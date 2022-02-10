«Спартак» подпишет защитника «Енисея»

Центральный защитник «Енисея» Данил Труханов перейдёт в московский «Спартак». Стороны уже достигли договорённости по переходу 18-летнего футболиста, информирует пресс-служба красноярской команды в Instagram.
Труханов уже вылетел в Москву для прохождения медосмотра и подписания личного контракта со «Спартаком».
«Енисей» получит за футболиста денежную компенсацию, а также может рассчитывать на будущие выплаты в случае успешного выступления игрока.
О деталях сделки не сообщается.
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