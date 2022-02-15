Пикфорд подозревается в участии в массовой драке

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сегодня, 15:45

Вратаря сборной Англии и «Эвертона» подозревают в причастности к массовой драке в пригороде Ньюкасла, сообщает Daily Mail.

Согласно показаниям свидетелей, Пикфорд и его друзья пришли в ярость, когда другие посетители заведения начали шутить над голкипером. В результате вспыхнувшей драки одному из гостей паба сломали нос, а другому разбили смартфон.

Сообщается, что страж ворот «ирисок» с друзьями успели покинуть заведение до приезда полиции.

«Эвертон» отказался комментировать инцидент с участием своего футболиста.