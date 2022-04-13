Д. Комбаров: «Эмери — тренер с большой буквы»

Бывший футболист «Спартака» прокомментировал проход «Вильярреала» в 1/2 финала Лиги чемпионов. Испанский клуб в 1/4 финала выбил «Баварию».

Эмери уже давно показал свое отношение. Он настоящий профессионал. Унаи — тренер с большой буквы, не зря же он выиграл три кубка Лиги Европы подряд. Думаю, не стоит сомневаться в том, что Эмери большой профессионал и большой тренер. Что у него не получилось в «Спартаке»? Я не хочу это обсуждать. Уже много времени прошло с того момента.