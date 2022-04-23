Булыкин: «Изидор пока проявляет себя очень неплохо»

Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин поделился впечатлениями от игры нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора.
Изидор пока проявляет себя очень неплохо, но для всех игроков важна стабильность. Выйти на хороший уровень можно, но гораздо сложнее там задержаться. Мне будет очень интересно последить за ним в последних турах сезона, тогда можно будет выставить оценки. Если ты на длинной дистанции показываешь класс, забиваешь, то ты — классный нападающий. Всегда сложно сравнивать игрока с кем-то, но я вижу некоторое сходство с собой или Дзюбой: он здорово играет в штрафной, находит моменты, завершает их, нацелен на гол. Здорово, что он приехал в РПЛ, молодец, что решился и принял верное решение. Сложно предсказать — останется ли Изидор в Москве летом или уедет. На это влияет слишком много факторов, в том числе дела внутри клуба. Конечно, лично мне бы это хотелось бы этого.
Ранее Изидор попал в команду недели французского издания L’Équipe.