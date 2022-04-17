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Клопп: «Мы заслужили победу над „Ман Сити“»

17 апреля 2022, 13:26
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити2 : 3Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Манчестер Сити» в полуфинале Кубка Англии.

Мы поработали над собой, поэтому смогли победить. Команда сыграла лучше, чем в недавнем матче чемпионата, поэтому заслуженно победила.

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Все комментарии
Bensurr
Bensurr ответ Elliada (раскрыть)
17 апреля в 16:20
Если бы Сити играл после лч против Ливерпуля в чемпионате итог был бы таким же отскочил Сити, хоть и уних три состава есть но не могут на всех фронтах, приходится жертвовать Кубок Англии и Кубок лиги, не удивлюсь если и мимо Апл и лч пролетят как фанера над Парижом,еше один лярд нужен Гвардиоле на пятый состав.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ swed27 (раскрыть)
17 апреля в 15:49
Это скорее Мансити может пропустить финал, а Ливерпуль уже почти точно там
Байкал-38.
Байкал-38. ответ swed27 (раскрыть)
17 апреля в 14:24
Сыграют две команды из четырёх. И не одной команде финал не гарантирован.
Так, что про любую можно так сказать.
swed27
swed27 ответ Байкал-38 (раскрыть)
17 апреля в 14:15
Не факт что Ливерпуль сыграет в этом самом финале
Байкал-38
Байкал-38 ответ Elliada (раскрыть)
17 апреля в 13:51
Так Ливерпуль тоже в ЛЧ играл.
Просто Ливерпуль и МС примерно равные по силам команды, да и Клопп с Пепом наверное два лучших тренера в мире на данный момент.
Сегодня выиграли одни, завтра выиграют другие, соперничество, которое лично мне нравится. Мои симпатии чуть больше на стороне Пепа, но команды достойны друг друга.
Ну, а в ЛЧ хочу финал МС-Ливерпуль.
Elliada
Elliada
17 апреля в 13:34
Если матч не был после ЛЧ, то еле бы ноги унесли, как в чемпионате - чудом спаслись.

Впрочем, это первый финал Кубка Англии Клоппа, так что удачи.
Байкал-38
Байкал-38
17 апреля в 13:30
Ждём финал ЛЧ.
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