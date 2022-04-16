Рангник: «Я не говорил с Роналду о происшествии с телефоном»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» прокомментировал ситуацию со скандалом вокруг игрока команды . Недавно после матча португалец разбил телефон юного болельщика.

Мы пока что не обсуждали это происшествие. Он публично извинился в социальных сетях за то, что случилось. Насколько я знаю, расследование всё ещё продолжается как со стороны полиции, так и со стороны FA. Но мы с Криштиану об этом не разговаривали.