Клопп: «Мы заслужили победу над „Ман Сити“»

Наставник «Ливерпуля» прокомментировал победу над «Манчестер Сити» в полуфинале Кубка Англии.

Мы поработали над собой, поэтому смогли победить. Команда сыграла лучше, чем в недавнем матче чемпионата, поэтому заслуженно победила.