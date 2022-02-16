Руководство «Реала» осталось недовольно тактикой Анчелотти на матч с ПСЖ

«Реал» на выезде потерпел поражение от ПСЖ (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
ESPN сообщает, что руководство мадридского клуба осталось недовольно игрой команды в этом матче.
В клубе подвергли критике главного тренера Карло Анчелотти за оборонительный футбол, а также защитника Дани Карвахаля из-за его игры против Килиана Мбаппе.
В «Реале» считают, что отсутствие у клуба такой суперзвезды, как Мбаппе, стало решающим фактором.
Также «Реал» показал худший результат клуба в ЛЧ за 18 лет по ударам в створ.
ПСЖ не так уж силен своим звездным составом.
Выпусти Азара и Бэйла в старте. Асенсио просто нулевой, а Винисиус уже несколько матчей явно не в своей тарелке.
До конца думал, что у Реала есть какой-то план и он его придерживается. Но оказалось УЕФА не зря зовет Анчелотти сдать экзамен.
Была некая уверенность что сыграют на ничью.
ПСЖ не так уж силен своим звездным составом.
Выпусти Азара и Бэйла в старте. Асенсио просто нулевой, а Винисиус уже несколько матчей явно не в своей тарелке.
До конца думал, что у Реала есть какой-то план и он его придерживается. Но оказалось УЕФА не зря зовет Анчелотти сдать экзамен.
Была некая уверенность что сыграют на ничью.