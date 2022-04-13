Бышовец: «Хвиче будет очень сложно играть в Италии»

Известный тренер Анатолий Бышовец прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника батумского «Динамо» в «Наполи».

Думаю, в российском футболе есть способные и талантливые ребята. Но сейчас, при отъездах иностранных игроков, у наших молодых футболистов будет возможность иметь игровую практику и раскрыть игровые и личностные качества.

Что касается возможного перехода Кварацхелии в «Наполи», Хвиче будет очень сложно играть в Италии: и адаптироваться, и физически при той жёсткости, которая там есть. Адаптироваться ему будет очень сложно. Мы это видим по Миранчуку.