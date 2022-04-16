Кассано: «Не помню ни одного игрока, кто бы развился при Анчелотти»

Бывший футболист «Реала» Антонио Кассано выступил с критикой в адрес главного тренера «сливочных» Карло Анчелотти.
«Реал» ужасно выступил против «Челси» и ПСЖ, Анчелотти невероятно повезло. Но в один момент удача закончится. «Реал» плохо играет в Ла Лиге. «Барселона» плохо начала сезон, однако теперь всё иначе. Анчелотти даёт игрокам чувствовать себя хорошо, но я не помню ни одного, кто бы развился при нём.
Ранее Анчелотти стал первым тренером, которой доходил до полуфинала данного турнира четыре десятилетия кряду.
Анчелотти даёт результат команды за что и платят...
20 титулов в топ-5 - лучший ответ...
Не до конца развитому (или недоразвитому) в Реале Кассано...))
Анчелотти даёт результат команды за что и платят...
20 титулов в топ-5 - лучший ответ...
Не до конца развитому (или недоразвитому) в Реале Кассано...))