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«Манчестер Сити» лидирует в гонке за Холанда

22 апреля 2022, 16:43

«Манчестер Сити» близок к подписанию нападающего «Боруссии» Дортмунд Эрлинга Холанда. Стороны пока не достигли соглашения, однако близки к этому, а финансовые условия, предлагаемые «горожанами», являются наиболее выгодными. Помимо этого, в качестве одного из аргументов в пользу перехода норвежца в английский клуб приводится возможность для Холанда поработать под руководством Хосепа Гвардиолы. Основным конкурентом «Сити» за игрока остается «Реал», однако Холанд пока не принял решения по поводу своего будущего.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
23 апреля в 12:00
В Англии его сломают ,там футбол более контактный, а он подвержен трамвам
Ливерпулище
Ливерпулище ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
23 апреля в 08:07
Я вообще не погимаю откуда вы такие фантазии берете? Ну какой Холланд в барсе? Але проснитесь, там клуб на кровне бонкротства, какой им Холланд у них 1,5 миллиарда долга, и минус 400 на зарплаты
УЕСКА
УЕСКА
22 апреля в 20:00
Холанд в Сити, Мбаппе продлевает контракт с ПСЖ и Реал остается с носом :)
112910415
112910415
22 апреля в 19:59
и будет им счастье !
A.S.A
A.S.A
22 апреля в 19:37
Еще совсем недавно спрос на Холланда был огромен, а сейчас после того, как у него посыпались травмы, по факту остались только "горожане"....ну чтож риск конечно же, но как говорится "кто не рискует тот не пьет шампанское"
Не важно где по итогу он окажется, пожелаю ему удачи!!!
Carl Lewis
Carl Lewis
22 апреля в 19:29
Ну да!
Bensurr
Bensurr
22 апреля в 19:04
    ДАША Д
    ДАША Д
    22 апреля в 18:52
    Самый пла́тежный и победил.
    Gor Ter-Aristacessian
    Gor Ter-Aristacessian
    22 апреля в 18:45
    Это понятно.
    FANLIVE
    FANLIVE ответ протон (раскрыть)
    22 апреля в 18:18
    Пеп сможет поверь, этот любого сможет. Вопрос тока когда и за сколько. Благо у МС денег очень много и все возможно.
    Маг_тм
    Маг_тм ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
    22 апреля в 18:17
    У Барсы финансовое положение очень плохое. Думаю если бы он нужен был Реалу, они бы перехватили его у МС, если Мбапе перейдет, Холланд им вряд-ли нужен будет, куда их девать, Бенз, Вини, Мбапе. Бензема думаю еще года 2 будет феерить. Поэтому Реалу он кровь из носа не нужен.
    FANLIVE
    FANLIVE
    22 апреля в 18:17
    Какой смысл Гвардиоле делать бизнес жадному и толстому агенту этого чудо-норвежца. Тока если будет прямое указание нефтешейха потратить инфляцию в своей стране.
    Маг_тм
    Маг_тм ответ протон (раскрыть)
    22 апреля в 18:13
    Ты прав, к тому же у Пепа свой стиль, который отличается от любого стиля где играл Холланд.
    протон
    протон
    22 апреля в 18:04
    1) все ещё большие вопросы на счёт его травматичности.
    2) При всей гениальности Пепа, нет гарантий, что он сможет успешно интегрировать норвежца в систему. Все помним про Златана в Барсе, который к слову тоже был клиентом Райолы.
    Рассуждаю без злорадства и какой либо злобы
    Но представьте вдруг, у Холанда не пойдет в Апл
    Ну вот не попрет и все, травмы там, адаптация и прочее прочее
    Каким балластом будет из за огромной зп и трансферной стоимостью
    Но пусть у парня все выйдет шикарно.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    22 апреля в 17:58
    Какая тут нафиг гонка?! Обычный аукцион - ни дать ни взять.
    1 984
    1 984
    22 апреля в 17:56
    Каждую неделю появляются сообщения про лидерство за Холланда. Как будто он приз в турнире. С кем подпишет, с тем и будет играть. А до этого какой смысл говорить кто лидирует?
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце
    22 апреля в 17:47, ред.
    Похоже, что противостояние Холанда (Барселона) и Мбаппе (Реал) откладывается до неопределённого времени.
    Холанд скорее всего перейдёт в МС, а Мбаппе останется в ПСЖ. По крайней мере всё к этому идёт.
    А ведь ещё недавно Перес и Лапорта осыпали друг друга комплиментами в надежде, что эти футболисты украсят клубы соперников.
    Посыл их понятен, прошла эра противостояния Месси-Роналду и должна наступить эра Холанд-Мбаппе. Но есть большое "НО" сила испанского футбола в последнее упала и пальму первенства перехватила АПЛ. Думаю тем же Холанду с Мбаппе сегодня выгодно перейти в МС или в Ливерпуль чем в Барсу или Реал.
    STVA 1
    STVA 1 ответ Zhgoon (раскрыть)
    22 апреля в 17:41
    Да уж каждые два года будет контракты переподписывать
    karnager
    karnager
    22 апреля в 17:04
    За гонку сыра хохланда?
    Zhgoon
    Zhgoon
    22 апреля в 17:04
    Только из-за агента не стоит с ним связываться. Будет доить и шантажировать уходом каждый год.
    Igo0rek
    Igo0rek
    22 апреля в 17:01
    Охххх... пронеси вселенная от неправильного выбора...
    monah-10
    monah-10
    22 апреля в 16:58
    А Мбаппе еще 100лямов сверху от реала требует.
    r75gcsvev8yx
    r75gcsvev8yx
    22 апреля в 16:47
    Пропадет он в МС.
    Ironigor
    Ironigor
    22 апреля в 16:43
    Да никто и не спорит ! Вы победили !)
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