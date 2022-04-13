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Широков считает, что российские игроки в Европе будут сидеть в запасе

13 апреля 2022, 14:58

Бывший футболист сборной России Роман Широков высказался о том, нужно ли российским игрокам уезжать выступать в Европу.

Для чего вы их куда-то посылаете? Чтобы они посидели? Последние люди, уехавшие в Европу, играли в основном составе сборной — они даже не пробились. Вы хотите, чтобы средний игрок уехал и просто так посидел? Пусть здесь приносят пользу: мы их воспитывали, поэтому пусть нас радуют.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
13 апреля в 21:50
Широков прав. Мы постоянно интересуемся в первую очередь поставили в состав или нет, а уж потом, как сыграл.
ЮЗИК
ЮЗИК
13 апреля в 17:27
Лучше вместо футболистов отправлять туда наших хоккеистов
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
13 апреля в 16:23, ред.
Также Широков высказался о судьях: "Вот этих как раз надо посылать! Это последние люди! Одного так послал, пробился своими бутсами до его лежащей физиономии, что, думал, просто так придется посидеть. Но суд у нас хороший, присудил 50 тыс штрафа. Можно сказать, решил, что я здесь приношу пользу: битьем их воспитываю. Это радует."
berda2003
berda2003
13 апреля в 16:00
широков: "усе сядем"...
ДАША Д
ДАША Д
13 апреля в 15:48
Это смотря за какой клуб играть.
Cat01
Cat01
13 апреля в 15:45
Почему будут... Они уже сидят
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
13 апреля в 15:30
Если бухать, как Широков в юности - то действительно ехать не стоит...
Alice Tract
Alice Tract
13 апреля в 15:15
"Для чего вы их куда-то посылаете? Чтобы они посидели?"

Бывает и наоборот - сначала отсидел, потом уехал на скамейку.
Байкал-38
Байкал-38
13 апреля в 15:00
Широкова в своё время даже на скамейку не пустили.
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