Рангник: «Я не говорил с Роналду о происшествии с телефоном»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал ситуацию со скандалом вокруг игрока команды Криштиану Роналду. Недавно после матча португалец разбил телефон юного болельщика.
Мы пока что не обсуждали это происшествие. Он публично извинился в социальных сетях за то, что случилось. Насколько я знаю, расследование всё ещё продолжается как со стороны полиции, так и со стороны FA. Но мы с Криштиану об этом не разговаривали.
Он живёт только одним принципом.
https://youtu.be/HbMomQ9s5Pk
Он живёт только одним принципом.
Жаль людей, которые считают его своим кумиром.
Жаль людей, которые считают его своим кумиром.