«Спартак» подпишет защитника «Енисея»

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сегодня, 17:23

Центральный защитник «Енисея» перейдёт в московский «Спартак». Стороны уже достигли договорённости по переходу 18-летнего футболиста, информирует пресс-служба красноярской команды в Instagram.

Труханов уже вылетел в Москву для прохождения медосмотра и подписания личного контракта со «Спартаком».

«Енисей» получит за футболиста денежную компенсацию, а также может рассчитывать на будущие выплаты в случае успешного выступления игрока.

О деталях сделки не сообщается.