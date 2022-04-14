«Зенит», ЦСКА и «Динамо» хотят подписать Глебова

Агент хавбека «Ростова» Данила Глебова рассказал об интересе к игроку со стороны топ-клубов РПЛ.
Данилом интересуются «Зенит», «Динамо» и ЦСКА. Со мной многие выходили на связь.
Контракт Глебова с «Ростовом» рассчитан до лета 2024 года.
Агент хавбека «Ростова» Данила Глебова рассказал об интересе к игроку со стороны топ-клубов РПЛ.
Данилом интересуются «Зенит», «Динамо» и ЦСКА. Со мной многие выходили на связь.
Контракт Глебова с «Ростовом» рассчитан до лета 2024 года.
Прежде всего проанализировать ростовский десант в Зенит и его полное поражение в питерском клубе. Посмотреть как они играли и где в итоге оказались.
Если рассматривать три клуба, которые упомянуты, то лучшим вариантом выглядит Динамо, потом ЦСКА, ну а в Зените можно просто закончить с футболом, а потом вернутся в Ростов или уехать в Сочи.
Прежде всего проанализировать ростовский десант в Зенит и его полное поражение в питерском клубе. Посмотреть как они играли и где в итоге оказались.
Если рассматривать три клуба, которые упомянуты, то лучшим вариантом выглядит Динамо, потом ЦСКА, ну а в Зените можно просто закончить с футболом, а потом вернутся в Ростов или уехать в Сочи.
Так вот, если всё же хорват уедет в Европу, то в Динамо будут очень рады видеть в своём составе молодого, но уже игравшего в нашей основной сборной Глебова. Да и сам игрок будет не прочь перебраться в столицу, где у него будет больше шансов закрепиться в основном составе, чем в Питере. И Ростов, продав очередной свой ликвидный актив, сможет пополнить клубную казну и продолжить поиск новых талантов и готовить их для наших более состоятельных клубов, чем он занимается на протяжении последних лет. Но это может произойти только в летнее трансферное окно, а пока же Данил Глебов поможет Ростову укрепить свои позиции в турнирной таблице. Удачи ему и без травм. Болейте за своих, а не против чужих!
Так вот, если всё же хорват уедет в Европу, то в Динамо будут очень рады видеть в своём составе молодого, но уже игравшего в нашей основной сборной Глебова. Да и сам игрок будет не прочь перебраться в столицу, где у него будет больше шансов закрепиться в основном составе, чем в Питере. И Ростов, продав очередной свой ликвидный актив, сможет пополнить клубную казну и продолжить поиск новых талантов и готовить их для наших более состоятельных клубов, чем он занимается на протяжении последних лет. Но это может произойти только в летнее трансферное окно, а пока же Данил Глебов поможет Ростову укрепить свои позиции в турнирной таблице. Удачи ему и без травм. Болейте за своих, а не против чужих!