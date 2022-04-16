Заика мог перейти в «Зенит»

Защитник «Сочи» Кирилл Заика признался, что в прошлом году был близок к переходу в «Зенит».
Конкретный интерес был от «Зенита». Это было в октябре прошлого года. Как мне сказали, клубы практически обо всем договорились, но потом что-то пошло не так. Значит, так должно быть. Никаких разочарований. Просто продолжаю дальше работать. Сейчас я нахожусь в том клубе, где мне хорошо и доверяют.
Сделайте сразу сквозную заявку - всем проще будет, уберем бумажную волокиту. Тем более что "с бумагой в стране напряженка"©
Сделайте сразу сквозную заявку - всем проще будет, уберем бумажную волокиту. Тем более что "с бумагой в стране напряженка"©
Мудрое решения оставить Кирилла в "Сочи"
Мудрое решения оставить Кирилла в "Сочи"