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Эмери: «Клопп умён и очень хорош»

16 апреля 2022, 15:11
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль-:-Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреалЗавтра в 22:00 Не начался

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери высказался о наставнике «Ливерпуля» Юргене Клоппе. Команды тренеров встретятся в полуфинале Лиги чемпионов.

Клопп умён и очень хорош. Сама его карьера говорит за себя. Я встречался с ним, когда он тренировал дортмундскую «Боруссию», а я — «Валенсию». Именно в то время я стал посещать конференции тренеров в Ньоне, а затем мы столкнулись. Клопп — замечательный тренер, у него качественный коллектив. Это «идеальный коктейль». Однако мы тоже достигли полуфинала, поскольку заслуживаем этого. Игра в полуфинале — не случайность.

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Все комментарии
Dirty_Harry
Dirty_Harry
19 апреля в 15:07
Если Эмери пройдет в полуфинал этот будет грандиозное событие со времен Порту. Унаи войдет в пантеон избранных
monah-10
monah-10
17 апреля в 04:46
Оба тактически очень умны. С головой что у одного что у другого все в порядке. Оба не нарциссы. Опыт у обоих огромен, титулов набрали, у Клоппа может чуть поболее, но Эмери молод, и что важно, не побоялся заехать в РПЛ, была очень большая опасность, что загубит свою карьеру в нашем болоте. Ничего, как говорится прошел огонь, воду и медные трубы. То же самое про Клоппа, если в Баварию его не взяли по одежке, а не по уму. Оба достойны друг друга. Но если брать сами команды, то здесь пропасть, состав Ливерпуля это убийство для любого соперника, состав Вильереала просто умеем терпеть. Посмотрим, но думаю, на этой стадии для Вильереала будет конечная остановка, что конечно никто ничего про эту команду плохого слова не скажет, и про Эмери, хотя есть один типчик...
DaslerU
DaslerU
16 апреля в 16:56
Если Эмери выиграет ЛЧ, в моих глазах он будет "тренеришкой" десятилетия.
Elliada
Elliada
16 апреля в 15:30
Для Эмери и Вильярреала полуфинал ЛЧ уже достижение. Если вылетят, им все равно будут аплодировать. А вот если пройдут, будет очень интересно
Байкал-38
Байкал-38
16 апреля в 15:23
Клопп: «Эмери хитёр и коварен»
sv_1969
sv_1969
16 апреля в 15:16
Пожелаю тренеришке пройти Юргена
Cat01
Cat01
16 апреля в 15:12
Всё верно
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