Якич о матче с «Барсой»: «Счёт 3:2 даже приятнее. Выглядит захватывающе»

Полузащитник «Айнтрахта» поделился впечатлениями от победы над «Барселоной» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы (3:2). По итогам двух встреч в полуфинал вышла немецкая команда.

Разумеется, я верил в нашу победу. Неважно, против кого мы играем – «Барселона» или еще кто-то там. Мы переиграли их дома в первом матче, хоть и не победили. И нас посетила мысль: а почему бы не разбить их и в ответном матче? Ну и что, что это «Барселона»?

Да, трудно было ожидать, что мы будем вести 3:0. Но после 3:0 у нас было еще три момента, так что для команды Хави все могло закончиться намного печальнее. Мы просто разнесли их тактически! Знаете, счёт 3:2 даже приятнее. Выглядит захватывающе!