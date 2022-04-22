Навас уйдет из ПСЖ летом

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22 апреля 2022, 16:23

Голкипер ПСЖ покинет команду летом. Сообщается, что причиной этого служит недовольство Наваса необходимостью делить игровое время с Джалуиджи Доннаруммой.

Цена за трансфер 35-летнего вратаря может составить около 10 миллионов евро.