Кавазашвили: «Я бы очень хотел, чтобы Абрамович купил „Спартак“!»

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили считает, что болельщикам «красно-белых» нужно обратиться к владельцу «Челси» Роману Абрамовичу, чтобы он купил московский клуб.

Абрамович передал «Челси» благотворительному обществу и в будущем хочет получить за клуб от 2 до 4 миллиардов фунтов. Болельщикам «Спартака» необходимо обратиться к Абрамовичу, чтобы он купил наш «красно-белый» клуб. Не стоит забывать, у Федуна дела идут так себе — он потерял 80% состояния из-за обвала фондового рынка. Я бы очень хотел, чтобы Абрамович купил «Спартак»!

Каждый день в нашем мире все меняется — уже хотят проводить чемпионат с командами из России, Китая, Сербии, Израиля и Болгарии. Я не против этого решения. Нам что, каждый раз против «Уфы» или «Кубани» играть? Эту «Кубань» даже разваленный «Спартак» обыграл. Может быть, сейчас займутся улучшением детско-юношеского футбола. В СССР нас все боялись, а что сейчас? Нас никто не боится!

Помните, как выступил после Евро-2020 старший датский тренер, который опозорил Черчесова? Он сказал: «Такую команду, как сборная России, надо снимать с чемпионата Европы». Это смешно! Это было сказано профессионалом!