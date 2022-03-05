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Кучаев: «В матче с „Зенитом“, считаю, мы смотрелись очень прилично»

сегодня, 18:14

Полузащитник Константин Кучаев поделился впечатлениями после первых матчей за «Рубин».

Можно сказать, что полностью адаптировался в команде, отлично чувствую себя здесь. Много времени на это не потребовалось, потому что был хорошо знаком и с главным тренером, и со многими ребятами. В матче с «Зенитом», считаю, мы смотрелись очень прилично, вполне могли рассчитывать по крайней мере на ничью. Но где-то собственные ошибки, где-то откровенное невезение не позволили увезти хотя бы одно очко из Санкт-Петербурга. Кубковая игра с «Ротором» получилась бескомпромиссной. И мы, и соперник стремились играть в атаку, создавать моменты. Волгоградцы понравились и показали себя интересной, играющей командой. Нам было нелегко и пришлось приложить максимум усилий, чтобы выйти в следующий раунд. Теперь все мысли о предстоящем матче с «Ахматом».

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Все комментарии
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 18:39
Главное не надо бразилов!
ermak6848
ermak6848
сегодня в 18:34
работа над собой - может выйти из кризиса...
lotsman
lotsman
сегодня в 18:31
Играли хорошо, пытались выиграть.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 18:21
Рубин пока только смотрится.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 18:20
Хорошая игра была, жаль не дотянули
beefs
beefs
сегодня в 18:15
смотреться мало, нужно выигрывать...
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