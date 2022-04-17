Клопп: «Мы заслужили победу над „Ман Сити“»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Манчестер Сити» в полуфинале Кубка Англии.
Мы поработали над собой, поэтому смогли победить. Команда сыграла лучше, чем в недавнем матче чемпионата, поэтому заслуженно победила.
|Манчестер Сити2 : 3Ливерпуль
|Матч завершен
Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Манчестер Сити» в полуфинале Кубка Англии.
Мы поработали над собой, поэтому смогли победить. Команда сыграла лучше, чем в недавнем матче чемпионата, поэтому заслуженно победила.
Так, что про любую можно так сказать.
Так, что про любую можно так сказать.
Просто Ливерпуль и МС примерно равные по силам команды, да и Клопп с Пепом наверное два лучших тренера в мире на данный момент.
Сегодня выиграли одни, завтра выиграют другие, соперничество, которое лично мне нравится. Мои симпатии чуть больше на стороне Пепа, но команды достойны друг друга.
Ну, а в ЛЧ хочу финал МС-Ливерпуль.
Просто Ливерпуль и МС примерно равные по силам команды, да и Клопп с Пепом наверное два лучших тренера в мире на данный момент.
Сегодня выиграли одни, завтра выиграют другие, соперничество, которое лично мне нравится. Мои симпатии чуть больше на стороне Пепа, но команды достойны друг друга.
Ну, а в ЛЧ хочу финал МС-Ливерпуль.
Впрочем, это первый финал Кубка Англии Клоппа, так что удачи.
Впрочем, это первый финал Кубка Англии Клоппа, так что удачи.