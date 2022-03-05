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Д. Комбаров: «В „Спартаке“ всегда идёт давление на всех»

сегодня, 15:50
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗавтра в 19:00 Не начался

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров высказался о предстоящем матче «красно-белых» с «Динамо».

Это дерби, что тут говорить. Вывеска хорошая. «Динамо» сейчас на ходу. У «Спартака» будет хорошая мотивация. В таких матчах настрой и эмоциональный фон может преобладать. Не стал бы выделять фаворита.

Давление на Ваноли в случае поражения? В «Спартаке» всегда идет давление на всех. И на руководство, и на тренеров, и на игроков. Паоло сыграл только первый матч, почему он должен волноваться? Команда была не на лидирующих позициях.

Ему нечего волноваться. Он должен вселять спокойствие и уверенность в своих футболистов.

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ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 17:17
Динамо тут фаворит.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 17:05
Вот тут толя я с тобой полностью не согласен. Слово по недоразумею...ну это мог бы какой нибудь юноша написать не зная всего нашего футбола . Но мы то с тобой знаем.....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 17:02
А когда эта команда была на лидирующих позициях, как утверждает этот чел? Если только в прошлом веке, и то по недоразумению
lotsman
lotsman
сегодня в 16:59
Спартак будет жилы рвать, чтобы поднять свой дух.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 16:56
Раньше были времена,а теперь -мгновения,
были Кубки "Спартака",а теперь-"ДАВЛЕНИЕ".
drug01
drug01
сегодня в 16:52
Скоро всё будет лучше
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 16:50
Беда Спартака особенно в последние 20 лет это давление.
Если к примеру в других командах есть поддержка, то в Спартаке она отсутствует полностью. Спартак победил, да ещё ты забил гол, всё ты лучший игрок мира лучшей команды за все времена во всём мире. завтра ты проиграл и не так двигался на поле, всё ты полное ничтожество. Разве это поддержка?
Почему в Спартаке не могут заиграть свои воспитанники, а уйдя в другой клуб начинают показывать добротный футбол, а потом вернувшись опять превращаются в неумех? Это всё давление, их доводят до того, что выходя на поле они думают больше не победить, а как бы не попасть в немилость фанатов и ветеранов клуба.
Пока в Спартаке будет такое давление Спартак и будет лихорадить, а свои воспитанники будут лучше играть за другие клубы, а не за родной Спартак.
berda2003
berda2003
сегодня в 16:22
не волнуется и не боится только 56, как д.комбаров
mihaluch
mihaluch
сегодня в 16:20
Не будут волноваться не будут в лидерах.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 16:20
Как же не хватает Димы, и игроков уровня Димы.
Сейчас только в Динамо есть шансы на воспитание поколения
STVA 1
STVA 1
сегодня в 15:51
Это не есть хорошо
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