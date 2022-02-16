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«Неправда. И ты знаешь это». Журналист Фальк ответил Рэшфорду

16 февраля 2022, 21:28

Журналист Sport Bild Кристиан Фальк отреагировал на публикацию нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда.

Недавно Фальк сообщил, что Рэшфорда, Харри Магуайра и других английских игроков МЮ раздражает желание Криштиану Роналду руководить раздевалкой.

Рэшфорд ответил Фальку: «Мы теперь придумываем это на ходу? Пожалуйста, хватит искать разногласия».

В ответ Фальк написал: «Неправда. И ты знаешь это».

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Все комментарии
Абдурахман Джантемиров 1
Абдурахман Джантемиров 1 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 19:44
Вам в сити Магуайр и Линделеф случайно не нужны? Матич в подарок
112910415
112910415
вчера в 11:11
у журналистов и футболистов разные задачи, совсем
galem72
galem72
вчера в 10:45
Не нужно быть прорицателем, чтоб догадаться, что порток — истеричный токсик, из-за которого космически портится атмосфера как на траве, так и в раздевалке. К тому же величина его зарплаты всяко не снижает градус недовольства у игроков.
МAGNUM
МAGNUM ответ fpg8wmaw3qgd (раскрыть)
вчера в 10:01
    Umedjon Rahmatov
    Umedjon Rahmatov
    вчера в 06:03
    Пусть руководить заслужил он своим трудом. А кто такой Магуайр игра 0 чистая 77
    futbol liiverpool
    futbol liiverpool ответ a3r3v3 (раскрыть)
    16 февраля в 23:58, ред.
    Завтра 16 00 по овганскому времени у роналду стрелка с решфордом ,
    fpg8wmaw3qgd
    fpg8wmaw3qgd ответ Elliada (раскрыть)
    16 февраля в 23:06, ред.
    Каждый раз захожу в новости связанные с роналду, и столько негатива от тебя
    Elliada
    Elliada
    16 февраля в 22:23
    Роналду не руководит раздевалкой, а впадает в истерику в раздевалке.

    Как человек он гнилой - то плюется в партнера по команде, то уходит с поля во время игры, то истерит, то чем-то бросается. Если такое вытворяет перед камерами, то в раздевалке ужас какой-то.
    протон
    протон
    16 февраля в 21:58
    Почему бы Манчестеру просто не запретить этому журналисту посещать матчи и мероприятия
    a3r3v3
    a3r3v3
    16 февраля в 21:43
    "Темную" устроить Рональду в раздевалке
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    16 февраля в 21:35
    Фальк суёт свой вонючий нос туда куда не следует.
    Locomotive Breath
    Locomotive Breath
    16 февраля в 21:33
    Да что такого то? Пусть в раздевалке поруководит, заслужил своим трудом.
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