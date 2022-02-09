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Нападающий «Локомотива» Карев перешёл в «Кубань»

вчера, 18:07

Форвард «Локомотива» Вадим Карев переходит в «Кубань», сообщает пресс-служба московского клуба.

«Я хотел бы поблагодарить „Локомотив“ за более чем три совместных года. В первую очередь благодарен нашим болельщикам: на матчах молодёжки, „Казанки“ и даже в социальных сетях – вы всегда верили в команду и гнали её вперед. Это дорогого стоит.

Хочу сказать спасибо всем тренерам, с которыми мне удалось поработать в „Локо“ и „Казанке“ – Максиму Мишаткину, Вячеславу Даеву, Александру Гришину, Андрею Фёдорову, Сергею Гришину, Кириллу Звягину, также своим партнёрам по команде, было очень много прекрасных моментов, врачам, реабилитологам, административному штабу и всем-всем-всем. Это было отличное время, которое я буду помнить – частичка меня навсегда в Черкизово», - сказал футболист.

Карев находился в системе «Локомотива» с 2019 года.

Также недавно «Кубань» арендовала защитника «Ростова».

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Все комментарии
Ayawrik
Ayawrik ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 19:57
а сидя тупо на лавке это повышение в классе?
M1 Game
M1 Game
вчера в 18:18
В первый раз слышу , что у Фк Локомотив был такой нападающий Карев
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:14
Это явно понижение в классе.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 18:12
Удачи в новом клубе.
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