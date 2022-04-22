Райс готов уйти из «Вест Хэма»

Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс отклонил предложение клуба о продлении контракта.
Утверждается, что футболист открыт к трансферу этим летом.
Ранее слухи связывали Райса с английским грандом.
Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс отклонил предложение клуба о продлении контракта.
Утверждается, что футболист открыт к трансферу этим летом.
Ранее слухи связывали Райса с английским грандом.
А ведь это воспитанник академии Челси, как и Де Брюйне, эх каких своих талантов Челси упустил в свое время.
А ведь это воспитанник академии Челси, как и Де Брюйне, эх каких своих талантов Челси упустил в свое время.