«Атлетико Паранаэнсе» ещё не принял решение о выкупе Педро Роши

Хэмилтон Бернард, агент нападающего «Спартака» Педро Роши, прокомментировал слухи о возможном выкупе «Атлетико Паранаэнсе» прав на бразильца.
Действительно ли «Атлетико» предложил 2 млн евро за Педро Рошу? Нет, пока ничего не решено.
Хэмилтон Бернард, агент нападающего «Спартака» Педро Роши, прокомментировал слухи о возможном выкупе «Атлетико Паранаэнсе» прав на бразильца.
Действительно ли «Атлетико» предложил 2 млн евро за Педро Рошу? Нет, пока ничего не решено.
Я уже начинаю верить в это...
Я уже начинаю верить в это...