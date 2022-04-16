Куртуа: «Не нужно долго думать о поражениях»

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа высказался о поражении в Эль-Класико (0:4).
Это была ужасная игра, но мы смогли быстро оправиться. Не нужно долго думать о поражениях. Разумеется, мне грустно, но если посмотреть на наши результаты и саму игру, то это была случайность.
Но с другой стороны Реал без пяти минут чемпион Испании, выиграл Суперкубок Испании, и играет в полуфинале ЛЧ, так что этот сезон уже можно назвать хорошим сезоном.
А вот Барселона вылетела из всех турниров и единственным её "трофеем" будет именно победа над Реалом, к слову первая за три года.
Реал гордится титулами, а Барселона победой над Реалом.
Но с другой стороны Реал без пяти минут чемпион Испании, выиграл Суперкубок Испании, и играет в полуфинале ЛЧ, так что этот сезон уже можно назвать хорошим сезоном.
А вот Барселона вылетела из всех турниров и единственным её "трофеем" будет именно победа над Реалом, к слову первая за три года.
Реал гордится титулами, а Барселона победой над Реалом.