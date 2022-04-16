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Агент Тикнизяна: «Наир настроен играть за сборную России»

16 апреля 2022, 14:39

Агент полузащитника «Локомотива» Наира Тикнизяна объяснил, почему его клиент отказывается выступать за сборную Армении.

Сборная Армении периодически обращается к Наиру, чтобы он играл за их сборную. Последний раз обращались несколько недель назад.

Но у Тикнизяна пока ничего не поменялось в его решении, он настроен играть за сборную России.

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Все комментарии
gentlewolf
gentlewolf
17 апреля в 20:13, ред.
Армению пока не засанкционировали, но это возможно не долго ждать.
Предложат выбор - идите базу русскую берите приступом или санкции.
С амеров станется.
ARMENIAN
ARMENIAN
16 апреля в 17:05
Скажу так, нам такие армяне не нужны, пусть со своим другом Захаряном играет товарняки с Абхазией и Преднестровьем. Но сомневаюсь, что он даже попадет в сборную России, потому что он никакой, в отличие от Захаряна!
Boricku
Boricku
16 апреля в 16:05
будет чемпионат мира среди непризнанных федераций
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
16 апреля в 14:54
А кому он нужен в СБ. РФ? Армения хотябы играет, а РФ ещё несколько лет вне игры.. Надо в Армению идти
shlomo
shlomo
16 апреля в 14:48
Давай доказывай что можешь и все должно получиться.
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