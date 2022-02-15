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Пике советовал Лапорте не продлевать контракт с Месси

сегодня, 19:24

Стали известны некоторые детали ухода форварда Лионеля Месси из «Барселоны».

Защитник каталонцев Жерар Пике сказал президенту клуба Жоану Лапорте следующие слова:

Без Лео проблема финансового фэйр-плей будет решена.

Также утверждается, что якобы ранее Пике предложили пойти на сокращение зарплаты ради того, чтобы Месси остался в клубе, но Жерар отказался.

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Все комментарии
Tostao
Tostao
сегодня в 21:49
Плохо, когда игрок советует президенту.
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 21:45
Вот кто оказывается был и есть главный в Барсе!
SHRЕК
SHRЕК
сегодня в 21:34
Жадный карлик за 2-8 брал 50 лямов в год))
Elliada
Elliada ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 21:29
Ничего не надо было снижать. Правила поменять и всё
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 21:13
чтобы сохранить Месси пришлось бы снизить зарплату всей ла лиге
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 21:11
    Elliada
    Elliada ответ VeniaminS (раскрыть)
    сегодня в 21:00
    Месси был готов на сокращение зарплаты на 50%. А Лапорта хотел, чтобы Месси играл бесплатно
    VeniaminS
    VeniaminS
    сегодня в 20:45
    А Месси сам бы мог уменьшить аппетит,почему Пике.
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21 ответ Elliada (раскрыть)
    сегодня в 20:37
    Ты прав,Пике негодяй,к тому же хочет в будущем стать президентом Барсы,если станет будет воровать хлеще,чем Бартомеу и приведет Барсу к еще более худшему кризизу.На самом деле Пике подлый,низкий человек.
    dzvinka
    dzvinka
    сегодня в 20:33
    ведь они больше чем клуб.
    сдается мне, все эти Алвесы, Пуке, Месси, Хави, Альбы... в реалиях среднивековья, рубили бы заточками друг дружку без особого пафоса))) ахахаха. Но мы этого никогда не узнаем.. или может узнаем?!
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    сегодня в 20:33
    Пике классический лицемер,подлый человек,он не думает о команде-уговарил Де Лигга не перейти в Барсу боясь конкуренции,просил Лапорту избавиться от Месси,чтобы зарплату у него не понизили,зная,что много трофеев он завоевал именно из за Месси.Мерзавец он.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    сегодня в 20:15
    Что-то бывший пресс-атташе Месси (именно он минимум раз в неделю напоминал миру, что Месси - лучший игрок мира) сменил работу, ахах) Или Месси его уволил))
    adrianes
    adrianes
    сегодня в 20:15
    по стопам Bloombergа
    SHMEL
    SHMEL
    сегодня в 20:08
    Опять неподтверждённая информация, обычные слухи высосанные из пальца для подтравки в сетях.
    sash71
    sash71
    сегодня в 20:07
    Почему сейчас инфа вылезла ? И вообще если разговор такой и был то он состоялся между двумя лицами Лапортой и Пике. Пока кто то из них не подтвердит данную информацию все это из серии … слуха по деревне.
    DawnOfDestiny
    DawnOfDestiny
    сегодня в 20:04
    Шакира недоброе задумала)
    Кроликов
    Кроликов
    сегодня в 20:01
    Жерар предложил, Пике отказался! Люблю современные новости.
    Elliada
    Elliada
    сегодня в 19:58
    Пике как защитник никакой. Зато выступает громче всех.

    Месси ушел. Барселона на 4-ом месте, вылетела из Кубка Испании, впервые за 20 лет не вышла из группы ЛЧ и играет в ЛЕ. Барселона без Месси середняк
    STVA 1
    STVA 1
    сегодня в 19:46
    Щас какого только дер-ма не выльют
    4RT
    4RT
    сегодня в 19:46
    Не понятно как ему такому Шакира даёт
    shlomo2
    shlomo2
    сегодня в 19:40
    Деньги это зло.... нужно было как то решать эту проблему
    a3r3v3
    a3r3v3
    сегодня в 19:38
    Все они одним миром мазаны
    kasyak7
    kasyak7
    сегодня в 19:38
    У Пике натянутые отношения с Месси.
    КЭТиК
    КЭТиК
    сегодня в 19:38
    Похоже Барселона оказалась права, Месси никакой.
    Jake Fallop
    Jake Fallop
    сегодня в 19:36
    Зато сейчас ни денег, ни игры, ни результатов. Скоро Шакира станет новым президентом Барсы.
    UnReal_Madrid_13
    UnReal_Madrid_13
    сегодня в 19:30
    Барса больше чем клуб...
    KnowSoccer
    KnowSoccer
    сегодня в 19:27
    "Отдай его зарплату мне...", - тихо прошептал Жерар)
    Mekail
    Mekail
    сегодня в 19:26
    Какие то левые высказывания....журналюги опять нагнетают ситуацию...
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    сегодня в 19:26
    Каждый за свой карман переживает
    протон
    протон
    сегодня в 19:26
    Все правильно, игрок не должен быть выше клуба
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