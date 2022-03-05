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Кавазашвили: «Я бы очень хотел, чтобы Абрамович купил „Спартак“!»

сегодня, 17:41

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили считает, что болельщикам «красно-белых» нужно обратиться к владельцу «Челси» Роману Абрамовичу, чтобы он купил московский клуб.

Абрамович передал «Челси» благотворительному обществу и в будущем хочет получить за клуб от 2 до 4 миллиардов фунтов. Болельщикам «Спартака» необходимо обратиться к Абрамовичу, чтобы он купил наш «красно-белый» клуб. Не стоит забывать, у Федуна дела идут так себе — он потерял 80% состояния из-за обвала фондового рынка. Я бы очень хотел, чтобы Абрамович купил «Спартак»!

Каждый день в нашем мире все меняется — уже хотят проводить чемпионат с командами из России, Китая, Сербии, Израиля и Болгарии. Я не против этого решения. Нам что, каждый раз против «Уфы» или «Кубани» играть? Эту «Кубань» даже разваленный «Спартак» обыграл. Может быть, сейчас займутся улучшением детско-юношеского футбола. В СССР нас все боялись, а что сейчас? Нас никто не боится!

Помните, как выступил после Евро-2020 старший датский тренер, который опозорил Черчесова? Он сказал: «Такую команду, как сборная России, надо снимать с чемпионата Европы». Это смешно! Это было сказано профессионалом!

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 21:55
Как-будто у Абрамовича дела шикарно идут. У всех проблемы.
4RT
4RT
сегодня в 20:50
Да,было бы не плохо. Но он скорее в Израиль сбежит
DaslerU
DaslerU
сегодня в 20:42
Зачем ему вкладывать в то, что не будет приносить прибыль?
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 20:25
Поток сознания.Пардон-бессознательный поток сознания.
bashnat013
bashnat013
сегодня в 20:24
А я бы чтоб Великий Ротор
shur
shur
сегодня в 19:04
...всем говорю, не надо считать чужие бабки, не понятно кем и где и на чём заработанные, про Абрама знаю достаточно, можно без коментов обойтись!!!
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 18:36
Разве Абрамович такой глупый, особенно если учесть нынешнюю обстановку
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 18:30
Нагнут - купит.
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 18:22
А зачем это нужно Абрамовичу?
Абрамович покупал Челси в топ чемпионате с желанием сделать топ клуб, играть в ЛЧ и выигрывать её! А зачем сейчас ему нужен Спартак? Это как будто с похмелья, оглянутся по сторонам, посмотреть в зеркало и сказать " Что я вчера наделал, всё со спиртым завязываю, навсегда".
stanichnik
stanichnik
сегодня в 18:20
Вообщето он больше тяготеет к ЦСКА
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 18:17
Здесь две глупости. 1. Зачем Абрамовичу чемодан без ручки? и 2. ".... разваленный Спартак " вынес Кубань. _ А вот это в точку.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 18:12
У Абрамовича бабла нет а вот федун снова будет выезжать на бабках российского народа.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 18:01
Дед в мечты ударился))
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер
сегодня в 17:53
Тут даже шутить неуместно
drug01
drug01
сегодня в 17:52
Хорошее дело
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