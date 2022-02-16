«Неправда. И ты знаешь это». Журналист Фальк ответил Рэшфорду

Журналист Sport Bild Кристиан Фальк отреагировал на публикацию нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда.
Недавно Фальк сообщил, что Рэшфорда, Харри Магуайра и других английских игроков МЮ раздражает желание Криштиану Роналду руководить раздевалкой.
Рэшфорд ответил Фальку: «Мы теперь придумываем это на ходу? Пожалуйста, хватит искать разногласия».
В ответ Фальк написал: «Неправда. И ты знаешь это».
Как человек он гнилой - то плюется в партнера по команде, то уходит с поля во время игры, то истерит, то чем-то бросается. Если такое вытворяет перед камерами, то в раздевалке ужас какой-то.
Как человек он гнилой - то плюется в партнера по команде, то уходит с поля во время игры, то истерит, то чем-то бросается. Если такое вытворяет перед камерами, то в раздевалке ужас какой-то.