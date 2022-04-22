Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2021/2022

Навас уйдет из ПСЖ летом

22 апреля 2022, 16:23

Голкипер ПСЖ Кейлор Навас покинет команду летом. Сообщается, что причиной этого служит недовольство Наваса необходимостью делить игровое время с Джалуиджи Доннаруммой.

Цена за трансфер 35-летнего вратаря может составить около 10 миллионов евро.

Все новости
Гюндоган может уйти из «Ман Сити» в Турцию или США
Вчера, 19:12
Слухи«Барселона» и «Манчестер Юнайтед» могут обменяться игроками
Вчера, 14:14
СлухиРюдигер согласовал контракт с «Реалом»
Вчера, 12:58
Слухи«Манчестер Юнайтед» готов продать Магуайра
Вчера, 12:22
Слухи«Бетис» заинтересован в подписании Иско
Вчера, 11:22
Слухи«Ман Сити» готов продать Мареза, чтобы профинансировать трансфер Холанда
Вчера, 10:25
Сортировать
Все комментарии
Брулин
Брулин
23 апреля в 11:57
Шикарный вратарь, уверен, очередь выстроится
Птица Феникс
Птица Феникс
22 апреля в 19:30
Почему это?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
22 апреля в 19:05
Давно пора было уйти в топ команду!
ЮЗИК
ЮЗИК
22 апреля в 19:02
Навес будет покруче Джиджи
ДСА
ДСА
22 апреля в 18:54
Раз большую зарплату не хочет получать - его право.
Маг_тм
Маг_тм ответ A.S.A (раскрыть)
22 апреля в 18:20
В Юве бы его. Счесны средний вратарь, особо претензии не предъявишь, и похвалить тоже особо нечем. Любой сильной команде нужен топ вратарь на подобии Ноера, Куртуа, Эдерсона
A.S.A
A.S.A
22 апреля в 18:02
Отличный кипер, жаль что возрастной уже....хотя думаю в Италии могут и пригласить к примеру в Лацио
протон
протон
22 апреля в 18:01
Любая команда с проблемной вратарской позицией решит эту проблему на 2-3 года за 10млн и небольшой личкой. Идеально для многих
Единственный его минус, публичный и тихий и его и его не пиарят на каждом углу как некоторых. А так вратарь шикарный
Просто мало клубов сейчас, у кого нет топового вратаря. В Англии все позиции заняты, а Германии можно рассмотреть Лейпциг и Дортмунд(но шмели с их вечными каруселями от 0:5 до 6:1 как-то мелковаты для Наваса имхо). Во Франции нет других топовых клубов, в Италии ещё Ханданович поиграет, есть классный француз в Милане и Щесны
sv_1969
sv_1969 ответ Elliada (раскрыть)
22 апреля в 16:36
Ну почему же.. Он не хуже долларуммы. Ясень пень что условному топу он не нужен. Хотя в том же Юве или Интер не затерялся бы. Все будет упираться думаю в его запросы.
Байкал-38
Байкал-38
22 апреля в 16:30
Годы берут своё.
Elliada
Elliada
22 апреля в 16:29
Уйдет, а дальше что? В какой команде 35-летний игрок будет основным?
1 984
1 984
22 апреля в 16:23
Ну и ладно.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 