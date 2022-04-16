Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеИспания. Примера 2021/2022

Куртуа: «Не нужно долго думать о поражениях»

16 апреля 2022, 12:58

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа высказался о поражении в Эль-Класико (0:4).

Это была ужасная игра, но мы смогли быстро оправиться. Не нужно долго думать о поражениях. Разумеется, мне грустно, но если посмотреть на наши результаты и саму игру, то это была случайность.

Все новости
Петржела: «„Зенит“ уже стопроцентный чемпион»
Вчера, 23:24
Мальдини высказался о возможном чемпионстве «Милана»
Вчера, 22:06
Черчесов: «Полностью доволен периодом в Венгрии»
Вчера, 19:36
Тчуамени: «Мы пожинаем плоды проделанной работы, но это ещё не конец»
Вчера, 18:53
Стерлинг: «Мы являемся клубом, который борется за все трофеи»
Вчера, 18:43
Лам: «Борьба в Бундеслиге должна быть более плотной»
Вчера, 17:54
Сортировать
Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
16 апреля в 14:08
Классико вообще ничего не решал
eleven LC
eleven LC
16 апреля в 13:39, ред.
Так уж вышло что худший матч в сезоне Реал провёл в Класико с Барселоной и на Бернабеу, это без сомнений позорный матч!

Но с другой стороны Реал без пяти минут чемпион Испании, выиграл Суперкубок Испании, и играет в полуфинале ЛЧ, так что этот сезон уже можно назвать хорошим сезоном.

А вот Барселона вылетела из всех турниров и единственным её "трофеем" будет именно победа над Реалом, к слову первая за три года.

Реал гордится титулами, а Барселона победой над Реалом.
Байкал-38
Байкал-38
16 апреля в 13:10
Так сам же и думаешь.
swed27
swed27
16 апреля в 13:06
О поражениях лучше не думать вообще
Cat01
Cat01
16 апреля в 13:06
Всё пройдёт....
ДСА
ДСА
16 апреля в 13:02
Уже давно пора забыть.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 