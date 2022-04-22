Булыкин: «Хотелось бы верить, что CAS нам поможет, но шансов мало»

Бывший форвард «Локомотива» порассуждал о перспективах российского футбола без еврокубков.

Конечно, футбол пострадает из-за отсутствия еврокубков. Сейчас у многих клубов были задачи завоевать места, которые бы дали право выступать в ЛЧ или ЛЕ .

Если мы не будем играть там, то международный опыт потеряется. А футбол – это праздник, состязание, которое дарит эмоции. Ни спортсмены, ни болельщики не должны страдать из-за ангажированных и политизированных решений.

Пропадет ли у игроков мотивация? Уже видно, что у многих она пропала. Все ждут решения ситуации не только по еврокубкам, но и по иностранцам.

Пока ситуация не решится, надо рассчитывать на своих воспитанников и на российскую молодежь. Хотелось бы верить, что CAS нам поможет, но шансов, будем честны, мало.

К сожалению, сегодня поговорка «спорт вне политики» не работает. Поэтому посмотрим, как будут решать международные спортивные и юридические органы эту ситуацию.

Хочется верить, что наши спортсмены все же смогут участвовать в международных соревнованиях.