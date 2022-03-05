Д. Комбаров: «В „Спартаке“ всегда идёт давление на всех»

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров высказался о предстоящем матче «красно-белых» с «Динамо».
Это дерби, что тут говорить. Вывеска хорошая. «Динамо» сейчас на ходу. У «Спартака» будет хорошая мотивация. В таких матчах настрой и эмоциональный фон может преобладать. Не стал бы выделять фаворита.
Давление на Ваноли в случае поражения? В «Спартаке» всегда идет давление на всех. И на руководство, и на тренеров, и на игроков. Паоло сыграл только первый матч, почему он должен волноваться? Команда была не на лидирующих позициях.
Ему нечего волноваться. Он должен вселять спокойствие и уверенность в своих футболистов.
Если к примеру в других командах есть поддержка, то в Спартаке она отсутствует полностью. Спартак победил, да ещё ты забил гол, всё ты лучший игрок мира лучшей команды за все времена во всём мире. завтра ты проиграл и не так двигался на поле, всё ты полное ничтожество. Разве это поддержка?
Почему в Спартаке не могут заиграть свои воспитанники, а уйдя в другой клуб начинают показывать добротный футбол, а потом вернувшись опять превращаются в неумех? Это всё давление, их доводят до того, что выходя на поле они думают больше не победить, а как бы не попасть в немилость фанатов и ветеранов клуба.
Пока в Спартаке будет такое давление Спартак и будет лихорадить, а свои воспитанники будут лучше играть за другие клубы, а не за родной Спартак.
Если к примеру в других командах есть поддержка, то в Спартаке она отсутствует полностью. Спартак победил, да ещё ты забил гол, всё ты лучший игрок мира лучшей команды за все времена во всём мире. завтра ты проиграл и не так двигался на поле, всё ты полное ничтожество. Разве это поддержка?
Почему в Спартаке не могут заиграть свои воспитанники, а уйдя в другой клуб начинают показывать добротный футбол, а потом вернувшись опять превращаются в неумех? Это всё давление, их доводят до того, что выходя на поле они думают больше не победить, а как бы не попасть в немилость фанатов и ветеранов клуба.
Пока в Спартаке будет такое давление Спартак и будет лихорадить, а свои воспитанники будут лучше играть за другие клубы, а не за родной Спартак.