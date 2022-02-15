Пике советовал Лапорте не продлевать контракт с Месси

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сегодня, 19:24

Стали известны некоторые детали ухода форварда из «Барселоны».

Защитник каталонцев сказал президенту клуба Жоану Лапорте следующие слова:

Без Лео проблема финансового фэйр-плей будет решена.

Также утверждается, что якобы ранее Пике предложили пойти на сокращение зарплаты ради того, чтобы Месси остался в клубе, но Жерар отказался.