Кассано: «Не помню ни одного игрока, кто бы развился при Анчелотти»

Бывший футболист «Реала» выступил с критикой в адрес главного тренера «сливочных» .

«Реал» ужасно выступил против «Челси» и ПСЖ , Анчелотти невероятно повезло. Но в один момент удача закончится. «Реал» плохо играет в Ла Лиге. «Барселона» плохо начала сезон, однако теперь всё иначе. Анчелотти даёт игрокам чувствовать себя хорошо, но я не помню ни одного, кто бы развился при нём.