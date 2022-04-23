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Терюшков: «У нас есть Крым, где можно проводить сборы в любое время»

23 апреля 2022, 00:35

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков предложил клубам РПЛ проводить тренировочные сборы в Крыму.

У нас есть Крым, где можно проводить сборы вообще в любое время года.

Пора уже и крымским клубам дать возможность вернуться в родную гавань нашего футбола.

Не надо бояться никаких санкций от УЕФА и других международных организаций.

Мы уже под санкциями, и это санкции не на один год.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
23 апреля в 12:27
пока еще есть да. поторопитесь там, а то флагманы доблестного флота небесконечные
альсато
альсато
23 апреля в 08:47
летом-в Находку, зимой-на Хайнянь)))))
альсато
альсато ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
23 апреля в 08:43
Летом у нас можно тренироваться-хоть в Анадыре))))
dwngjnnj8jzk
dwngjnnj8jzk
23 апреля в 08:09
Так и надо делать
Байкал-38
Байкал-38 ответ ДАША Д (раскрыть)
23 апреля в 07:57
Крым, Краснодарский край, Ставрополье, Ростовская область, много мест где можно устроить подготовку наших команд.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ ДСА (раскрыть)
23 апреля в 07:55
А почему бы и нет, там тоже летом можно тренироваться, погода хорошая.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
23 апреля в 07:54
Пора бы обновиться...
Байкал-38.
Байкал-38.
23 апреля в 07:54
Надо в Крыму отстроить футбольную империю подготовок наших клубов.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
23 апреля в 07:50
У нас есть все условия,надо только взять и сделать!
ДСА
ДСА
23 апреля в 07:46
Пора и Владивосток с Хабаровском задействовать.
ДАША Д
ДАША Д
23 апреля в 07:44
Многие предпочтут Сочи.
КЭТиК
КЭТиК
23 апреля в 07:43
Это назло всяким санкциям, что бы там сдохли от гнева.
ЮЗИК
ЮЗИК
23 апреля в 07:40
Раньше так и было
ОПС
ОПС
23 апреля в 07:37
Надо ехать в Крым.
mihaluch
mihaluch
23 апреля в 07:30
Но в Крыму тоже бывает непогода.
STVA 1
STVA 1 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
23 апреля в 07:27
Ну можно как то распределить
shlomo
shlomo
23 апреля в 07:20
Все правильно мыслит
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
23 апреля в 06:54
Только хватит ли там места для всех команд?
Есть ещё ФНЛ, ДА И НИЗШИЕ ЛИГИ ТОЖЕ...
stanichnik
stanichnik
23 апреля в 06:39
Олимпийскую сборную к Олимпиаде-80 готовили в Кисловодске
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
23 апреля в 06:33
Крым то есть а вот инфраструктуры для проведения сборов нет так же как и нет на всём юге страны.
Vladimir808
Vladimir808
23 апреля в 06:18
Крымский футбол нужно вернуть в ФНЛ и другие лиги. Но прямо тут и сейчас в Крыму тренировочных полей для местных команд не хватает.
Vladimir808
Vladimir808 ответ shlomo (раскрыть)
23 апреля в 06:14
Не согласен. Товарищ видимо там не был.) В Крыму не осталось советской футбольной инфраструктуры.
Первое что надо сделать, это вернуть старую систему проведения ,,весна- осень». А вот при такой системе сборы можно проводить на всем Северном Кавказе, Краснодарском крае.
Leha-ha50
Leha-ha50
23 апреля в 06:01
Ну а что??? Правильно.
swed27
swed27
23 апреля в 05:43
Неплохая мысль
Байкал-38.
Байкал-38.
23 апреля в 05:34
Летом уезжать в тёплые страны на сборы, это идиотизм какой то.
95-shishani-95
95-shishani-95
23 апреля в 05:26
У нас есть Крым, где можно проводить сборы вообще в любое время года.
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А что вам ещё остаётся делать?
sv_1969
sv_1969 ответ stanichnik (раскрыть)
23 апреля в 05:23
И не плохо проводили
STVA 1
STVA 1 ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
23 апреля в 05:21
Вот это правильно
shlomo
shlomo
23 апреля в 05:16
Вполне даже неплохое решение вопроса
y9p9d9b2cwcz
y9p9d9b2cwcz
23 апреля в 05:12
Вполне рабочий вариант
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