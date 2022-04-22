«Манчестер Сити» лидирует в гонке за Холанда

«Манчестер Сити» близок к подписанию нападающего «Боруссии» Дортмунд Эрлинга Холанда. Стороны пока не достигли соглашения, однако близки к этому, а финансовые условия, предлагаемые «горожанами», являются наиболее выгодными. Помимо этого, в качестве одного из аргументов в пользу перехода норвежца в английский клуб приводится возможность для Холанда поработать под руководством Хосепа Гвардиолы. Основным конкурентом «Сити» за игрока остается «Реал», однако Холанд пока не принял решения по поводу своего будущего.
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Холанд скорее всего перейдёт в МС, а Мбаппе останется в ПСЖ. По крайней мере всё к этому идёт.
А ведь ещё недавно Перес и Лапорта осыпали друг друга комплиментами в надежде, что эти футболисты украсят клубы соперников.
Посыл их понятен, прошла эра противостояния Месси-Роналду и должна наступить эра Холанд-Мбаппе. Но есть большое "НО" сила испанского футбола в последнее упала и пальму первенства перехватила АПЛ. Думаю тем же Холанду с Мбаппе сегодня выгодно перейти в МС или в Ливерпуль чем в Барсу или Реал.
Холанд скорее всего перейдёт в МС, а Мбаппе останется в ПСЖ. По крайней мере всё к этому идёт.
А ведь ещё недавно Перес и Лапорта осыпали друг друга комплиментами в надежде, что эти футболисты украсят клубы соперников.
Посыл их понятен, прошла эра противостояния Месси-Роналду и должна наступить эра Холанд-Мбаппе. Но есть большое "НО" сила испанского футбола в последнее упала и пальму первенства перехватила АПЛ. Думаю тем же Холанду с Мбаппе сегодня выгодно перейти в МС или в Ливерпуль чем в Барсу или Реал.