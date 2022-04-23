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Баженов: «„Спартак“ уже исчерпал лимит неудач»

23 апреля 2022, 08:36

Экс-игрок «Спартака» Никита Баженов поделился ожиданиями от концовки сезона РПЛ для «красно-белых».

Мне кажется, что «Спартак» уже исчерпал лимит неудач. И дальше будет набирать очки. Раньше где-то недобрали за счет судейских ошибок, а где-то не везло. Но играли хорошо. Если ты играешь вдолгую, то футбол справедлив. В моменте тебе может не подфартить — не попал в чужие ворота с метра или тебе забили с центра поля, а ты играл лучше. Но на дистанции при хорошей игре всё тебе вернется. В этом плане футбол — справедливая игра.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
23 апреля в 13:14
Мне кажется, что «Спартак» уже исчерпал лимит неудач.
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Спартак неисчерпаем. У него нет дна.
альсато
альсато
23 апреля в 11:12
Вспоминаю, как мы в одной (на Вооруженные Силы) игре-и за центр поля не выходили, только мяч выбивали))))...и тем не менее выиграли)))))
Сп62
Сп62
23 апреля в 09:49
Все потери отыграть уже невоможно. А вот скрасить финиш хотелось бы.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
23 апреля в 08:51
Ошибаться больше нельзя!
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