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Канчельскис: «Уровень нашего футбола – чуть ниже среднего уровня»

сегодня, 16:46

Бывший футболист МЮ Андрей Канчельскис считает, что в СССР уровень футбола был выше, чем в России.

Сборная СССР в любом состоянии раскатала бы сборную России. Без шансов! В сборной СССР играли из разных школ – киевской, спартаковской, тбилисской… А в сборной России кто у нас представитель? Даже не обсуждается.

В Советском Союзе уровень футбола был намного выше, чем сейчас. Посмотрите результаты! Что у нас было после 1990-х? Все кричали, что разорвут всех. Мы выигрывали Олимпийские игры и брали бронзовые медали. Почти никто не играл на таком же уровне, как мы. Даже юношеские чемпионаты выигрывали.

Хватит говорить, что нынешний российский футбол находится на каком-то уровне. Хватит над нашим футболом издеваться! У нас еще женщины какие-то про футбол говорят. Смешно! Уровень нашего футбола – чуть ниже среднего уровня.

Сборная 2008 года? Ну да, на каком-то уровне мы находились. Но где стабильность? В СССР стабильность была! Наши ветераны выиграли почти все. Но все меняется.

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Байкал-38
Байкал-38 ответ liverpool-today (раскрыть)
сегодня в 17:28
Когда смотришь и слушаешь Бузову, сразу осознаёшь, что это юмор!
liverpool-today
liverpool-today
сегодня в 17:15
Про женщин это он камень в огород матч тв. Тоже бесит, что какие то бывшие модели, чьи то любовницы говорят про футбол. Лучше уж Бузову послушать чем этих, хоть поржать можно.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 17:11
Уважаю Андрея Канчельскиса как игрока, в 90-е болел за МЮ из-за него, ещё когда АПЛ не показывали, покупал газету "Футбол-Хоккей".
Но иногда он такую пургу несёт...
Зачем он сравнивает сборные СССР и России? И тут же сам говорит, что в сборной СССР были игроки со всей страны, со всех республик. Андрей в нынешних временах сборная Россия не может вызывать игроков из этих республик, так как это сейчас другие страны и у них есть свои сборные. Да и эти сборным похвастаться нечем, большинство намного слабее сб.России. Единственная сборная которая стоит в ревень это сб. Украины.
Ещё раз повторю, что уважаю Андрея как футболиста, но справедливости ради давайте вспомним. Канчельскис выступал за сборную на двух крупных турнирах Евро 1992 и Евро1996 оба раза последнее место в группе и разгромы от шотландцев и немцев по 0:3.
Получается, что Андрей сам неудачник в неудачной сборной и чем он лучше тех женщин и диванных экспертов? Они кстати на крупных турнирах не позорились!!!
нечитайло
нечитайло
сегодня в 17:08
С этим можно согласиться
sv_1969
sv_1969
сегодня в 16:55
Ну тут с Андрюшей трудно спорить.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 16:54
Андрюша,как же так получилось,что вы,поигравшие в зарубежных клубах,не повысили уровень отечественного футбола? Ведь он и сейчас,по утверждению большинства "специалистов",зависит от накопленного опыта игры "в лучших клубах Явропы"?! Ну типа Головина,Кокорина да Миранчука! Вон как они "набрались опыта и профессионально выросли"!
beefs
beefs
сегодня в 16:49
крик души, поддерживаем...
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