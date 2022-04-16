Агент Тикнизяна: «Наир настроен играть за сборную России»

Агент полузащитника «Локомотива» Наира Тикнизяна объяснил, почему его клиент отказывается выступать за сборную Армении.
Сборная Армении периодически обращается к Наиру, чтобы он играл за их сборную. Последний раз обращались несколько недель назад.
Но у Тикнизяна пока ничего не поменялось в его решении, он настроен играть за сборную России.
Предложат выбор - идите базу русскую берите приступом или санкции.
С амеров станется.
Предложат выбор - идите базу русскую берите приступом или санкции.
С амеров станется.