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Кассано: «Не помню ни одного игрока, кто бы развился при Анчелотти»

16 апреля 2022, 11:02

Бывший футболист «Реала» Антонио Кассано выступил с критикой в адрес главного тренера «сливочных» Карло Анчелотти.

«Реал» ужасно выступил против «Челси» и ПСЖ, Анчелотти невероятно повезло. Но в один момент удача закончится. «Реал» плохо играет в Ла Лиге. «Барселона» плохо начала сезон, однако теперь всё иначе. Анчелотти даёт игрокам чувствовать себя хорошо, но я не помню ни одного, кто бы развился при нём.

Ранее Анчелотти стал первым тренером, которой доходил до полуфинала данного турнира четыре десятилетия кряду.

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Все комментарии
ДжонниIIJonni
ДжонниIIJonni
16 апреля в 17:20
Не помню ни одного тренера, при котором развивался бы Кассано...
Dan_Madrid
Dan_Madrid
16 апреля в 12:17
ВИнисиус передаёт привет
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
16 апреля в 12:01
От автора "Я - лучший игрок мира" и "Кто такой Роналду", новые откровения итальянского нонконформиста Кассано))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
16 апреля в 11:43, ред.
Развивают пусть в клубах-фермах.....
Анчелотти даёт результат команды за что и платят...
20 титулов в топ-5 - лучший ответ...
Не до конца развитому (или недоразвитому) в Реале Кассано...))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
16 апреля в 11:13
Удар ниже пояса по папе Карло.
ЮЗИК
ЮЗИК
16 апреля в 11:10
Карло этого не заслуживает
Байкал-38
Байкал-38
16 апреля в 11:09
Анчелотти деградант получается.
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