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Мбаппе запросил у «Реала» на 100 миллионов евро больше изначального

22 апреля 2022, 14:29

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе запросил у «Реала» на 100 миллионов больше первоначального условия по контракту. Испанский клуб отказал, что может вызвать сложности в дальнейших переговорах. Это может позволить парижскому клубу убедить игрока остаться в команде.

Ранее сообщалось, что Мбаппе обогнал одного известного нападающего по голам за клуб.

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Все комментарии
Bensurr
Bensurr
23 апреля в 11:57
Вот вам и Мбаппе говорил с детства мечтает играть за Реал что готов бесплатно играть за эту команду.
Ливерпулище
Ливерпулище ответ Байкал-38. (раскрыть)
23 апреля в 08:16, ред.
И да можно мне пруф где Перес уиверждал что они точно договооились с мбаппе, и где он говорил что мбаппе точно в мадриде? Я даже загуглил но даже гугл не знает об этом а вот ты знаешь, наверное лично тебе звонил и говорил. А так ребята, вы новости соккера воспринимаеие как за правду, хотя уде давно тут сидите и должны понимать что больше половины тут фейков
Ливерпулище
Ливерпулище ответ Байкал-38. (раскрыть)
23 апреля в 08:10, ред.
А как у тебя так получилось? если Реал якобы отказал в 100 лямах, а до этого Мбаппе отказывался от продления контраки более выгодного в псж чем ему предлагал Реал. Значит мбаппе больше хочет пепехода чем Реал
Онотолий Вассерман
Онотолий Вассерман
22 апреля в 21:41
Аппетит приходит во время еды?...
P. S. А как барсоглорики воспряли духом от этой новости, прямо исписались тут от вдохновения нахлынувшего... Успокойтесь! С Мбаппе или без него Реал всегда будет лучше вашей барселоны..
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Lews Therin Telamon (раскрыть)
22 апреля в 19:56
А вот стоит ему потом перейти, даже не этим летом, а через несколько лет, вы будите его любить и говорить, что просто была ошибка молодости и т.д.
Это как фаны Юве называли Роналду п... а потом его боготворили.
STVA 1
STVA 1 ответ cska1948 (раскрыть)
22 апреля в 19:46
Согласен с Вами.
pahb5zunkb3s
pahb5zunkb3s
22 апреля в 19:14
Вот вам и мечты Мбаппе.. :) Да и всех остальных тоже..

Времена романтические давно канули в небытие. Сегодня все стоит на бабле и будет стоять отныне и навек, пока не случится что-то сверхнеординароное..

Так что хватит называть кого то наемником а кого то преданным игроком. Все преданы лишь деньгам..
cska1948
cska1948 ответ David Young (раскрыть)
22 апреля в 19:09
Позвольте с вами не согласиться. Быть французом, русским, англичанином, ну и т.д. по паспорту это далеко не одно и тоже что быть французом, русским, англичанином по крови. Мбаппе только формально француз, а настоящим французом он никогда не станет и французы по крови никогда не признают его равным себе, какими бы миллионами он не обладал. Именно это вам и хотел сказать Elliada
Lews Therin Telamon
Lews Therin Telamon ответ Байкал-38. (раскрыть)
22 апреля в 18:58
Так то оно так, но есть же элементарная этика. А то не футболист, а какая-то валютная прости*утка получается. Для "Реала" это не просто звоночек, а конкретный набат. Мбаппе говорит, что мечтает играть за "Реал", и тут же пытается выбить с него на 100 лямов больше. Сюр какой-то. Если дело в деньгах - пусть остаётся деградировать в Париже и смотреть ЛЧ по телевизору.
Маг_тм
Маг_тм
22 апреля в 18:29
Думаю Ему в Псж мозги промывают, мол если останешься, заплатим 500 млн $. А че почему бы и нет? Им то че? У них сотни млрд $. Думаю владельцам ПСЖ стоит продать этот клуб, и купить клуб в Италии, Серия А очень интересный турнир, борьба за чемпионство зашкаливает. Такими темпами скоро апл обгонят. Несомненно они после апл вторые.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Elliada (раскрыть)
22 апреля в 18:26, ред.
Был во Франции несколько раз и скажу тебе как есть: во Франции настоящих (этнических) французов, как на Брайтон Бич - русских.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Elliada (раскрыть)
22 апреля в 18:10, ред.
Алчные это российские олигархи, благодаря которым ты за ПРАВО подключение газа к дому платишь 250000 р. А Киллиан с маманей далеко не алчные. Раз такую цену обозначили, значит у людей есть запасной аэродром, в виде того же Ливерпуля, который, если Реал даст слабину, бабло найдёт без лишних разговоров и торгов.
Romeo 777
Romeo 777 ответ NOVA (раскрыть)
22 апреля в 18:07
Ну как бы в Реале тоже в случае трансфера он будет играть не за бублики, а в любом случае за большие деньги (может даже рекордные).
Время покажет в общем. Аппетит сейчас у всех хороший
протон
протон
22 апреля в 17:54
Два, наверное, самых дорогих и желанных молодых игрока мира Холланд и Мбаппе
1) Холланд отказывает МЮ и идет на меньшие деньги в Дортмунд, прописывая вменяемую сумму отступных в контракте, чтобы у БД не было искушения передумать продавать, как произошло с тем же Кейном в Ттнх.
Мбаппе идет на большие деньги в ПСЖ играя в весьма среднем чемпионате и играя ТОП матчи только в ЛЧ пару раз в году. Но при этом с юности получив огромную личку.
2) Холланд, развившись и подтвердив свой уровень выбирает, да, того кто много заплатит, но плюс еще обращает внимание на проект и по сути второй раз отказывая МЮ не по финансвовой причине.
Мбаппе уже по сути договорившись с Реалом торгуется с ПСЖ, а заодно и с Реалом за доп бонусы.
Почувствуйте разницу.
Если Мбаппе не уйдет из ПСЖ этим летом, все равно в Реал или нет, то следующий шаг надеюсь будет трансфер через 2 года в Катар, ну а что, деньги и там ему будут платить огромные, а на спортивную составляющую ему не особо важно.
протон
протон
22 апреля в 17:53
Не сильно верится, но если это правда, то очень недальновидно со стороны игрока.
Он эти 100 млн легко на рекламных контрактах поднимет. Думаю каждый серьёзный бренд захочет чтобы его рекламировал Человек который следует за мечтой несмотря на деньги, а не хапуга который за бабло готов на все.
Да и репутацию себе подпортит перед миллионами фанатов
NOVA
NOVA
22 апреля в 17:05, ред.
бред я думаю!! мбаппе не холанд, он не за деньгами гонится, а за славой и престижем играть в самом Великом клубе мира - Реале!!! так что если хочет большие деньги, значит останется в псж!!
David Young
David Young ответ Elliada (раскрыть)
22 апреля в 16:07
Вы можете так считать, но это не отображает реальность.
Elliada
Elliada ответ David Young (раскрыть)
22 апреля в 16:05
По паспорту он может француз. Но он никогда не будет иметь тех прав, которые есть у настоящих французов. Например, Мбаппе никогда не изберут президентом Франции. Да, у него есть деньги и ему будет легче, чем другим выходцам из Африки. Но одинакового отношения ему не видать
David Young
David Young ответ Adrian von Ziegler (раскрыть)
22 апреля в 15:59
Случайно отправился ответ не тому пользователю которому планировалось его отправить, спасибо за заметку.
David Young
David Young ответ Elliada (раскрыть)
22 апреля в 15:58
Он француз с точки зрения того что во Франции понимается под термином француз, и к тому же точно француз с общемировой гражданской точки зрения. Кровь, образно говоря, в обоих подходах к этому не играет никакой роли.
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler ответ David Young (комментарий удален) (раскрыть)
22 апреля в 15:57
А он обратное и не говорит))
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
22 апреля в 15:50
Сейчас он себе это может позволить и даже больше. Другое дело как будет играть через 2-3 года.
berda2003
berda2003
22 апреля в 15:46
аппетиты растут по часам...
Байкал-38.
Байкал-38. ответ shlomo (раскрыть)
22 апреля в 15:43
Ну это полное право торговаться Мбаппе, в чём его вина то? Так делают всё игроки высокого класса. Так в чём же разница его от других игроков? Может то, что это ПСЖ и Реал? Не вижу никакой разницы.
И причём тут Катар через два года? Мбаппе всего 23 года и его хотят видеть многие в своем клубе. И разве ПСЖ не ставит выиграть ЛЧ как Реал? Так в чём разница то, если у команд одинаковые цели. Или у Реала выше цели есть, то пожалуйста напомните мне какие, а то я не знаю об таких.
Ну, а как он будет отбивать свои деньги в рекламе или ещё как это только его дело.
Elliada
Elliada ответ амурец (раскрыть)
22 апреля в 15:39
Тут скорее не шантаж. Перес может найти эти 100 млн, но вот вопрос окупится эти вложения или нет. Где гарантия, что Мбаппе поможет выиграть титулы. Может, Мбаппе будет как Азар. Перес не будет тратить такие деньги на не пойми что. Даже Роналду дешевле обошелся.
ЮЗИК
ЮЗИК
22 апреля в 15:36
Много просит
Elliada
Elliada ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
22 апреля в 15:36
То, что он родился во Франции не делает его французом
shlomo
shlomo ответ Байкал-38. (раскрыть)
22 апреля в 15:35
Мбаппе уже по сути договорившись с Реалом торгуется с ПСЖ, а заодно и с Реалом за доп бонусы. Почувствуйте разницу.

Если Мбаппе не уйдет из ПСЖ этим летом, все равно в Реал или нет, то следующий шаг надеюсь будет трансфер через в 2 года в Катар, ну а что, деньги и там ему будут платить огромные, а на спортивную составляющую ему плевать.

Аттракцион неслыханной жадности) Можно даже баттл организовать- Холланд vs Мбаппе))

Он эти 100 млн легко мог на рекламных контрактах поднять. Думаю каждый серьёзный бренд захочет чтобы его рекламировал Человек который следует за мечтой несмотря на деньги, а не хапуга который за бабло готов на все. Да и репутацию себе подпортит перед миллионами фанатов.
амурец
амурец
22 апреля в 15:33, ред.
Перес на никакой шантаж не согласртся а Реал и без Мбаппе великий клуб, а вот будет ли Мбаппе без Реала великим игроком большой вопрос
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
22 апреля в 15:31
Французская наглость.
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