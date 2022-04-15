«Атлетико Паранаэнсе» ещё не принял решение о выкупе Педро Роши

Хэмилтон Бернард, агент нападающего «Спартака» , прокомментировал слухи о возможном выкупе «Атлетико Паранаэнсе» прав на бразильца.

Действительно ли «Атлетико» предложил 2 млн евро за Педро Рошу? Нет, пока ничего не решено.