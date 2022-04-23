Баженов: «„Спартак“ уже исчерпал лимит неудач»

Экс-игрок «Спартака» поделился ожиданиями от концовки сезона РПЛ для «красно-белых».

Мне кажется, что «Спартак» уже исчерпал лимит неудач. И дальше будет набирать очки. Раньше где-то недобрали за счет судейских ошибок, а где-то не везло. Но играли хорошо. Если ты играешь вдолгую, то футбол справедлив. В моменте тебе может не подфартить — не попал в чужие ворота с метра или тебе забили с центра поля, а ты играл лучше. Но на дистанции при хорошей игре всё тебе вернется. В этом плане футбол — справедливая игра.