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Пикфорд подозревается в участии в массовой драке

сегодня, 15:45

Вратаря сборной Англии и «Эвертона» Джордан Пикфорда подозревают в причастности к массовой драке в пригороде Ньюкасла, сообщает Daily Mail.

Согласно показаниям свидетелей, Пикфорд и его друзья пришли в ярость, когда другие посетители заведения начали шутить над голкипером. В результате вспыхнувшей драки одному из гостей паба сломали нос, а другому разбили смартфон.

Сообщается, что страж ворот «ирисок» с друзьями успели покинуть заведение до приезда полиции.

«Эвертон» отказался комментировать инцидент с участием своего футболиста.

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Все комментарии
Futurista
Futurista
сегодня в 16:49
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 16:48
Надо держать себя в руках.
allemz
allemz
сегодня в 16:24
Дуболом Джордан, что на поле, что вне)
4RT
4RT
сегодня в 16:24
Не повезло чуваку....Смартфон разбили
протон
протон
сегодня в 16:11
Драка в пабе.
Ну хоть что-то еще осталось от старой, доброй Англии ))
Англия превращается в какое-то реалити шоу)

«Сэр, ваше пиво»
«Что ты сказал про мои руки?!!»
протон
протон
сегодня в 16:10
Доказал что у него длинные руки
shlomo2
shlomo2
сегодня в 16:07
Драка в пабе... ну хоть что-то еще осталось от старой, доброй Англии...: )).. ну а так что, дожили..... уже и в пабе подраться нельзя.... а как же тогда классика английских и американских фильмов?.... там бармены только успевают за стойки нырять....:))) .... наконец-то в Англии кого-то ищут и подозревают хотя бы за драку, а не за, притянутый за уши,расизм, не за твит пятнадцатилетней давности, не за то, что, кто-то у себя в голове посмеялся над шуткой про гомосеков... все говорят что футболисты превратились в звезд но им не дают даже права на жизнь обычных людей...попить пивка в пабе и разбить кому-нибудь нос...:)))
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 16:06
Ну так интернет воины пошли. как в соц.сетях оскорблять, на рассовой почве, задеть чью-то мать, переход на личности, это видимо НОРМА, а как за свои слова ответить, так ПОЛИЦИЯ, УБИВАЮТ!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 16:04
"Пикфорд и его друзья пришли в ярость, когда другие посетители заведения начали шутить над голкипером."

На самом деле реально смешно, Пикфорд - один из самых переоцененных голкиперов мира по тому, сколько за него платили) А сам знатный косопор)
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 16:02
За словесный за понос, поломал болеле нос.
И теперь тот утконос, написал ментам донос.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 16:01
Если бы Кантоне что-то подобное сказали,уверен что Эрик сразу бы в реанимацию отправил обзывальщика.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 16:00
ну хоть не в массовом изнасиловании,уже легче. Правильно что дали этим недоумкам,которые угорали над Ирисками. У Сорок там тоже есть один Шелви,ходил к психологу насчёт своего облысения по-всюду,какое то заболевание.
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
сегодня в 15:56
Хоть один нормальный,а то все коты да бабы
Caniggia
Caniggia
сегодня в 15:55
Ничего удивительного, если это так. И вообще, что за народ, начать шутить и издеваться над человеком в его присутствии? Ну просто скоты!
beefs
beefs
сегодня в 15:49
ну и правильно, что наказали задир...
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