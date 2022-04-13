Д. Комбаров: «Эмери — тренер с большой буквы»

Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Комбаров прокомментировал проход «Вильярреала» в 1/2 финала Лиги чемпионов. Испанский клуб в 1/4 финала выбил «Баварию».
Эмери уже давно показал свое отношение. Он настоящий профессионал. Унаи — тренер с большой буквы, не зря же он выиграл три кубка Лиги Европы подряд. Думаю, не стоит сомневаться в том, что Эмери большой профессионал и большой тренер. Что у него не получилось в «Спартаке»? Я не хочу это обсуждать. Уже много времени прошло с того момента.
Эмери попал в Спартак, а там как мы все знаем своя атмосфера в клубе, не похожая ни на один клуб в России.
Кстати Дзюба назвав его "тренеришкой" выразил мнение большинства в команде и руководства.
Тот же Макгиди был в полнейшем шоке когда в раздевалку зашёл Федун и при всей команде сообщил Эмери, что он уволен. Он в это не мог поверить, что так унизительно могут уволить тренера. А все остальные игроки довольные кивали Макгиди, что так надо.
А футболисты у нас есть и в те года неплохо играли в тех же еврокубках.
Эмери попал в Спартак, а там как мы все знаем своя атмосфера в клубе, не похожая ни на один клуб в России.
Кстати Дзюба назвав его "тренеришкой" выразил мнение большинства в команде и руководства.
Тот же Макгиди был в полнейшем шоке когда в раздевалку зашёл Федун и при всей команде сообщил Эмери, что он уволен. Он в это не мог поверить, что так унизительно могут уволить тренера. А все остальные игроки довольные кивали Макгиди, что так надо.
А футболисты у нас есть и в те года неплохо играли в тех же еврокубках.