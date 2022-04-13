Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеИталия. Серия А 2021/2022

Бышовец: «Хвиче будет очень сложно играть в Италии»

13 апреля 2022, 17:07

Известный тренер Анатолий Бышовец прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника батумского «Динамо» Хвичи Кварацхелии в «Наполи».

Думаю, в российском футболе есть способные и талантливые ребята. Но сейчас, при отъездах иностранных игроков, у наших молодых футболистов будет возможность иметь игровую практику и раскрыть игровые и личностные качества.

Что касается возможного перехода Кварацхелии в «Наполи», Хвиче будет очень сложно играть в Италии: и адаптироваться, и физически при той жёсткости, которая там есть. Адаптироваться ему будет очень сложно. Мы это видим по Миранчуку.

Все новости
Круговой: «„Зенит“ пока не чемпион, надо ещё сыграть»
Сегодня, 00:27
Крицюк: «Минувший тур показал, что мы уверенно движемся к цели»
Сегодня, 00:24
Радимов: «Хотелось бы больше интриги в конце чемпионата»
Вчера, 23:46
Силкин: «Команда Семака на голову сильнее»
Вчера, 23:30
Оздоев: «Сегодняшняя победа даст команде огромный импульс»
Вчера, 23:14
Сергеев: «Игра, наверное, была полностью под нашим контролем»
Вчера, 22:59
Все комментарии
Сп62
Сп62
13 апреля в 21:45
Может быть тренер поставит Хвичу в защиту, как в своё время Жиркова поставили в Челси.
ДАША Д
ДАША Д
13 апреля в 17:47
Возьмёт пример с Кокорина.
stanichnik
stanichnik
13 апреля в 17:09
Ко всему привыкаешь и он адаптируется
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 