоциональную связь с ним. Это было особенный период в моей карьере. Иногда, только покинув кого-то, ты начинаешь по-настоящему ценить то время, которое провел вместе с ним. О «Зените» у меня только великолепные воспоминания. Особенно об игроках, фанатах и, конечно, о прекрасной клубной организации.

После небольшого провала при Манчини «Зенит» под руководством Семака обрел стабильность. Сергей смог правильно организовать команду, вернуть «Зениту» уверенность и результаты, которых не было при Манчини и Луческу. Одна из самых сложных вещей в футболе — это оставаться на высоком уровне и показывать стабильно высокие результаты. Семаку это удается за счет знаний, правильной мотивации своих футболистов, которые продолжают показывать высокий уровень из года в год. В этом сезоне московское «Динамо» составляет «Зениту» серьезную конкуренцию, но надеюсь, что Семак со всем справится и «Зенит» снова победит в чемпионате. А заодно приблизится ко второй звезде на эмблеме.