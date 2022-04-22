Навас уйдет из ПСЖ летом

Голкипер ПСЖ Кейлор Навас покинет команду летом. Сообщается, что причиной этого служит недовольство Наваса необходимостью делить игровое время с Джалуиджи Доннаруммой.
Цена за трансфер 35-летнего вратаря может составить около 10 миллионов евро.
Голкипер ПСЖ Кейлор Навас покинет команду летом. Сообщается, что причиной этого служит недовольство Наваса необходимостью делить игровое время с Джалуиджи Доннаруммой.
Цена за трансфер 35-летнего вратаря может составить около 10 миллионов евро.
Единственный его минус, публичный и тихий и его и его не пиарят на каждом углу как некоторых. А так вратарь шикарный
Просто мало клубов сейчас, у кого нет топового вратаря. В Англии все позиции заняты, а Германии можно рассмотреть Лейпциг и Дортмунд(но шмели с их вечными каруселями от 0:5 до 6:1 как-то мелковаты для Наваса имхо). Во Франции нет других топовых клубов, в Италии ещё Ханданович поиграет, есть классный француз в Милане и Щесны
Единственный его минус, публичный и тихий и его и его не пиарят на каждом углу как некоторых. А так вратарь шикарный
Просто мало клубов сейчас, у кого нет топового вратаря. В Англии все позиции заняты, а Германии можно рассмотреть Лейпциг и Дортмунд(но шмели с их вечными каруселями от 0:5 до 6:1 как-то мелковаты для Наваса имхо). Во Франции нет других топовых клубов, в Италии ещё Ханданович поиграет, есть классный француз в Милане и Щесны