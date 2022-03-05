Д. Комбаров: «В „Спартаке“ всегда идёт давление на всех»

Бывший защитник «Спартака» высказался о предстоящем матче «красно-белых» с «Динамо».

Это дерби, что тут говорить. Вывеска хорошая. «Динамо» сейчас на ходу. У «Спартака» будет хорошая мотивация. В таких матчах настрой и эмоциональный фон может преобладать. Не стал бы выделять фаворита.

Давление на Ваноли в случае поражения? В «Спартаке» всегда идет давление на всех. И на руководство, и на тренеров, и на игроков. Паоло сыграл только первый матч, почему он должен волноваться? Команда была не на лидирующих позициях.

Ему нечего волноваться. Он должен вселять спокойствие и уверенность в своих футболистов.