Терюшков: «У нас есть Крым, где можно проводить сборы в любое время»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков предложил клубам РПЛ проводить тренировочные сборы в Крыму.
У нас есть Крым, где можно проводить сборы вообще в любое время года.
Пора уже и крымским клубам дать возможность вернуться в родную гавань нашего футбола.
Не надо бояться никаких санкций от УЕФА и других международных организаций.
Мы уже под санкциями, и это санкции не на один год.
Есть ещё ФНЛ, ДА И НИЗШИЕ ЛИГИ ТОЖЕ...
Есть ещё ФНЛ, ДА И НИЗШИЕ ЛИГИ ТОЖЕ...
Первое что надо сделать, это вернуть старую систему проведения ,,весна- осень». А вот при такой системе сборы можно проводить на всем Северном Кавказе, Краснодарском крае.
Первое что надо сделать, это вернуть старую систему проведения ,,весна- осень». А вот при такой системе сборы можно проводить на всем Северном Кавказе, Краснодарском крае.
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А что вам ещё остаётся делать?
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А что вам ещё остаётся делать?