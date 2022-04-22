«Манчестер Сити» лидирует в гонке за Холанда

1650634980

22 апреля 2022, 16:43

«Манчестер Сити» близок к подписанию нападающего «Боруссии» Дортмунд . Стороны пока не достигли соглашения, однако близки к этому, а финансовые условия, предлагаемые «горожанами», являются наиболее выгодными. Помимо этого, в качестве одного из аргументов в пользу перехода норвежца в английский клуб приводится возможность для Холанда поработать под руководством Хосепа Гвардиолы. Основным конкурентом «Сити» за игрока остается «Реал», однако Холанд пока не принял решения по поводу своего будущего.