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Райс готов уйти из «Вест Хэма»

22 апреля 2022, 20:23

Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс отклонил предложение клуба о продлении контракта.

Утверждается, что футболист открыт к трансферу этим летом.

Ранее слухи связывали Райса с английским грандом.

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Все комментарии
1 984
1 984
23 апреля в 03:58
Ну и ладно.
УЕСКА
УЕСКА
23 апреля в 01:43
Пора идти на повышение. Он давно перерос уровень ВХ.
протон
протон
23 апреля в 00:19
Если кто-то отдаст больше 100млн то над ними будут прям издеваться. Все будут эту цену сравнивать с отступными Холланда и подъемными Мбаппе. Вон, Сити уже купил одного лидера средней команды, и что, кто нибудь видел его? Он всё ещё там? Нормально отрабатывает свои деньги?
А ведь это воспитанник академии Челси, как и Де Брюйне, эх каких своих талантов Челси упустил в свое время.
КЭТиК
КЭТиК
22 апреля в 21:37
Ну и зря, клуб играет очень неплохо.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian ответ BDA81 (раскрыть)
22 апреля в 21:05
О да!
sv_1969
sv_1969
22 апреля в 20:50
Надо отпускать
BDA81
BDA81
22 апреля в 20:32
Ну что сказать, спасибо за игру. Хорошей карьеры. Заслужил.
drug01
drug01
22 апреля в 20:24
Доброго пути
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