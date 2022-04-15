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«Атлетико Паранаэнсе» ещё не принял решение о выкупе Педро Роши

15 апреля 2022, 19:13

Хэмилтон Бернард, агент нападающего «Спартака» Педро Роши, прокомментировал слухи о возможном выкупе «Атлетико Паранаэнсе» прав на бразильца.

Действительно ли «Атлетико» предложил 2 млн евро за Педро Рошу? Нет, пока ничего не решено.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
15 апреля в 21:13
Подешовке хотели купить.
drug01
drug01
15 апреля в 19:43
Надо подумать
Байкал-38
Байкал-38
15 апреля в 19:30
Помню как мне объясняли, что Спартак купил будущего лучшего игрока мира и то, что его продадут не меньше чем за сто миллионов.
Я уже начинаю верить в это...
Ironigor
Ironigor
15 апреля в 19:27
Значит ничего не будет.
Leha-ha50
Leha-ha50
15 апреля в 19:14
Бедный Педро!!!
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