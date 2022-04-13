Колосков рассказал, почему в России футбол популярнее хоккея

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о словах Вячеслава Фетисова, который заявил, что хоккей является видом спорта номер один в России.

Во-первых, надо посмотреть статистику, а она явно за футболом. Нет ни одного хоккейного стадиона, который может вместить более 50 тысяч зрителей, а на большие матчи Российской премьер-лиги ходят от 20 до 50 тысяч зрителей. Такой аудитории в хоккее нет.

Во-вторых, популярность самого вида спорта. Чтобы играть хоккей, нужен лёд круглый год. У нас не всем желающим могут обеспечить возможность играть в хоккей. А в футбол играют в институтах, в общеобразовательных школах, в колледжах, на первенство города, района и области. Спорт номер один для меня, конечно же, футбол.