Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЛига Европы 2021/2022

Якич о матче с «Барсой»: «Счёт 3:2 даже приятнее. Выглядит захватывающе»

16 апреля 2022, 15:43
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона2 : 3Логотип футбольный клуб Айнтрахт (Франкфурт)АйнтрахтМатч завершен

Полузащитник «Айнтрахта» Кристиян Якич поделился впечатлениями от победы над «Барселоной» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы (3:2). По итогам двух встреч в полуфинал вышла немецкая команда.

Разумеется, я верил в нашу победу. Неважно, против кого мы играем – «Барселона» или еще кто-то там. Мы переиграли их дома в первом матче, хоть и не победили. И нас посетила мысль: а почему бы не разбить их и в ответном матче? Ну и что, что это «Барселона»?

Да, трудно было ожидать, что мы будем вести 3:0. Но после 3:0 у нас было еще три момента, так что для команды Хави все могло закончиться намного печальнее. Мы просто разнесли их тактически! Знаете, счёт 3:2 даже приятнее. Выглядит захватывающе!

Все новости
Петржела: «„Зенит“ уже стопроцентный чемпион»
Вчера, 23:24
Мальдини высказался о возможном чемпионстве «Милана»
Вчера, 22:06
Черчесов: «Полностью доволен периодом в Венгрии»
Вчера, 19:36
Тчуамени: «Мы пожинаем плоды проделанной работы, но это ещё не конец»
Вчера, 18:53
Стерлинг: «Мы являемся клубом, который борется за все трофеи»
Вчера, 18:43
Лам: «Борьба в Бундеслиге должна быть более плотной»
Вчера, 17:54
Все комментарии
Мessi 10
Мessi 10
16 апреля в 21:24
Айнтрахт впечатлил, но чувствуется, что начинают зазнаваться. Нужно не забывать - Барса в глубоком кризисе, хоть и с намёками на возрождение в последнее время. Тем не менее пока это сырая команда, и обыграть их могут многие
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
16 апреля в 17:23
Чем больше тем лучьше!
lotsman
lotsman
16 апреля в 16:07
Красивая игра, когда много голов.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 