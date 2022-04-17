Тухель: «Лукаку следует играть более рискованно»

Рулевой «Челси» Томас Тухель дал совет форварду команды Ромелу Лукаку.
Ему нужно играть более рискованно. Это именно то, что ему нужно сделать. Такой форвард может решить исход матча за несколько секунд. Ромелу следует набраться терпения, усердно работать и ставить команду на первое место.
А так вообще, Лукаку это не нападающий, что в МЮ бунтовал не приезжал на тренировки, что в Челси плачется с первых дней. Ему нужны чемпионаты уровня вроде Серии А или Лиги 1
А так вообще, Лукаку это не нападающий, что в МЮ бунтовал не приезжал на тренировки, что в Челси плачется с первых дней. Ему нужны чемпионаты уровня вроде Серии А или Лиги 1