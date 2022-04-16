Жена Левандовского начала изучать испанский. Роберт может перейти в «Барсу»

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16 апреля 2022, 00:09

Анна Левандовска, жена нападающего «Баварии» , обратилась к своим подписчикам, заявив, что начала изучать испанский язык.

Привет, ребята. Я начинаю учить испанский. Какие-нибудь советы? Дайте мне знать.

Позже Анна сказала уже несколько фраз на испанском языке:

Всем привет! Доброе утро с Майорки. Как здорово, что я снова здесь.