Мостовой: «Многим командам нашей страны нужно брать пример с „Вильярреала“»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал выход «Вильярреала» в полуфинал Лиги чемпионов.

Просто фантастика. «Вильярреал» выбивает одну топовую команду за другой. И это команда из города в 50 000 человек. Маленького города. И, кстати, мы об этом много раз говорили, когда он выиграл Лигу Европы. Это просто по-испански «импрессионанте». Вот с кого нужно брать пример многим командам нашей страны и не только. Это просто чудо. Выбить «Ювентус», выбить «Баварию», топовые, большие команды, которые являлись фаворитами. Это просто фантастика.