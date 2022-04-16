Жена Левандовского начала изучать испанский. Роберт может перейти в «Барсу»

Анна Левандовска, жена нападающего «Баварии» Роберта Левандовского, обратилась к своим подписчикам, заявив, что начала изучать испанский язык.
Привет, ребята. Я начинаю учить испанский. Какие-нибудь советы? Дайте мне знать.
Позже Анна сказала уже несколько фраз на испанском языке:
Всем привет! Доброе утро с Майорки. Как здорово, что я снова здесь.
Напомним, что по данным СМИ, Роберт Левандовски близок к переходу в «Барселону».
Потом она заказала пиццу...и журналисты отправили Роберта в Ювентус...
Но так как она уходя взяла на вынос баварских сарделек - появился шанс что нападающий продолжит карьеру в Мюнхене....
Потом она заказала пиццу...и журналисты отправили Роберта в Ювентус...
Но так как она уходя взяла на вынос баварских сарделек - появился шанс что нападающий продолжит карьеру в Мюнхене....