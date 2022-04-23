Терюшков: «У нас есть Крым, где можно проводить сборы в любое время»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков предложил клубам РПЛ проводить тренировочные сборы в Крыму.

У нас есть Крым, где можно проводить сборы вообще в любое время года.

Пора уже и крымским клубам дать возможность вернуться в родную гавань нашего футбола.

Не надо бояться никаких санкций от УЕФА и других международных организаций.

Мы уже под санкциями, и это санкции не на один год.