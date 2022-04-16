Агент Тикнизяна: «Наир настроен играть за сборную России»

Агент полузащитника «Локомотива» объяснил, почему его клиент отказывается выступать за сборную Армении.

Сборная Армении периодически обращается к Наиру, чтобы он играл за их сборную. Последний раз обращались несколько недель назад.

Но у Тикнизяна пока ничего не поменялось в его решении, он настроен играть за сборную России.