Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеЛига чемпионов 2021/2022

Мостовой: «Многим командам нашей страны нужно брать пример с „Вильярреала“»

13 апреля 2022, 12:01

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал выход «Вильярреала» в полуфинал Лиги чемпионов.

Просто фантастика. «Вильярреал» выбивает одну топовую команду за другой. И это команда из города в 50 000 человек. Маленького города. И, кстати, мы об этом много раз говорили, когда он выиграл Лигу Европы. Это просто по-испански «импрессионанте». Вот с кого нужно брать пример многим командам нашей страны и не только. Это просто чудо. Выбить «Ювентус», выбить «Баварию», топовые, большие команды, которые являлись фаворитами. Это просто фантастика.

Все новости
Круговой: «„Зенит“ пока не чемпион, надо ещё сыграть»
Сегодня, 00:27
Крицюк: «Минувший тур показал, что мы уверенно движемся к цели»
Сегодня, 00:24
Радимов: «Хотелось бы больше интриги в конце чемпионата»
Вчера, 23:46
Силкин: «Команда Семака на голову сильнее»
Вчера, 23:30
Оздоев: «Сегодняшняя победа даст команде огромный импульс»
Вчера, 23:14
Сергеев: «Игра, наверное, была полностью под нашим контролем»
Вчера, 22:59
Сортировать
Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
13 апреля в 14:00
А как же мастерство
Серж 129
Серж 129
13 апреля в 13:40
Липецкий металлург оле оле скоро всех вынесет!
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
13 апреля в 13:40
Это не так легко как кажется.
Cat01
Cat01
13 апреля в 13:38
Хороший пример!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Ruslik1982 (раскрыть)
13 апреля в 13:16
Тоже нет, там плановая экономика, и играют за еду) У нас же за гелики и виллы хотят играть)
berda2003
berda2003
13 апреля в 13:07
у нас химки тоже маленький, а какие орлы играют: жирков, мамаев, глушаков - скоро кокоша добавится - огонь команда - трепещите все из топ-5!
Ruslik1982
Ruslik1982
13 апреля в 12:59
чемпионат Северной Кореи для нас пример )
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ STVA 1 (раскрыть)
13 апреля в 12:56
Нужно создать среду. Сейчас можно начать с того и закончить тем, что клубы у нас не для зарабатывания денег, а для освоения. Поэтому и менеджеры их зарабатывают на откатах от богатых родителей, конечно. В условиях госфинансирования это в принципе невозможно, а от госфинансирования отказаться невозможно, т.к. у нас нет, по факту, свободного рынка, а у людей нет покупательной способности. С нынешней экономикой можно и не ждать ничего.
Ruslik1982
Ruslik1982
13 апреля в 12:55
на ближайшие лет 10 уже нет смысла никакого брать примеры )
STVA 1
STVA 1
13 апреля в 12:45
Царек популист... Сначала надо навести порядок в футбольном хозяйстве. Начать платить игрокам за работу а не за паспорт. Разобраться с руководством РФС и всех сопутствующих органов в первую очередь. Наладить подготовку действительно талантливых молодых игроков, а не у кого мама или папа богатые и их говорят ставить в состав. Да много чего надо сделать, чтобы появились такие Вильярреалы.
beefs
beefs
13 апреля в 12:35
У них совсем другое отношение к футболу...
Птица Феникс
Птица Феникс
13 апреля в 12:33
Это не так просто для России.
КЭТиК
КЭТиК
13 апреля в 12:24
Спартак тоже два раза Наполи бил, а в чемпионате ничего не получается.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
13 апреля в 12:22
Находим города в котором проживают 50 тысяч человек и перевозим туда, Зенит, Динамо, Локо, ЦСКА, Спартак.
minai
minai
13 апреля в 12:18
Точно! А то все гадали, с кого же им примеры брать.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
13 апреля в 12:15, ред.
Не нужно так напирать на размер города, потому что там, по сути, большая агломерация, и один городок просто перетекает в другой. В автомобильной доступности (а в Испании именно авто - основной транспорт) там, скорее, тыс 300-400. Хотя все равно речь идет о провинциальной команде, конечно же.

Но РФС могло бы сделать однозначный вывод из этого и все-таки убрать правило о минимальном стадионе на 10 тыс в РПЛ. Зачем это глупое лицемерие, когда на "Сочи" средняя посещаемость 3 тыс человек, а на "Химках" 500 человек приходит на матч, но в РПЛ не пускают "Оренбург" со стадионом на 7500 и средней посещаемостью 5 тыс.

"Вильярреал" именно поэтому и добился всего, что копейки считает, опирается на своих воспитанников и других дешевых игроков.

А у нас РФС обязывает клубы иметь какие-то мегадромы, да, мы знаем, зачем, ради того, чтобы эти хибары с ЧМ ради галочки использовались.

Именно поэтому наши клубы, даже если хотят, не смогут сделать никаких выводов из "Вильярреала". Потому что в РПЛ уже искусственно раздутые зарплаты и требования, то есть клуб просто не может жить по средствам там.
stanichnik
stanichnik
13 апреля в 12:05
Не многим, а всем
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 