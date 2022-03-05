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Баженов: «„Динамо“ — фаворит матча против „Спартака“»

сегодня, 18:38
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗавтра в 19:00 Не начался

Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов поделился ожиданиями от предстоящего матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги против «Динамо».

Никогда не думал, что в дерби может быть фаворит, но «Динамо» сейчас выглядит лучше и сбалансированнее. Они фавориты. Не потеряли состав, который был. Добавился Смолов, который привнёс дополнительной силы в атаку. У «Спартака» пока всё не очень понятно, но «красно-белым» некуда отступать, нужно набирать очки. Нужно приближаться к еврозоне, мотивация высокая. Хочется, чтобы было много голов. Команда у Шварца играет в интересный футбол, а «Спартак» будет добавлять, скуки вообще не хочется. Нужно больше голевых атак!

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 21:06
увидим, всё увидим
Сп62
Сп62
сегодня в 20:50
Большую роль в таких матчах может сыграть везение. Буду болеть за Спартак, но хочется, чтобы Динамо не отставало от питерцев.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 20:09
Две равные команды,ставлю на ничью!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 20:06
Когда слышишь о таких прогнозах бывших футболистов, задаёшь себе и г-ну Баженову вопрос: какого чёрта...?
stanichnik
stanichnik
сегодня в 19:53, ред.
Кто фаворит в дерби важно только для букмекеров, а у болельщиков свои расклады. В первом круге Динамо тоже ставили фаворитом, приводя те же аргументы, что и сейчас: и сбалансированность, и стабильность состава, и физическая форма игроков, и прессинг, и многое другое. Но дерби на то и дерби, что там совсем другая мотивация и не всегда записной фаворит одерживает победу, что в итоге и произошло в осеннем матче, Спартак сумел отыграться с 0:2 в самом конце матча, сыграв в итоге вничью. И пусть это не так обидно, как для многих ростовских болельщиков в памятном южном дерби девятнадцатого года между футбольными клубами Краснодара и Ростова, когда после девяноста минут игры кубанцЫ на своём поле горели дончАнам те же 0:2, а уже в компенсированное время сумели вырвать ничью, но всё же матч первого круга больше огорчил болельщиков Динамо, чем Спартака. Не буду делать никаких прогнозов об исходе очередного исторического московского дерби, в последнее время у меня это плохо получается, пусть побеждает сильнейший в бескомпромиссной борьбе без помощи судей и без травм. Болейте за своих, а не против чужих!
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 19:21
Динамо фаворит, но дерби есть дерби! Даже Спартак идущий недалеко от зоны стыковых матчей может упереться.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 19:05
думаю в дерби нет фаворита
berda2003
berda2003
сегодня в 18:55
хреново, если так думают и динамовцы...
Cat01
Cat01
сегодня в 18:54
Будет ничья...
Накир
Накир
сегодня в 18:53
В чем то он прав...посмотрим на игру
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