Тухель: «Лукаку следует играть более рискованно»

Рулевой «Челси» дал совет форварду команды .

Ему нужно играть более рискованно. Это именно то, что ему нужно сделать. Такой форвард может решить исход матча за несколько секунд. Ромелу следует набраться терпения, усердно работать и ставить команду на первое место.