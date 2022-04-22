Мбаппе запросил у «Реала» на 100 миллионов евро больше изначального

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе запросил у «Реала» на 100 миллионов больше первоначального условия по контракту. Испанский клуб отказал, что может вызвать сложности в дальнейших переговорах. Это может позволить парижскому клубу убедить игрока остаться в команде.
Ранее сообщалось, что Мбаппе обогнал одного известного нападающего по голам за клуб.
А если разобраться, кто больше хочет - Мбаппе играть в Реале или Реал чтобы Мбаппе играл у них? Получается это мечта Реала, а не Мбаппе, так что если Реал хочет осуществить свою мечту придётся раскошелиться.
Да и если были какие-то предварительные договорённости, то Мбаппе молчал, а Перес во всю трубил, и обещал, а потом сказал, что Мбаппе уже точно в Реале.
Кто его за язык тянул?
Теперь по предварительной договорённости. Сначала была одна сумма, а потом ПСЖ перебил её и Мбаппе сказал - если хотите, то платите больше. Ничего личного, только бизнес.
И я если честно не понимаю в чём обвиняют Мбаппе, он что клятву кому-то давал?
А если разобраться, кто больше хочет - Мбаппе играть в Реале или Реал чтобы Мбаппе играл у них? Получается это мечта Реала, а не Мбаппе, так что если Реал хочет осуществить свою мечту придётся раскошелиться.
Да и если были какие-то предварительные договорённости, то Мбаппе молчал, а Перес во всю трубил, и обещал, а потом сказал, что Мбаппе уже точно в Реале.
Кто его за язык тянул?
Теперь по предварительной договорённости. Сначала была одна сумма, а потом ПСЖ перебил её и Мбаппе сказал - если хотите, то платите больше. Ничего личного, только бизнес.
И я если честно не понимаю в чём обвиняют Мбаппе, он что клятву кому-то давал?
Жаль конечно если деньги помешают переходу в Реал такого игрока. Но идти на уступки не в коем случае нельзя по целому ряду причин. В т.ч. из-за уровня зарплат в команде. Один такой супер-оплачиваемый игрок может внести полный хаос в коллектив.
Ну а так что, приборзел парнишка. Такие приходят и уходят, а Реал остается. Может отправляться, если что-то не нравится, в пешее путешествие. Вместе с Холландом. Проживёт Реал. Вообще надо заканчивать эту свистопляску, с этими двумя. Это плохой прецедент, когда так носятся как писаной торбой.
Футболисты сами не заметили как стали продажными. Надоели эти финансовые гонки, а футбола все меньше. Мбаппе окончательно оторвался от реальности уже со своими бедуинами. Он отличный игрок, но эта сага со всеми его папами, мамами, и прочей роднёй утомила в конец.
Жаль конечно если деньги помешают переходу в Реал такого игрока. Но идти на уступки не в коем случае нельзя по целому ряду причин. В т.ч. из-за уровня зарплат в команде. Один такой супер-оплачиваемый игрок может внести полный хаос в коллектив.
Ну а так что, приборзел парнишка. Такие приходят и уходят, а Реал остается. Может отправляться, если что-то не нравится, в пешее путешествие. Вместе с Холландом. Проживёт Реал. Вообще надо заканчивать эту свистопляску, с этими двумя. Это плохой прецедент, когда так носятся как писаной торбой.
Футболисты сами не заметили как стали продажными. Надоели эти финансовые гонки, а футбола все меньше. Мбаппе окончательно оторвался от реальности уже со своими бедуинами. Он отличный игрок, но эта сага со всеми его папами, мамами, и прочей роднёй утомила в конец.
А я вам напомню.
Помните "Галактикос" Флорентино Переса? А ведь именно Перес и Реал в 2000 году взорвали рынок игроков и стали скупать всех звёзд по бешенным ценам. А вы сейчас Реал выставляете жертвой, хотя в этом вина Реала и Переса, что есть такие футболисты как Мбаппе, которые загадывают Реалу такие суммы. Кстати, Перес и сейчас сказал, что он начал собирать "Галактикос".
Так что Мбаппе молодец, а Пересу прилетел его же пущенный в 2000 году бумеранг!
А я вам напомню.
Помните "Галактикос" Флорентино Переса? А ведь именно Перес и Реал в 2000 году взорвали рынок игроков и стали скупать всех звёзд по бешенным ценам. А вы сейчас Реал выставляете жертвой, хотя в этом вина Реала и Переса, что есть такие футболисты как Мбаппе, которые загадывают Реалу такие суммы. Кстати, Перес и сейчас сказал, что он начал собирать "Галактикос".
Так что Мбаппе молодец, а Пересу прилетел его же пущенный в 2000 году бумеранг!