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Жена Левандовского начала изучать испанский. Роберт может перейти в «Барсу»

16 апреля 2022, 00:09

Анна Левандовска, жена нападающего «Баварии» Роберта Левандовского, обратилась к своим подписчикам, заявив, что начала изучать испанский язык.

Привет, ребята. Я начинаю учить испанский. Какие-нибудь советы? Дайте мне знать.

Позже Анна сказала уже несколько фраз на испанском языке:

Всем привет! Доброе утро с Майорки. Как здорово, что я снова здесь.

Напомним, что по данным СМИ, Роберт Левандовски близок к переходу в «Барселону».

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Все комментарии
Онотолий Вассерман
Онотолий Вассерман
16 апреля в 15:18
Все бы хорошо но фамилия у жены Роберта..... Левандовска.... Ну раз мы уже на соккере придерживаемся, национальных произношений и пишем команду Специа а не Специя как было бы по русски...
ДинAmo
ДинAmo
16 апреля в 12:58
Пусть лучше учит русский, скоро мы в Польшу перейдём
альсато
альсато
16 апреля в 09:15
Совет? Пожалуйста!: УЧИ РУССКИЙ!
karnager
karnager
16 апреля в 08:24, ред.
жены футболистов - бездельницы
David Young
David Young ответ Jeck Denielse (раскрыть)
16 апреля в 08:12
.
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
16 апреля в 08:10
Главное ей не пить кока-колу в общественных местах)...
КЭТиК
КЭТиК
16 апреля в 07:48
Ей просто делать нечего, надо чем то себя занять.
ЮЗИК
ЮЗИК
16 апреля в 07:41
Первый признак что перейдет
112910415
112910415
16 апреля в 07:39
дело-то хорошее ...
ОПС
ОПС
16 апреля в 06:51
Язык знать - это хорошо.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
16 апреля в 06:19
Даже если не перейдёт,пригодится!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
16 апреля в 05:29, ред.
Заказала в ресторане чай - и стал очевиден переход Левандовски в МС...
Потом она заказала пиццу...и журналисты отправили Роберта в Ювентус...
Но так как она уходя взяла на вынос баварских сарделек - появился шанс что нападающий продолжит карьеру в Мюнхене....
swed27
swed27
16 апреля в 04:46
А что у Ро6ерта нет денег на переводчика
d8er8rdt9yhf
d8er8rdt9yhf
16 апреля в 03:15, ред.
Спалила Нюрка муженька с потрохами
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер
16 апреля в 01:30
Главное выучить как будет "от моря до моря". А то испанцы не понимают приходящего величия
Leha-ha50
Leha-ha50
16 апреля в 01:26
Жена Кокорина учит башкирский язык.
протон
протон
16 апреля в 01:01
У Левандовски супруга с русскими корнями
протон
протон
16 апреля в 00:56
зачем учить испанский, если к 2030 году все будут говорить по-русски?
VeniaminS
VeniaminS
16 апреля в 00:51
Не торопится.
Bensurr
Bensurr
16 апреля в 00:44
Что творится
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
16 апреля в 00:21
Удачи не пожелаю...
Elliada
Elliada
16 апреля в 00:18
В Барселоне и так много нападающих, куда еще одного? Может, лучше защитника купить?
Cat01
Cat01
16 апреля в 00:17
Ждём игры
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