«Неправда. И ты знаешь это». Журналист Фальк ответил Рэшфорду

1645036093

16 февраля 2022, 21:28

Журналист Sport Bild Кристиан Фальк отреагировал на публикацию нападающего «Манчестер Юнайтед» .

Недавно Фальк сообщил, что Рэшфорда, Харри Магуайра и других английских игроков МЮ раздражает желание руководить раздевалкой.

Рэшфорд ответил Фальку: «Мы теперь придумываем это на ходу? Пожалуйста, хватит искать разногласия».

В ответ Фальк написал: «Неправда. И ты знаешь это».