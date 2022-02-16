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Руководство «Реала» осталось недовольно тактикой Анчелотти на матч с ПСЖ

16 февраля 2022, 17:26
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 0Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

«Реал» на выезде потерпел поражение от ПСЖ (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

ESPN сообщает, что руководство мадридского клуба осталось недовольно игрой команды в этом матче.

В клубе подвергли критике главного тренера Карло Анчелотти за оборонительный футбол, а также защитника Дани Карвахаля из-за его игры против Килиана Мбаппе.

В «Реале» считают, что отсутствие у клуба такой суперзвезды, как Мбаппе, стало решающим фактором.

Также «Реал» показал худший результат клуба в ЛЧ за 18 лет по ударам в створ.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
16 февраля в 19:50
Да уж, Карлуша явно перегнул с автобусом. Не так страшен чёрт (ПСЖ), как его малюют. И игры в Лиге 1 это доказывают. Но есть ощущение, что Анчелотти просто боялся играть с Парижем в свой, более открытый атакующий футбол, предпочтя глухую оборону и игру на удержание 0-0. Только Реал, в принципе, не умеет играть в такой футбол. Никто не ожидал от Мадрида трусливой игры и матч разочаровал игрой в одну калитку.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Ron09 (раскрыть)
16 февраля в 19:48
Но играет то он на позиции защитника. Может отказаться.
kasyak7
kasyak7
16 февраля в 19:38
Тактика а-ля Семак
старина
старина
16 февраля в 19:09
Вообще странно видеть испанский клуб,играющий от обороны
Ron09
Ron09 ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
16 февраля в 19:07
конечно это не его позиция он полузащитник
Ron09
Ron09
16 февраля в 19:06
Васкес игрок полузащиты еще раз повторяю Васкес это полузащита он не должен менять Карвахаля...эх Карло лучше бы Марсело выпустил вместо Васкеса
Валерыч
Валерыч
16 февраля в 18:44
Реал дома возьмёт своё.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
16 февраля в 18:38
Однако Мбаппе упустил не Карвахаль в голевой атаке, а косячник Васкес и Милитао.
ЮЗИК
ЮЗИК
16 февраля в 18:28
Руководство много хочет
Ron09
Ron09 ответ shlomo2 (раскрыть)
16 февраля в 18:26
скорее всего здесь еще есть шансы это вам не Барселона которая проиграла 4-0 Псж
Ron09
Ron09
16 февраля в 18:24
Интересно почему не похвалили Васкеса который заменил Карвахаля...именно он не смог противостоять Мбаппе
drug01
drug01
16 февраля в 18:16
Всё равно играть надо
Capral
Capral
16 февраля в 18:05
Если такой знаменитый и незаурядный тренер как Анчелотти испугался прессинга соперника, и не смог ему ничего противопоставить, значит критика руководства- неслучайна....
протон
протон
16 февраля в 17:59
Да, с выводом и продвижением были проблемы.. потенциальные моменты были запороты браками передач. Надеюсь в ответном матче этой проблемы не будет
ПСЖ не так уж силен своим звездным составом.
Выпусти Азара и Бэйла в старте. Асенсио просто нулевой, а Винисиус уже несколько матчей явно не в своей тарелке.
До конца думал, что у Реала есть какой-то план и он его придерживается. Но оказалось УЕФА не зря зовет Анчелотти сдать экзамен.
Была некая уверенность что сыграют на ничью.
hаrut
hаrut ответ 112910415 (раскрыть)
16 февраля в 17:53, ред.
Я не специалист, но считаю игру от обороны это игра в рулетку. Можешь сидеть в обороне весь матч и думая что результат в кармане, в оконцовке получить гол - это удар по психике.... а если в Мадриде Реал сыграет в "гусарскую атаку", то огребут по полной (Ливер умеет наказывать за такую игру....).... ну а так что, вчера, как мне показалось, Реал всеми силами пытался показать неудержимость Мбаппе (как будто хотели сами себе доказать что он хорош....:)))))
UncleZack
UncleZack ответ shlomo2 (раскрыть)
16 февраля в 17:51
Перес лучший функционер,он тем более этого всего терпеть не будет, думаю летом будут грандиозные покупки.
Hamman
Hamman
16 февраля в 17:51
Подождём ответную игру и только потом станем делать выводы.
112910415
112910415
16 февраля в 17:45
в ответке рванут в гусарскую атаку ?
Ironigor
Ironigor
16 февраля в 17:39
Я думаю что все болельщики Реала согласны с руководством клуба. Ужасный выбор !
shlomo2
shlomo2
16 февраля в 17:33
Да вчерашняя игра показала ,что Реал просто не готов играть на высшем уровне, полузащита состоящая из ветеранов(Модрич,Кроос,Каземиро) годится только для пенсионного футбола.....команда не укомплектована высококлассными игроками ,то что принавозили в Реал как подающих надежды Родриго,Винисиуса... и т. п. на этом уровне просто детский сад, плюс позорные якоря в виде Бейла и Азара(просто диву даешься как деградировали они),да еще пожарюги Карвахаль(просто проваливший игру) и его сменщик Васкес .....да давно я не видел Реал таким беспомощным ,президент Реала Ф.Перес просто не способен занимать эту должность, т.к. просто разваливает клуб (а его претензии необоснованы)....что то подумалосб что Мбаппе после матча не захочет переходить в дохлую команду.....и еще ....Реал приехал играть на ничью. настолько низко сидеть в обороне... 0 ударов в створ.... и если бы не Куртуа, Реалу мяча три-четыре зашло бы..... и им даже сложно будет и в Мадриде (на фоне ПСЖ Реал просто играл шагом....)....
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