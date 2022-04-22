«Ювентус» хочет забрать Дзаньоло у Моуриньо. Врачи советуют отнестись к трансферу с осторожностью

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вчера, 16:47

Но туринцы не единственные претенденты.

Прошло уже полтора года с момента второго разрыва «крестов» у Николо. В январе 2020-го хавбеку нанесли тяжелую травму на правом колене, а в сентябре этого же года пострадало левое. Прогнозы появлялись разнообразные, от потенциального завершения карьеры до оптимистичного полного восстановления. Стоит отметить, что после полного выздоровления от второй тяжелой травмы, из-за которой Дзаньоло пропустил 266 дней и 53 матча, игрока облюбовали и мелкие повреждения, выбивавшие его на 1-2 матча — проблемы с коленом, с малоберцовой костью, мышечные боли, травма мышц-сгибателей бедра.

При этом 22-летнего парня по-прежнему называют одним из главных талантов итальянского футбола с большими амбициями, хотя многие эксперты сетуют на нестабильность в игре Николо, плохую борьбу в воздухе при росте в 190 см, ошибки при кроссах, передачах, контроле мяча, и слабое вовлечение в защитные действия.

Сильными сторонами в первую очередь являются дрибблинг, хорошая техника, из-за которых Дзаньоло и сталкивается с постоянными ударами по ногам, парень хорош в контратаках, неплохо смещается с фланга в центр для развития атак или удара. Основная позиция — правый вингер, также действует в роли атакующего хавбека или оттянутого форварда, в схемах Моуриньо часто меняет амплуа и по ходу матчей.

В текущем сезоне Николо сыграл в 36 матчах во всех турнирах, в которых забил 7 голов и сделал 8 ассистов. Контракт с «волками» рассчитан до лета 2024 года, но при благополучии здоровья и сохранении хотя бы нынешнего уровня игры вряд ли мы увидим игрока в «Роме» даже в следующем году. А спрос на услуги вингера высокий.

«Ювентус» — главный претендент

Желание Аллегри омолодить состав итальянскими игроками в любом случае приведет к кандидатуре Дзаньоло. Но подписать Николо в туринский клуб хотели и до второго пришествия Массимилиано в стан «бьянконери», интерес к игроку сохраняется уже давно, мешали трансферу, конечно, тяжелые травмы. Тренеру особенно нужен такой универсальный игрок, как Николо, уже этим летом, так как контракт с Дибалой продлен не будет. Однако просто так переманить футболиста у «Юве» вряд ли выйдет.

«Рома», по данным итальянских СМИ , хочет получить за Дзаньоло около 70 млн евро. И столь большая сумма объясняется пунктом в контракте, по которому римский клуб должен выплатить «Интеру» 15-процентную долю от трансфера в рамках сделки 2018 года, когда римляне обменяли Раджу Наингголана на Николо.

В конце марта Calciomercato сообщил, что «Ювентус» пытался включить в сделку по Дзаньоло хавбека Уэстона Маккенни с доплатой 50 млн евро наличными, однако «джаллоросси», судя по всему, на такой вариант не согласны. При этом в прессе отмечают, что в туринском клубе рассчитывают, что Николо последует примеру Влаховича, Кьезы и Локателли, которые отказались от более выгодных предложений со стороны других клубов, чтобы добиться трансфера в «Юве». А тот факт, что Дзаньоло в детстве болел за «Ювентус», только добавляет менеджерам «бьянконери» оптимизма. Агент игрока несколько раз заявлял, что не рассматривает вариант с продлением контракта Нико.

Но со своим словом недавно появился бывший врач «Ювентуса» Фабрицио Тенконе, работавший в клубе с 1993 по 2016 год. Специалист призвал к осторожности при решении подписывать игрока, учитывая два разрыва крестообразных связок в прошлом и склонность к мелким травмам:

На месте клубного врача я бы провел максимально детальное обследование. Сейчас нельзя назвать точный процент риска получения травмы в третий раз. Есть вероятность примерно в 15-20%. Но научных доказательств, которые могли бы дать точный ответ касательно вероятности получения такой травмы в третий раз, просто нет. Он молодой, сильный духом игрок, хорошо перенёс вторую операцию. Не сомневаюсь в упорстве Дзаньоло. Но нужно продолжать проводить медицинские осмотры. Нам знакомы случаи, когда игроки полностью восстанавливались после аналогичных травм, а Дзаньоло в этом случае заслуживает особого внимания.

Туринцы не одиноки

С интересом к Дзаньоло связывают «Тоттенхэм», который, по слухам, готов предложить игроку более выгодный контракт, чем «Ювентус». Конте хочет видеть в своей команде соотечественника, которого хотел получить в свой состав еще в «Интере».

Также на вингера претендует «Милан», который может получить 300 млн евро на летние трансферы. Однако «россонери» и без солидных вложений ранее назывались одними из главных претендентов на Николо.

В начале апреля Corriere dello Sport сообщил и об интересе «Наполи», рассматривающего Дзаньоло как идеальную замену Лоренцо Инсинье, который летом отправится в канадский «Торонто». Отмечалось, что «адзурри» готовы посоперничать с «Ювентусом» в контрактных условиях для игрока.

Конечно, туринцы, учитывая множество факторов, стоят особняком. В феврале Дзаньоло поставил лайки под несколькими праздничными постами игроков «Юве» после их победы над «Эмполи». Фанаты, конечно, видят в этом намеки, однако и без лайков понятно, что Николо судя по всему целит в Турин. Определяющими летом станут запросы «Ромы», которые на данный момент «бьянконери» не устраивают.