Руководство «Реала» осталось недовольно тактикой Анчелотти на матч с ПСЖ

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16 февраля 2022, 17:26

«Реал» на выезде потерпел поражение от ПСЖ (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

ESPN сообщает, что руководство мадридского клуба осталось недовольно игрой команды в этом матче.

В клубе подвергли критике главного тренера за оборонительный футбол, а также защитника из-за его игры против Килиана Мбаппе.

В «Реале» считают, что отсутствие у клуба такой суперзвезды, как Мбаппе, стало решающим фактором.