Куртуа: «Не нужно долго думать о поражениях»

Вратарь «Реала» высказался о поражении в Эль-Класико (0:4).

Это была ужасная игра, но мы смогли быстро оправиться. Не нужно долго думать о поражениях. Разумеется, мне грустно, но если посмотреть на наши результаты и саму игру, то это была случайность.