Широков считает, что российские игроки в Европе будут сидеть в запасе

Бывший футболист сборной России высказался о том, нужно ли российским игрокам уезжать выступать в Европу.

Для чего вы их куда-то посылаете? Чтобы они посидели? Последние люди, уехавшие в Европу, играли в основном составе сборной — они даже не пробились. Вы хотите, чтобы средний игрок уехал и просто так посидел? Пусть здесь приносят пользу: мы их воспитывали, поэтому пусть нас радуют.