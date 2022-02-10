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«Спартак» подпишет защитника «Енисея»

сегодня, 17:23

Центральный защитник «Енисея» Данил Труханов перейдёт в московский «Спартак». Стороны уже достигли договорённости по переходу 18-летнего футболиста, информирует пресс-служба красноярской команды в Instagram.

Труханов уже вылетел в Москву для прохождения медосмотра и подписания личного контракта со «Спартаком».

«Енисей» получит за футболиста денежную компенсацию, а также может рассчитывать на будущие выплаты в случае успешного выступления игрока.

О деталях сделки не сообщается.

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Все комментарии
Izmar
Izmar
сегодня в 22:50
Приобретение всем на зависть.
sv_1969
sv_1969 ответ particular (раскрыть)
сегодня в 21:48
Приветствую! У них Олег Иванович начинал в Красноярске! А вдруг))
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
сегодня в 21:45
Думается это последний раз,когда мы слышим эту фамилию
4RT
4RT
сегодня в 20:45
От Москвы до Енисея ....😁
leonid_spb58
leonid_spb58
сегодня в 20:28
Вау,трансферная бомба!
санек002
санек002 ответ Сп62 (раскрыть)
сегодня в 19:45
расчет на молодежь!возомнили себя романцевыми и бесковыми!только до них вам с...ь да с...ь
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 19:41
Явно ктото похлопотал!
CarcassBT
CarcassBT
сегодня в 19:17
Смотрю, федунятник во что бы то ни стало намерен удержать девятую позицию 😉🤪
SHMEL258
SHMEL258
сегодня в 19:01
Завидую спартаку, такие сделки проворачивают!
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 19:01
Для Пердива нормальное усиление !
Сп62
Сп62
сегодня в 18:36
Укрепляемся по всем фронтам. И зачем нам всякие Малкомы, Азмуны и Клаудиньо.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 18:30
Спартак продолжает гнуть линию СЭКОНД ХЭНДА !
Валерыч
Валерыч
сегодня в 18:16
Интересно, рост 189 у Труханова. Такой же как у Видича.
Кто знает, может это и по игре будет "новый" Видич?
А может ещё круче? Поживём - увидим.
particular
particular
сегодня в 17:45
Серьёзный апгрейд... Теперь оборона - бетон...
Не каждому дано из Красноярска лыжи сразу в столицу смазать...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 17:35
С трухановым спартак точно станет чемпионом.
протон
протон
сегодня в 17:31
Видимо в академии пусто. Хорошо, что движение по молодым пошло, а то раньше много слов об акадимии , а на выходе игроки уровня ФНЛ
Эрика Статистика
Эрика Статистика
сегодня в 17:29
Таки переходит.. так и в голвое у себя прогнозировала)) стандартное женское "а я же говорила" ))) всё равно никто не поверит)
Ironigor
Ironigor
сегодня в 17:24
Молодцы, хороший молодой паренёк. Лишь бы не сгубили .
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