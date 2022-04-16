Эмери: «Клопп умён и очень хорош»

Главный тренер «Вильярреала» высказался о наставнике «Ливерпуля» . Команды тренеров встретятся в полуфинале Лиги чемпионов.

Клопп умён и очень хорош. Сама его карьера говорит за себя. Я встречался с ним, когда он тренировал дортмундскую «Боруссию», а я — «Валенсию». Именно в то время я стал посещать конференции тренеров в Ньоне, а затем мы столкнулись. Клопп — замечательный тренер, у него качественный коллектив. Это «идеальный коктейль». Однако мы тоже достигли полуфинала, поскольку заслуживаем этого. Игра в полуфинале — не случайность.