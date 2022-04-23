Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Кубок 2021/2022

Титов: «Обе команды из ФНЛ могут пробиться в финал Кубка России»

23 апреля 2022, 08:17

Бывший футболист «Спартака» Егор Титов отреагировал на итоги жеребьевки Кубка России.

«Енисей» и «Алания» провели яркие четвертьфинальные матчи и заслуженно вышли в полуфинал.

Особенно рад за «Аланию». Владикавказцы показали зрелищный футбол и превзошли «Зенит» по голевым моментам. Для Осетии футбол – это религия. Хочется от души поздравить регион с праздником!

Обе команды из ФНЛ могут пробиться в финал Кубка России. У них есть все шансы. По качеству игры они ничем не уступают «Спартаку» и «Динамо».

Конечно, всем интересно посмотреть на московское дерби в финале, но считаю, что явного фаворита нет. Возможно всё.

Все новости
Круговой: «„Зенит“ пока не чемпион, надо ещё сыграть»
Сегодня, 00:27
Крицюк: «Минувший тур показал, что мы уверенно движемся к цели»
Сегодня, 00:24
Радимов: «Хотелось бы больше интриги в конце чемпионата»
Вчера, 23:46
Силкин: «Команда Семака на голову сильнее»
Вчера, 23:30
Оздоев: «Сегодняшняя победа даст команде огромный импульс»
Вчера, 23:14
Сергеев: «Игра, наверное, была полностью под нашим контролем»
Вчера, 22:59
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
23 апреля в 13:45
Динамо видится главным фаворитом, но в кубке может быть, что угодно. Игра Алании, действительно, производила впечатление, но держать такой мощный темп сил не хватало, что логично. Ну и две предыдущие игры Алания проводила при своих трибунах, что сильно их подстегивало. Но в то же время, учитывая нестабильность Спартака, выход Алании в финал не будет таким уж шоком. Хотя для Спартака с учетом ситуации в чемпионате дело чести проявить себя максимально в кубке. В общем мы все в выигрыше от того, что есть интрига и команды мотивированы по полной.
A.S.A
A.S.A
23 апреля в 10:19
Если бы эти клубы играли на своих полях, то тогда такая вероятность была бы более велика, а так скйчас шансы клубов РПЛ немного выше
ОПС
ОПС
23 апреля в 09:37
Почему бы и нет.
альсато
альсато
23 апреля в 08:53
Соглашусь с Leha-ha50!..чудес не бывает, если не считать-раз в 100 лет))))))
Leha-ha50
Leha-ha50
23 апреля в 08:33
Вариант конечно такой вполне возможен, но он маловероятен. Команды из ФНЛ заведомо поставлены в нелегкое положение. Обеим командам придется играть на выезде , а это большой минус. Вообще результаты жеребьевки несколько настораживают, очень похоже на заказ.
Ладно, ничего уже не поправить. Ждем игр , может кому то из ФНЛ и повезет.
ABir
ABir
23 апреля в 08:28
Шансы конечно есть, но не очень большие
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
23 апреля в 08:19, ред.
Было бы интересно. Жаль еврокубков нет. Я бы посмотрел на Аланию или Енисей в Европе.
Особенно на Аланию. Подкупает, что команда играет для болельщиков и правильный подход к формированию состава.
Байкал-38
Байкал-38
23 апреля в 08:17
Всё может быть.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 