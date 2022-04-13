Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Д. Комбаров: «Эмери — тренер с большой буквы»

13 апреля 2022, 14:45
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)1 : 1Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреалМатч завершен

Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Комбаров прокомментировал проход «Вильярреала» в 1/2 финала Лиги чемпионов. Испанский клуб в 1/4 финала выбил «Баварию».

Эмери уже давно показал свое отношение. Он настоящий профессионал. Унаи — тренер с большой буквы, не зря же он выиграл три кубка Лиги Европы подряд. Думаю, не стоит сомневаться в том, что Эмери большой профессионал и большой тренер. Что у него не получилось в «Спартаке»? Я не хочу это обсуждать. Уже много времени прошло с того момента.

Все новости
Круговой: «„Зенит“ пока не чемпион, надо ещё сыграть»
Сегодня, 00:27
Крицюк: «Минувший тур показал, что мы уверенно движемся к цели»
Сегодня, 00:24
Радимов: «Хотелось бы больше интриги в конце чемпионата»
Вчера, 23:46
Силкин: «Команда Семака на голову сильнее»
Вчера, 23:30
Оздоев: «Сегодняшняя победа даст команде огромный импульс»
Вчера, 23:14
Сергеев: «Игра, наверное, была полностью под нашим контролем»
Вчера, 22:59
Сортировать
Все комментарии
Zloi iron
Zloi iron
14 апреля в 01:55
Рукоблуд не согласен с Камбаром!))
Сп62
Сп62 ответ Байкал-38. (раскрыть)
13 апреля в 21:55
Вот из-за Дзюбы, как раз, Унаи и ушёл из Спартака. Двух гениев команда выдержать не могла.
swed27
swed27
13 апреля в 16:34
С Комбаровым трудно не согласиться
VeniaminS
VeniaminS
13 апреля в 16:20
Была отличная работа.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
13 апреля в 16:13
А Спартак говорит что он тренеришка!
monah-10
monah-10
13 апреля в 15:54
Рукаблуду это расскажи. Согласен, тренер мирового уровня, но с тренировать гранды пока не очень у него выходит.
sv_1969
sv_1969 ответ Птица Феникс (раскрыть)
13 апреля в 15:54
Не его вина что там фидун)))
Ironigor
Ironigor
13 апреля в 15:02
Надо по этому поводу спросить мнение игрочишки .
Что-то он совсем засухарился !)))
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Птица Феникс (раскрыть)
13 апреля в 14:59
А причём собственно здесь Россия?
Эмери попал в Спартак, а там как мы все знаем своя атмосфера в клубе, не похожая ни на один клуб в России.
Кстати Дзюба назвав его "тренеришкой" выразил мнение большинства в команде и руководства.
Тот же Макгиди был в полнейшем шоке когда в раздевалку зашёл Федун и при всей команде сообщил Эмери, что он уволен. Он в это не мог поверить, что так унизительно могут уволить тренера. А все остальные игроки довольные кивали Макгиди, что так надо.
А футболисты у нас есть и в те года неплохо играли в тех же еврокубках.
sv_1969
sv_1969
13 апреля в 14:51
Он все доказал
Alice Tract
Alice Tract
13 апреля в 14:50
Эмери так хорош в Европе, потому что в свое время тренировал Спартак во главе с Дзюбой и получил неоценимый опыт ©

Ой, что-то я в ветке не про тот клуб включил режим ГеннадьСергеича...
Птица Феникс
Птица Феникс ответ Байкал-38. (раскрыть)
13 апреля в 14:49
Не его вина, что в России нет футболистов.
ДСА
ДСА
13 апреля в 14:49
Средние команды он действительно может поднимать.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
13 апреля в 14:46
Конечно так.
Байкал-38.
Байкал-38.
13 апреля в 14:46, ред.
А когда то был в Спартаке тренеришкой! Но с тех пор вырос.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 