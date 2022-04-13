Колосков рассказал, почему в России футбол популярнее хоккея

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о словах Вячеслава Фетисова, который заявил, что хоккей является видом спорта номер один в России.
Во-первых, надо посмотреть статистику, а она явно за футболом. Нет ни одного хоккейного стадиона, который может вместить более 50 тысяч зрителей, а на большие матчи Российской премьер-лиги ходят от 20 до 50 тысяч зрителей. Такой аудитории в хоккее нет.
Во-вторых, популярность самого вида спорта. Чтобы играть хоккей, нужен лёд круглый год. У нас не всем желающим могут обеспечить возможность играть в хоккей. А в футбол играют в институтах, в общеобразовательных школах, в колледжах, на первенство города, района и области. Спорт номер один для меня, конечно же, футбол.
Вот если б ещё в этот самый футбол играли в РПЛ и сборной, то заполняемость 100000 -х Лужников была б не 20-50 тыщ...., но об этом почётный президент РФС ГРОМКО умолчал.)))
Вот если б ещё в этот самый футбол играли в РПЛ и сборной, то заполняемость 100000 -х Лужников была б не 20-50 тыщ...., но об этом почётный президент РФС ГРОМКО умолчал.)))
скорость запредельная , а поле размером с футбольное...!!!
скорость запредельная , а поле размером с футбольное...!!!
на рогах от пьянчуги до прокурора, выходит когда играют хорошо то и народ
поддерживает товарищ Колосков !!!
на рогах от пьянчуги до прокурора, выходит когда играют хорошо то и народ
поддерживает товарищ Колосков !!!
Футбол играли всегда, начиная с каждого двора причём как летом, так и зимой.
Что требовалось, мяч, пару чего-нибудь похожее на штаги и понеслась. В хоккей играли в основном зимой. На первом месте в Сибири конечно хоккей с мячом, ну и в шайбу конечно играли, причём как на льду, так и на снегу.
И если честно никогда не думали, что у нас популярнее футбол или хоккей, играли по ситуации. А эти сейчас спортами меряются, лучше бы делом занимались.
Футбол играли всегда, начиная с каждого двора причём как летом, так и зимой.
Что требовалось, мяч, пару чего-нибудь похожее на штаги и понеслась. В хоккей играли в основном зимой. На первом месте в Сибири конечно хоккей с мячом, ну и в шайбу конечно играли, причём как на льду, так и на снегу.
И если честно никогда не думали, что у нас популярнее футбол или хоккей, играли по ситуации. А эти сейчас спортами меряются, лучше бы делом занимались.