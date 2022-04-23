Булыкин: «Изидор пока проявляет себя очень неплохо»

Экс-игрок сборной России поделился впечатлениями от игры нападающего «Локомотива» .

Изидор пока проявляет себя очень неплохо, но для всех игроков важна стабильность. Выйти на хороший уровень можно, но гораздо сложнее там задержаться. Мне будет очень интересно последить за ним в последних турах сезона, тогда можно будет выставить оценки. Если ты на длинной дистанции показываешь класс, забиваешь, то ты — классный нападающий. Всегда сложно сравнивать игрока с кем-то, но я вижу некоторое сходство с собой или Дзюбой: он здорово играет в штрафной, находит моменты, завершает их, нацелен на гол. Здорово, что он приехал в РПЛ , молодец, что решился и принял верное решение. Сложно предсказать — останется ли Изидор в Москве летом или уедет. На это влияет слишком много факторов, в том числе дела внутри клуба. Конечно, лично мне бы это хотелось бы этого.