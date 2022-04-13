Мостовой: «Многим командам нашей страны нужно брать пример с „Вильярреала“»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал выход «Вильярреала» в полуфинал Лиги чемпионов.
Просто фантастика. «Вильярреал» выбивает одну топовую команду за другой. И это команда из города в 50 000 человек. Маленького города. И, кстати, мы об этом много раз говорили, когда он выиграл Лигу Европы. Это просто по-испански «импрессионанте». Вот с кого нужно брать пример многим командам нашей страны и не только. Это просто чудо. Выбить «Ювентус», выбить «Баварию», топовые, большие команды, которые являлись фаворитами. Это просто фантастика.
Но РФС могло бы сделать однозначный вывод из этого и все-таки убрать правило о минимальном стадионе на 10 тыс в РПЛ. Зачем это глупое лицемерие, когда на "Сочи" средняя посещаемость 3 тыс человек, а на "Химках" 500 человек приходит на матч, но в РПЛ не пускают "Оренбург" со стадионом на 7500 и средней посещаемостью 5 тыс.
"Вильярреал" именно поэтому и добился всего, что копейки считает, опирается на своих воспитанников и других дешевых игроков.
А у нас РФС обязывает клубы иметь какие-то мегадромы, да, мы знаем, зачем, ради того, чтобы эти хибары с ЧМ ради галочки использовались.
Именно поэтому наши клубы, даже если хотят, не смогут сделать никаких выводов из "Вильярреала". Потому что в РПЛ уже искусственно раздутые зарплаты и требования, то есть клуб просто не может жить по средствам там.
Но РФС могло бы сделать однозначный вывод из этого и все-таки убрать правило о минимальном стадионе на 10 тыс в РПЛ. Зачем это глупое лицемерие, когда на "Сочи" средняя посещаемость 3 тыс человек, а на "Химках" 500 человек приходит на матч, но в РПЛ не пускают "Оренбург" со стадионом на 7500 и средней посещаемостью 5 тыс.
"Вильярреал" именно поэтому и добился всего, что копейки считает, опирается на своих воспитанников и других дешевых игроков.
А у нас РФС обязывает клубы иметь какие-то мегадромы, да, мы знаем, зачем, ради того, чтобы эти хибары с ЧМ ради галочки использовались.
Именно поэтому наши клубы, даже если хотят, не смогут сделать никаких выводов из "Вильярреала". Потому что в РПЛ уже искусственно раздутые зарплаты и требования, то есть клуб просто не может жить по средствам там.