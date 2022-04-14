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«Зенит», ЦСКА и «Динамо» хотят подписать Глебова

14 апреля 2022, 17:33

Агент хавбека «Ростова» Данила Глебова рассказал об интересе к игроку со стороны топ-клубов РПЛ.

Данилом интересуются «Зенит», «Динамо» и ЦСКА. Со мной многие выходили на связь.

Контракт Глебова с «Ростовом» рассчитан до лета 2024 года.

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Все комментарии
Ирина Михайлова
Ирина Михайлова ответ Alice Tract (раскрыть)
14 апреля в 22:04, ред.
Таких немало было..приобщился у прекрасному..не всем так везет.
Alice Tract
Alice Tract ответ Ирина Михайлова (раскрыть)
14 апреля в 21:49
Один гастролер за большие бабки уже приезжал на мосты, музеи и прочую Неву. Хотя до этого считался футболистом Ювентуса и даже чемпионом мира. Какой-то Маркизио...
Ирина Михайлова
Ирина Михайлова ответ ermak6848 (раскрыть)
14 апреля в 21:32
Музеи..если что, а так же Нева, Дворцы и прочие мосты..на самом деле, Зенит чемпион, не говоря уж об условиях и инфраструктуре..неплохо, да?
Одессе привет, отличный город, жаль, что пока все так плохо..
Ирина Михайлова
Ирина Михайлова ответ pomor45 (раскрыть)
14 апреля в 21:27
Вы правы, пусть у воспитанников все будет хорошо, не время сейчас ..эээ..желать кому то неприятностей.
pomor45
pomor45 ответ Байкал-38. (раскрыть)
14 апреля в 20:55
В Ростове и Сочи те, кто закончил с футболом? По-моему те, кто не выдержал конкуренции в Зените, всё же усиливают те клубы, в которые они переходят. Зенит - хорошая школа.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
14 апреля в 20:15
Не верю, что ЦСКА бьётся за Глебова а вот зенит допускаю.
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
14 апреля в 19:54
Поиграл бы ещё пару лет в футбол,а потом и в Зенит можно
нечитайло
нечитайло
14 апреля в 19:30
Крайняк в. Динамо, в остальных на лавке умрешь
sv_1969
sv_1969 ответ Трезвый повар (раскрыть)
14 апреля в 19:30
Ставьте сорокет!
STVA 1
STVA 1 ответ stanichnik (раскрыть)
14 апреля в 19:29
Думаю можно в Ростове ещё годок поиграть
Трезвый повар
Трезвый повар
14 апреля в 19:20
В прошлом году Спартак хотел купить Глебова за 5 евролямов, но в Ростове отказались его продавать. Сейчас Данил незаменим
Продажа возможна только в случае очень выгодного предложения
SHMEL
SHMEL
14 апреля в 18:54
Игрок добротный, пригодится всем троим. Сложно угадать кого выберет и кто ему предложит лучшие условия.
stanichnik
stanichnik
14 апреля в 18:27
В случае ухода из Динамо в это лето хорватского полузащитника Николы Моро, о чём неоднократно писали наши спортивные СМИ, то у москвичей в основном составе на позиции опорного полузащитника остаётся только Даниил Фомин, есть правда ещё Кутицкий и Сазонов, способные сыграть на этой позиции, но тогда появляется дыра в центре обороны, ведь до сих пор не решён вопрос с продлением контракта Евгеньева и Динамо. Кроме того Иван Ордец до сих пор не вернулся в команду, поэтому Сазонов сейчас более востребован на позиции центрального защитника, где у него в последних матчах неплохо получается.

Так вот, если всё же хорват уедет в Европу, то в Динамо будут очень рады видеть в своём составе молодого, но уже игравшего в нашей основной сборной Глебова. Да и сам игрок будет не прочь перебраться в столицу, где у него будет больше шансов закрепиться в основном составе, чем в Питере. И Ростов, продав очередной свой ликвидный актив, сможет пополнить клубную казну и продолжить поиск новых талантов и готовить их для наших более состоятельных клубов, чем он занимается на протяжении последних лет. Но это может произойти только в летнее трансферное окно, а пока же Данил Глебов поможет Ростову укрепить свои позиции в турнирной таблице. Удачи ему и без травм. Болейте за своих, а не против чужих!
Capral
Capral
14 апреля в 18:24
Мало, физрук молодых талантов угробил, теперь, еще одну жертву присмотрел....
lotsman
lotsman
14 апреля в 18:21
Пусть решает сам, с кем контракт подписывать.
drive45
drive45
14 апреля в 18:14
Огня без дыма не бывает, все станет на свои места с возобновлением нового чемпионата РПЛ.
ДАША Д
ДАША Д
14 апреля в 18:01
Плати, и бери.
ermak6848
ermak6848
14 апреля в 17:53
Лучше парню конечно продолжить свою карьеру в фк ЗЕНИТ , чай
Северная столица, театры, музее, чем лимита по СНГ...
( я родом из Одессы..)
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
14 апреля в 17:49
Интересоваться ещё не значит купить. Тут слишком много и за и против. Купить можно когда игрок такого амплуа нужен по зарез, а в ЦСКА такой необходимости нет.
Ironigor
Ironigor
14 апреля в 17:43
Кто крайний ??!)
Байкал-38.
Байкал-38.
14 апреля в 17:42, ред.
Динил Глебов талантливый футболист, которого естественно хотят подписать многие, но тут надо аккуратно и грамотно расставить приоритеты.
Прежде всего проанализировать ростовский десант в Зенит и его полное поражение в питерском клубе. Посмотреть как они играли и где в итоге оказались.
Если рассматривать три клуба, которые упомянуты, то лучшим вариантом выглядит Динамо, потом ЦСКА, ну а в Зените можно просто закончить с футболом, а потом вернутся в Ростов или уехать в Сочи.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
14 апреля в 17:41
В зенит на лавку и за баблом и чтобы никому не достался. А у Динамо и ЦСКА нет столько денег
протон
протон
14 апреля в 17:40
Приличный игрок. Думаю многим командам пригодится. Тем более если летом леги начнут уезжать из РПЛ
1 984
1 984
14 апреля в 17:39
Посмотрим где окажется.
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