Канчельскис: «Уровень нашего футбола – чуть ниже среднего уровня»

Бывший футболист МЮ Андрей Канчельскис считает, что в СССР уровень футбола был выше, чем в России.
Сборная СССР в любом состоянии раскатала бы сборную России. Без шансов! В сборной СССР играли из разных школ – киевской, спартаковской, тбилисской… А в сборной России кто у нас представитель? Даже не обсуждается.
В Советском Союзе уровень футбола был намного выше, чем сейчас. Посмотрите результаты! Что у нас было после 1990-х? Все кричали, что разорвут всех. Мы выигрывали Олимпийские игры и брали бронзовые медали. Почти никто не играл на таком же уровне, как мы. Даже юношеские чемпионаты выигрывали.
Хватит говорить, что нынешний российский футбол находится на каком-то уровне. Хватит над нашим футболом издеваться! У нас еще женщины какие-то про футбол говорят. Смешно! Уровень нашего футбола – чуть ниже среднего уровня.
Сборная 2008 года? Ну да, на каком-то уровне мы находились. Но где стабильность? В СССР стабильность была! Наши ветераны выиграли почти все. Но все меняется.
Но иногда он такую пургу несёт...
Зачем он сравнивает сборные СССР и России? И тут же сам говорит, что в сборной СССР были игроки со всей страны, со всех республик. Андрей в нынешних временах сборная Россия не может вызывать игроков из этих республик, так как это сейчас другие страны и у них есть свои сборные. Да и эти сборным похвастаться нечем, большинство намного слабее сб.России. Единственная сборная которая стоит в ревень это сб. Украины.
Ещё раз повторю, что уважаю Андрея как футболиста, но справедливости ради давайте вспомним. Канчельскис выступал за сборную на двух крупных турнирах Евро 1992 и Евро1996 оба раза последнее место в группе и разгромы от шотландцев и немцев по 0:3.
Получается, что Андрей сам неудачник в неудачной сборной и чем он лучше тех женщин и диванных экспертов? Они кстати на крупных турнирах не позорились!!!
Но иногда он такую пургу несёт...
Зачем он сравнивает сборные СССР и России? И тут же сам говорит, что в сборной СССР были игроки со всей страны, со всех республик. Андрей в нынешних временах сборная Россия не может вызывать игроков из этих республик, так как это сейчас другие страны и у них есть свои сборные. Да и эти сборным похвастаться нечем, большинство намного слабее сб.России. Единственная сборная которая стоит в ревень это сб. Украины.
Ещё раз повторю, что уважаю Андрея как футболиста, но справедливости ради давайте вспомним. Канчельскис выступал за сборную на двух крупных турнирах Евро 1992 и Евро1996 оба раза последнее место в группе и разгромы от шотландцев и немцев по 0:3.
Получается, что Андрей сам неудачник в неудачной сборной и чем он лучше тех женщин и диванных экспертов? Они кстати на крупных турнирах не позорились!!!