Титов: «Обе команды из ФНЛ могут пробиться в финал Кубка России»

Бывший футболист «Спартака» Егор Титов отреагировал на итоги жеребьевки Кубка России.
«Енисей» и «Алания» провели яркие четвертьфинальные матчи и заслуженно вышли в полуфинал.
Особенно рад за «Аланию». Владикавказцы показали зрелищный футбол и превзошли «Зенит» по голевым моментам. Для Осетии футбол – это религия. Хочется от души поздравить регион с праздником!
Обе команды из ФНЛ могут пробиться в финал Кубка России. У них есть все шансы. По качеству игры они ничем не уступают «Спартаку» и «Динамо».
Конечно, всем интересно посмотреть на московское дерби в финале, но считаю, что явного фаворита нет. Возможно всё.
Ладно, ничего уже не поправить. Ждем игр , может кому то из ФНЛ и повезет.
Ладно, ничего уже не поправить. Ждем игр , может кому то из ФНЛ и повезет.
Особенно на Аланию. Подкупает, что команда играет для болельщиков и правильный подход к формированию состава.
Особенно на Аланию. Подкупает, что команда играет для болельщиков и правильный подход к формированию состава.