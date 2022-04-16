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Рангник: «Я не говорил с Роналду о происшествии с телефоном»

16 апреля 2022, 12:16

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал ситуацию со скандалом вокруг игрока команды Криштиану Роналду. Недавно после матча португалец разбил телефон юного болельщика.

Мы пока что не обсуждали это происшествие. Он публично извинился в социальных сетях за то, что случилось. Насколько я знаю, расследование всё ещё продолжается как со стороны полиции, так и со стороны FA. Но мы с Криштиану об этом не разговаривали.

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969 ответ David Young (раскрыть)
16 апреля в 17:22
Надо стараться любить всех. В этом правда.
David Young
David Young ответ sv_1969 (раскрыть)
16 апреля в 16:21
Ваше право. Как и то что писать о футболистах на данном сайте. Я реши возразить ввиду того что для меня это очевидная неправда - как минимум Криштиану любит своих родных.
sv_1969
sv_1969 ответ David Young (раскрыть)
16 апреля в 16:18
Спорить не буду. Сказал что думаю
barcamilan
barcamilan
16 апреля в 16:14
ваще то его надо дисквалифицировать а еще заставить купить ребенку новый айфон
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
16 апреля в 13:32
А пора бы уже поговорить, Ральф!... Да и вообще, хоть как-то в жизни клуба поучаствовать, а не советы свои зловонючие через свою фирму раздавать!
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
16 апреля в 13:14
А смысл? Всё равно боссы МЮ не накажут Роналду, а сам Роналду чихать хотел на тренера, на других игроков и на всё кроме себя любимого.
Он живёт только одним принципом.
David Young
David Young ответ sv_1969 (раскрыть)
16 апреля в 12:55
Не только себя.
sv_1969
sv_1969
16 апреля в 12:51
Рон любит только себя
Elliada
Elliada
16 апреля в 12:41
Публичные извинения это игра на публику. Прошла почти неделя, а Роналду даже не извинился перед мальчиком и не купил новый телефон. Ему проще отвалить большие деньги адвокатам, чтобы замяли дело, чем поступить правильно. А это многое о нём как о человеке говорит.

Жаль людей, которые считают его своим кумиром.
mihaluch
mihaluch
16 апреля в 12:33
Значит тренер не в курсе дела.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
16 апреля в 12:20
Скоро извенится,заставят!
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