Мбаппе запросил у «Реала» на 100 миллионов евро больше изначального

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22 апреля 2022, 14:29

Нападающий ПСЖ запросил у «Реала» на 100 миллионов больше первоначального условия по контракту. Испанский клуб отказал, что может вызвать сложности в дальнейших переговорах. Это может позволить парижскому клубу убедить игрока остаться в команде.

Ранее сообщалось, что Мбаппе обогнал одного известного нападающего по голам за клуб.