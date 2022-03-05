Баженов: «„Динамо“ — фаворит матча против „Спартака“»

Бывший футболист «Спартака» поделился ожиданиями от предстоящего матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги против «Динамо».

Никогда не думал, что в дерби может быть фаворит, но «Динамо» сейчас выглядит лучше и сбалансированнее. Они фавориты. Не потеряли состав, который был. Добавился Смолов, который привнёс дополнительной силы в атаку. У «Спартака» пока всё не очень понятно, но «красно-белым» некуда отступать, нужно набирать очки. Нужно приближаться к еврозоне, мотивация высокая. Хочется, чтобы было много голов. Команда у Шварца играет в интересный футбол, а «Спартак» будет добавлять, скуки вообще не хочется. Нужно больше голевых атак!