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Колосков рассказал, почему в России футбол популярнее хоккея

13 апреля 2022, 16:06

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о словах Вячеслава Фетисова, который заявил, что хоккей является видом спорта номер один в России.

Во-первых, надо посмотреть статистику, а она явно за футболом. Нет ни одного хоккейного стадиона, который может вместить более 50 тысяч зрителей, а на большие матчи Российской премьер-лиги ходят от 20 до 50 тысяч зрителей. Такой аудитории в хоккее нет.

Во-вторых, популярность самого вида спорта. Чтобы играть хоккей, нужен лёд круглый год. У нас не всем желающим могут обеспечить возможность играть в хоккей. А в футбол играют в институтах, в общеобразовательных школах, в колледжах, на первенство города, района и области. Спорт номер один для меня, конечно же, футбол.

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Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ shur (раскрыть)
13 апреля в 21:41
Лучшего бомбардира Николая Дуракова, конечно, помним. Не знал, что ему 87. Спасибо.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
13 апреля в 19:49, ред.
В одном Колосков прав: у нас в футбол играют в институтах, колледжах, школах, первенствах города, района, области..., и на этом ВСЁ!
Вот если б ещё в этот самый футбол играли в РПЛ и сборной, то заполняемость 100000 -х Лужников была б не 20-50 тыщ...., но об этом почётный президент РФС ГРОМКО умолчал.)))
shur
shur ответ Байкал-38. (раскрыть)
13 апреля в 19:18
...я помню ту сборную по хоккею с мячом с Дураковым ( 87 лет Мастеру),
скорость запредельная , а поле размером с футбольное...!!!
shur
shur
13 апреля в 19:14
... в 70-тые конечно хоккей №1, НХЛ или Мы, в 2008 футбол №1, вся страна
на рогах от пьянчуги до прокурора, выходит когда играют хорошо то и народ
поддерживает товарищ Колосков !!!
ДСА
ДСА
13 апреля в 17:44
Хоккей? Не, не слышали
112910415
112910415
13 апреля в 17:20
есть вещи очевидные
berda2003
berda2003
13 апреля в 17:15
колосков, когда руководил хоккеем имел НАМНОГО меньше тугриком, чем даже сейчас, будучи пенсионером,.. пардон "почетным президентом" - ему самому не смешно?
Байкал-38.
Байкал-38.
13 апреля в 17:09, ред.
Вспомню своё детство.
Футбол играли всегда, начиная с каждого двора причём как летом, так и зимой.
Что требовалось, мяч, пару чего-нибудь похожее на штаги и понеслась. В хоккей играли в основном зимой. На первом месте в Сибири конечно хоккей с мячом, ну и в шайбу конечно играли, причём как на льду, так и на снегу.
И если честно никогда не думали, что у нас популярнее футбол или хоккей, играли по ситуации. А эти сейчас спортами меряются, лучше бы делом занимались.
Caniggia
Caniggia
13 апреля в 17:08
Можно сколько угодно рассуждать Фетисову, что хоккей в России спорт №1, но по факту самым популярным является футбол, хотя мы нефутбольная страна (согласен со Слуцким), а хоккей наш вид спорта и мы входим в хоккейную элиту топ 6.
mihaluch
mihaluch
13 апреля в 17:06
Конечно нищим невозможно играть в хоккей.
протон
протон
13 апреля в 17:01
Футбол - спорт №1 в мире в целом, и это не обсуждается
sv_1969
sv_1969
13 апреля в 16:58, ред.
Для кого как... Для меня футбол, а для Гарета гольф)))
drug01
drug01
13 апреля в 16:52
Футбол лучше!
lotsman
lotsman
13 апреля в 16:09
Правильно станичник сказал, по мнению Губерниева в России биатлон популярнее всего.))
stanichnik
stanichnik
13 апреля в 16:08
Каждый кулик свое болото хвалит, для Губерниева биатлон спорт номер один
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