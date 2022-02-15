Пике советовал Лапорте не продлевать контракт с Месси

Стали известны некоторые детали ухода форварда Лионеля Месси из «Барселоны».
Защитник каталонцев Жерар Пике сказал президенту клуба Жоану Лапорте следующие слова:
Без Лео проблема финансового фэйр-плей будет решена.
Также утверждается, что якобы ранее Пике предложили пойти на сокращение зарплаты ради того, чтобы Месси остался в клубе, но Жерар отказался.
сдается мне, все эти Алвесы, Пуке, Месси, Хави, Альбы... в реалиях среднивековья, рубили бы заточками друг дружку без особого пафоса))) ахахаха. Но мы этого никогда не узнаем.. или может узнаем?!
сдается мне, все эти Алвесы, Пуке, Месси, Хави, Альбы... в реалиях среднивековья, рубили бы заточками друг дружку без особого пафоса))) ахахаха. Но мы этого никогда не узнаем.. или может узнаем?!
Месси ушел. Барселона на 4-ом месте, вылетела из Кубка Испании, впервые за 20 лет не вышла из группы ЛЧ и играет в ЛЕ. Барселона без Месси середняк
Месси ушел. Барселона на 4-ом месте, вылетела из Кубка Испании, впервые за 20 лет не вышла из группы ЛЧ и играет в ЛЕ. Барселона без Месси середняк