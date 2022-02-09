Обожает танцы до утра и быструю езду. ЦСКА забирает скандального хавбека, трансфер вызывает сомнения

1644408002

вчера, 15:00

На подходе странная аренда.

Привычки Карраскаля сильнее его игры

Отдельные женщины часто думают, что могут перевоспитать мужчин. В святой наивности руководители некоторых клубов похожи на милых дам, которым не повезло с партнером. Но в футболе услуги игрока оплачивают, причем щедро. Зачем клубы связываются с людьми с сомнительной репутацией? Строго из-за футбольных качеств и относительной «дешевизны» персонажа с непростым прошлым. Будущий «армеец», колумбийский атакующий хавбек Хорхе Андрес Карраскаль уже был в миллиметре от ЦСКА в августе 2020 года, и вот пришли снова.

Но тогда заблокировали уход Влашича, поэтому замена не понадобилась. Прошло полтора года, Никола в Лондоне, Языджи заманили, на флангах в атаке два иностранца. Зачем «армейцам» Карраскаль, если Хорхе упал в цене? Раньше его предлагали сразу за 7 млн евро, а теперь отдают в аренду. Странное решение, разве что новое руководство ЦСКА бывает за длинным столом с теми, кто изменит лимит на легионеров, поэтому смело набирают иностранцев с запасом. Карраскаль – классный игрок, но оказалось, что проблемный за полем.

Играл в Европе, пытался закрепиться в «Севилье», но оказался сначала в аренде, а затем на постоянной основе в «Карпатах». Как говорили в интервью представители украинского клуба, талантливый молодой хавбек достался им всего за 2 млн евро, поскольку «колумбийский Неймар» обожает веселую жизнь. Они же рассказали, что из Севильи парня выгнали, когда его поймали за рулем «Порше» без прав за превышение скорости. В Львове соседи вызвали в пять утра полицию, и правоохранители не могли достучаться до хозяев жилья, откуда играла громкая музыка.

Зная о привычке Карраскаля отдыхать на дискотеках, в «Карпатах» ему запретили посещать ночные заведения, поэтому он обустроил маленький ночной клуб прямо у себя дома. Одним словом, когда «Ривер Плейт» взял парня в аренду, а потом выкупил контракт суммарно за 3 млн евро, во львовском клубе выдохнули с облегчением. Играл парень неплохо, но толку, если с дисциплиной проблемы? Причем вряд ли что-то существенно изменилось в Аргентине. Иначе «Куколка» Гальярдо не одобрил бы аренду 23-летнего атакующего хавбека.

Хорхе рано стал богатым и знаменитым

Судя по семейным фото, колумбийские родственники Карраскаля – простые работяги. Зато живут в солнечной Картахене, городе на берегу Карибского моря. В местном порту легко могут найти три тонны запрещенных препаратов, и такой груз местных не удивит. А Карраскаля не удивило, что его талант заметили, парень от скромности не умрет. Шея в татуировках, вечно с разными прическами. Любит позагорать на солнечных курортах и отдохнуть.

Поработал на «Ривер Плейт» средне – 2 красные карточки, 13 желтых, 6 голевых передач, 9 точных ударов в 81 игре за аргентинский клуб. Тренеры сборной Колумбии его не замечают, не сыграл пока ни одного матча за первый состав. В «Ривер Плейт» 21 поединок в чемпионате, но с оговоркой – одиннадцать раз выходил на замену. Забил 3 мяча, сделал 3 ассиста. Ничего выдающегося, далеко до стандартов невероятного Альвареса, которого забрал «Манчестер Сити».

Карраскаль пока в фазе таланта, который пока не стал профессионалом, поскольку ставит на свои природные данные, вроде координации и техники. Также Хорхе разошелся со своей девушкой-моделью, хотя, когда аргентинская звезда «Тик-Тока» предложила его утешить в случае успешной игры против «Бока Хуниорс», то Адриана Руссо намекнула, что у нее отношения на расстоянии. С Руссо не ладится, но может получится в России? Все зависит от поведения атакующего полузащитника и умения братьев Березуцких «вправить мозги».

Карраскаль умеет понравиться публике

Если Влашич мог снизить уровень игры надолго, но при этом оставался лидером ЦСКА по множеству атакующих параметров, то Карраскаль из другой породы. Хорхе работает в стиле старой школы. Один яркий матч нужен, чтобы простили пять средних. Катает мяч стопой, пробует совершать индивидуальные проходы, не всегда удачные. Карраскаль – правша, который может сместиться на левый фланг, где у ЦСКА уже есть Эджуке. Вот это и смущает. Языджи – «десятка», Медина – правый вингер.

Полный комплект. Зачем привозить человека, который не играет второго форварда, не говоря о позиции центрального? Скорее нужен был легионер, который сможет подменить Чалова после переезда в «Базель», а берут не конкурента для Заболотного, а еще одного технаря с характером. Обратите внимание, что Языджи сидел на лавке в «Лилле». Медина лишь в последнем сезоне закрепился в основе своего американского клуба, а до этого был на правах Карраскаля в «Ривер Плейт».

Хорхе легко разберется с одним-двумя соперниками в центре поля и разгонит атаку. Но как он играет без мяча? Березуцкий всю осень ставил на скучность ЦСКА , что спасало от катастрофы и помогало набирать очки. Акинфеев пропустил в РПЛ меньше всех, но когда на поле будут Медина, Карраскаль, Языджи и Эджуке, как быть с командой игрой? Один Мухин не сможет все подчистить, а Дзагоеву в новой схеме может не оказаться места. Теория, что Карраскаля сделают в РПЛ центральным хавбеком в паре, тоже не пройдет – слишком атакующий игрок.

Скауты ЦСКА пытаются оказаться умнее ребят из «Севильи», которые в колумбийца не поверили, хотя проверили лично. Когда российские клубы приглашают парней вроде «камерунского Балотелли» в «Химках» или Карраскаля, который в Москве легко найдет ночные клубы, то почти наверняка совершают ошибку. Исключения не бывают частыми по определению. Не похоже, чтобы Хорхе вырос ментально. В таком случае ему прямая дорога в основу «Ривер Плейт», а потом в Серию А или Ла Лигу.

Значит, снова попытка попасть пальцем в небо. Независимо от того, на какой позиции под нападающим видят Карраскаля братья Березуцкие, этот футболист будет конкурировать с легионером. Сами себе создают проблемы, хотя любое отсутствие Заболотного заставит доверять Владиславу Яковлеву. Также нет второго центрального хавбека, когда Бийол в защите. Опробовали пару Мухина и Набабкина, но эксперимент смотрелся комично. Даже на скоростях спаррингов Кириллу не хватает умения отдавать отрезающие передачи в стиле классического центрального хавбека.

Березуцкий говорил о потребности в таковом, уход Чалова – причина присмотреться к форварду. Вместо этого вспомнили о давних связях, забирают на полгода в аренду Карраскаля. Уже был похожий пример, когда взяли Лукаса Сантоса, только Хорхе обойдется дороже.