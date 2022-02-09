Нападающий «Локомотива» Карев перешёл в «Кубань»

Форвард «Локомотива» Вадим Карев переходит в «Кубань», сообщает пресс-служба московского клуба.
«Я хотел бы поблагодарить „Локомотив“ за более чем три совместных года. В первую очередь благодарен нашим болельщикам: на матчах молодёжки, „Казанки“ и даже в социальных сетях – вы всегда верили в команду и гнали её вперед. Это дорогого стоит.
Хочу сказать спасибо всем тренерам, с которыми мне удалось поработать в „Локо“ и „Казанке“ – Максиму Мишаткину, Вячеславу Даеву, Александру Гришину, Андрею Фёдорову, Сергею Гришину, Кириллу Звягину, также своим партнёрам по команде, было очень много прекрасных моментов, врачам, реабилитологам, административному штабу и всем-всем-всем. Это было отличное время, которое я буду помнить – частичка меня навсегда в Черкизово», - сказал футболист.
Карев находился в системе «Локомотива» с 2019 года.
Также недавно «Кубань» арендовала защитника «Ростова».