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Тухель: «Лукаку следует играть более рискованно»

17 апреля 2022, 15:23

Рулевой «Челси» Томас Тухель дал совет форварду команды Ромелу Лукаку.

Ему нужно играть более рискованно. Это именно то, что ему нужно сделать. Такой форвард может решить исход матча за несколько секунд. Ромелу следует набраться терпения, усердно работать и ставить команду на первое место.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
17 апреля в 16:20
Его уже поздно переучивать.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
17 апреля в 15:55
Не нравится ему играть в Челси...
УЕСКА
УЕСКА
17 апреля в 15:53
Лукаку следует сменить клуб. Футбол Тухеля не для него. Зря он перешел в Челси.
Иван Сидоров 2
Иван Сидоров 2
17 апреля в 15:47
Не зашел Лукаку. Не его лига АПЛ. Доказано его предыдущими командами. Конте его не возьмет себе обратно, там Кейн который лучше. Ньюкасл или ПСЖ возможно избавят Челси от балласта.
Romeo 777
Romeo 777
17 апреля в 15:41
Да, может решить исход матча, это он и сделал забив гол в недавнем финале Кубка лиги против Ливерпуля в дополнительном тайме, только вот его отменили, по не понятным причинам) а что парадокс, в след матче такой же момент у Ливерпуля и гол Манэ засчитали Вест-Хэму.
А так вообще, Лукаку это не нападающий, что в МЮ бунтовал не приезжал на тренировки, что в Челси плачется с первых дней. Ему нужны чемпионаты уровня вроде Серии А или Лиги 1
Cat01
Cat01
17 апреля в 15:27
Иначе не будет результат
shlomo
shlomo
17 апреля в 15:24
Нужно Ромелу прислушаться к совету
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