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«Ростов» подписал контракт с Голенковым

вчера, 10:58

Футбольный клуб «Ростов» объявил о подписании контракта с форвардом чешской «Сигмы» Егором Голенковым.

Соглашение игрока с клубом рассчитано на 5 лет. Футболист ранее выступал за «Крылья Советов» и «Униан Лейрию». В сезоне-2020/2021 Егор провёл 44 поединка, забив при этом 18 голов, и отдав 8 результативных передач.

С 2015 по 2021 год форвард находился в структуре самарских «Крыльев Советов», проведя за основную команду 52 матча, в которых забил 17 голов и отдал 8 результативных передач. «Крылья Советов» продали Голенкова в «Сигму» минувшим летом. По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 115 тысяч евро.

Рыночная стоимость Голенкова оценивается в 350 тысяч евро.

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Все комментарии
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 22:36
Такое впечатление что состав формируют под ФНЛ, очень буду рад если ошибаюсь!
ZeroRiot
ZeroRiot ответ galem72 (раскрыть)
вчера в 17:33
Не сыграл ни одного матча, потому что был травмирован.
kasyak7
kasyak7
вчера в 17:13
Голенков пошел на повышение
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 13:19
Может Егор и в Ростове станет забивным форвардом.
AlVi77
AlVi77
вчера в 12:49
Нормальный парень, если без травм, то заиграет. Удачи Егору, Ростов с покупкой. Если бы не агент андыреев, то играл бы Егор у нас, явно полезнее Цыпы, но увы, у нас команда одного агента. Так и будут продавать игроков каждое окно.
Cat01
Cat01
вчера в 12:47
Поможет ли он...
Рaтмир
Рaтмир
вчера в 12:37
Удачное приобретение
SHMEL
SHMEL
вчера в 12:31
Очень дёшево и сердито. Вполне оправданная покупка.
stanichnik
stanichnik
вчера в 12:19, ред.
Болельщикам футбольного клуба Крылья Советов хорошо знаком этот молодой нападающий, в паре с Иваном Сергеевым разрывавший оборону соперников в пошлом сезоне. Их ударная тройка Сергеев-Голенков-Зиньковский из ста голов забила шестьдесят четыре гола на троих, сорок, четырнадцать и десять соответственно. Весной на него положили глаз скауты столичных клубов, сам же Егор по окончании чемпионата ФНЛ по предварительной договорённости должен был переехать в Ростов, а после каких-то непонятных соглашений был заявлен в Чехии, но так и не сыграл там ни одного матча. И вот наконец-то Егор Голенков оказался в донской команде. Хочется надеяться, что за эти пол-года форвард не потерял свои бомбардирские способности в заштатном чешском клубе и сполна сумеет их проявить в Ростове, удачи ему и без травм. Болейте за своих, а не против чужих!
galem72
galem72
вчера в 11:59
"Классный" нападающий, что даже в неизвестной чешской Сигме ни разу не вышел за полгода. Зато с паспортом...
berda2003
berda2003
вчера в 11:50
трансферы на смех курам, уже молчали бы...
протон
протон
вчера в 11:23
Очень странная история. Некогда один из главных бомбардиров Крыльев, уехал в Чехию, за полгода не сыграл ни одного матча, вернулся в Россию
Союзник противников
Союзник противников ответ nikoladolgov (раскрыть)
вчера в 11:18
Наоборот! В Ростове он,возможно,перепродан уже после фотосессии о подписании контракта.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 11:16
Это важнее,чем массовая скупка каких-то иноземцев. Правда,большинство из нас доселе о нём ничего не слыхивал,но это не беда! Через 10 минут мы о нём " с детства" всё будем знать,как и про обсуждаемых папуасов. Мы же специалисты!
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 11:10
В Ростов на 5 лет ? Это же каторга !
memphis
memphis
вчера в 11:01
И снова КС назло врагам и печаль для фанатов
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