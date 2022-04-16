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Заика мог перейти в «Зенит»

16 апреля 2022, 10:49

Защитник «Сочи» Кирилл Заика признался, что в прошлом году был близок к переходу в «Зенит».

Конкретный интерес был от «Зенита». Это было в октябре прошлого года. Как мне сказали, клубы практически обо всем договорились, но потом что-то пошло не так. Значит, так должно быть. Никаких разочарований. Просто продолжаю дальше работать. Сейчас я нахожусь в том клубе, где мне хорошо и доверяют.

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Все комментарии
David Young
David Young ответ Alice Tract (раскрыть)
20 апреля в 16:21
.
Alice Tract
Alice Tract
20 апреля в 16:20, ред.
Неужто зенитосочипровод оказался двусторонним?
Сделайте сразу сквозную заявку - всем проще будет, уберем бумажную волокиту. Тем более что "с бумагой в стране напряженка"©
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
16 апреля в 15:25
Видно на лавке свободных мест нет
Jeck Denielse
Jeck Denielse
16 апреля в 11:26
Можно играя в Сочах сделать свой вклад в чемпионство Зенита....
Мудрое решения оставить Кирилла в "Сочи"
1 984
1 984
16 апреля в 11:25
Раз не перешёл, значит не мог.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
16 апреля в 11:21
Как то не верится!
Cat01
Cat01
16 апреля в 11:00
Не так просто
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