«Зенит», ЦСКА и «Динамо» хотят подписать Глебова

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14 апреля 2022, 17:33

Агент хавбека «Ростова» рассказал об интересе к игроку со стороны топ-клубов РПЛ .

Данилом интересуются «Зенит», «Динамо» и ЦСКА . Со мной многие выходили на связь.

Контракт Глебова с «Ростовом» рассчитан до лета 2024 года.