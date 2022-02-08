«Химки» арендовали форварда, который творил дичь в Бельгии. Дидье Ламкель Зе — камерунский Балотелли

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вчера, 12:40

Пойдет в баню с Глушаковым и по ресторанам с Мамаевым?

Трансфер

В понедельник «Химки» объявили об аренде нападающего Дидье Ламкеля Зе. Камерунец проведет в Подмосковье весеннюю часть сезона 2021/22, он арендован у бельгийского «Антверпена» на ближайшие пять месяцев. Зе стал шестым новичком «Химок» в зимнее трансферное окно после подписания Юрия Жиркова (свободный агент), Павла Мамаева («Ростов»), Бутты Магомедова (Алания), Захара Волкова ( БАТЭ ) и Неманьи Главчича («Славен»).

Первую часть текущего сезона Дидье тоже провел в аренде, выступал в Словакии за клуб ДАК (Дунайска-Стреда), за который провел всего лишь 8 матчей. Отметился двумя голами и тремя ассистами, но с начала ноября не играл из-за травмы. Во всяком случае, такова официальная версия, ведь вы скоро убедитесь, что иногда у Зе заезжают шарики за ролики, что приводит к непредсказуемым последствиям.

«Химки» арендовали камерунского нападающего Дидье Ламкель Зе у «Антверпена». Соглашение рассчитано до конца сезона. Футболист прошёл медобследование и присоединился к команде в Турции.



Bienvenue, Didier! 🤝



▶️ https://t.co/RTBRs1fVfP pic.twitter.com/8axJlYTj6J — ФК «Химки» (@fc_khimki) February 7, 2022

Зе на поле: универсальный форвард, выступавший во Франции и Бельгии

- Дидье родился в Камеруне, но профессиональную карьеру начал во Франции. Выпускник академии «Лилля» провел два сезона в «Ньоре», за который играл в Лиге 2. Потом переехал в Бельгию, где присоединился к «Антверпену» из Про-Лиги (элитный дивизион).

- К 25 годам у Ламкеля Зе 157 матчей в профессиональной карьере за «Ньор», «Антверпен» и ДАК. В них он забил 34 гола и сделал 18 результативных передач.

- Сезон 2020/21 стал самым результативным в карьере Зе, он забил 10 голов за «Антверпен» во всех турнирах: 7 в регулярном чемпионате Бельгии, по одному в плей-офф Про-Лиги, Лиге Европы и Кубке Бельгии.

- Международная карьера новичка «Химок» на сегодняшний день ограничена четырьмя минутами в составе сборной Камеруна: в ноябре 2019-го сыграл против Кабо-Верде (0:0).

- Дидье — универсальный нападающий, причем его основная позиция — левый вингер. И это при росте 192 сантиметра. Насколько понимаю, в «Химках» фактурного футболиста видят в центре атаки, который опустел с уходом Кемаля Адеми в «Падерборн».

Зе за пределами поля: большая головная боль

Дидье — талантливый футболист, к которому нужен особый подход. Но даже в этом случае нет гарантий, что получится управлять им и направлять энергию в правильное русло. За время выступлений в Бельгии у Зе сложилась вполне определенная репутация большого и капризного ребенка. Сначала это проявлялось в локальных эпизодах: мог на ровном месте заработать красную карточку, устроить драку на тренировке или самовольно забрать мяч у партнера, чтобы пробить пенальти (и промазать), как в полуфинале Кубка Бельгии 2019/20 против «Кортрейка». Партнеры и главный тренер «Антверпена» Ласло Белени были вне себе от негодования:

Я всё ещё не понимаю, что делать с Дидье. Он хотел в очередной раз устроить шоу, привлечь к себе внимание. Я очень зол на него и на парней, которые позволили ему это сделать.

Из-за самодурства Зе «Антверпен» упустил шанс на победу, встреча закончилась со счетом 1:1, но в ответном полуфинале Дидье отыграл 90 минут, как и в финальном матче против «Брюгге». Обе встречи завершились победами «Антверпена» со счетом 1:0, а Кубок Бельгии остается единственным трофеем в карьере новичка «Химок».

Настоящая дичь от Дидье Ламкеля Зе

Ласло Белени злился на Зе, но продолжал доверять талантливому чудаку, а вот пришедший ему на смену Иван Леко не стал церемониться и после первого серьезного залета (не явился на тренировку из-за того, что сделал татуаж кожи головы) сослал недисциплинированного футболиста в дубль. Сам хорват проработал в «Антверпене» всего полгода — умчал в Китай, где «Шанхай СИПГ» предложил ему жирный контракт. Новый тренер Франк Веркаутерен (тот самый, который работал в «Крыльях Советов») предложил Зе вернуться в команду, но форвард поначалу был непреклонен:

Смена тренера ничего не меняет. Моя история в «Антверпене» подошла к концу. Я хотел уехать еще летом, но клуб меня не отпустил. То, что меня не включили в заявку на Лигу Европы, было проявлением крайнего неуважения. Это очень меня задело. Ноги моей больше не будет в этом клубе.

Свои слова Дидье подтвердил делами: отстраненный от участия в матчах футболист пришел на стадион «Антверпена» в футболке «Андерлехта», проник в раздевалку и оставил высокоинтеллектуальную надпись маркером на стене: «Здесь был LZ». Фанаты в открытую требовали отправить умника восвояси, но Дидье выступил с покаянием, сказал, что его «накрыло с головой», а вскоре даже вернулся на поле и в первом же матче забил победный гол в ворота «Серкль Брюгге».

Концовку сезона 2020/21 Зе провел результативно, но не обошлось без фирменных причуд: на видео ниже можно увидеть, как новичок «Химок» зачем-то пытается стянуть трусы с бывшего футболиста «Анжи» Мехди-Карселы Гонсалеса.