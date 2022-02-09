«Ростов» подписал контракт с Голенковым

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вчера, 10:58

Футбольный клуб «Ростов» объявил о подписании контракта с форвардом чешской «Сигмы» .

Соглашение игрока с клубом рассчитано на 5 лет. Футболист ранее выступал за «Крылья Советов» и «Униан Лейрию». В сезоне-2020/2021 Егор провёл 44 поединка, забив при этом 18 голов, и отдав 8 результативных передач.

С 2015 по 2021 год форвард находился в структуре самарских «Крыльев Советов», проведя за основную команду 52 матча, в которых забил 17 голов и отдал 8 результативных передач. «Крылья Советов» продали Голенкова в «Сигму» минувшим летом. По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 115 тысяч евро.

Рыночная стоимость Голенкова оценивается в 350 тысяч евро.