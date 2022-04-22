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Булыкин: «Хотелось бы верить, что CAS нам поможет, но шансов мало»

22 апреля 2022, 23:43

Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин порассуждал о перспективах российского футбола без еврокубков.

Конечно, футбол пострадает из-за отсутствия еврокубков. Сейчас у многих клубов были задачи завоевать места, которые бы дали право выступать в ЛЧ или ЛЕ.

Если мы не будем играть там, то международный опыт потеряется. А футбол – это праздник, состязание, которое дарит эмоции. Ни спортсмены, ни болельщики не должны страдать из-за ангажированных и политизированных решений.

Пропадет ли у игроков мотивация? Уже видно, что у многих она пропала. Все ждут решения ситуации не только по еврокубкам, но и по иностранцам.

Пока ситуация не решится, надо рассчитывать на своих воспитанников и на российскую молодежь. Хотелось бы верить, что CAS нам поможет, но шансов, будем честны, мало.

К сожалению, сегодня поговорка «спорт вне политики» не работает. Поэтому посмотрим, как будут решать международные спортивные и юридические органы эту ситуацию.

Хочется верить, что наши спортсмены все же смогут участвовать в международных соревнованиях.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
23 апреля в 07:37
Не будьте такими наивными.
Leha-ha50
Leha-ha50
23 апреля в 07:17
Хотелось бы верить, но не верится.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
23 апреля в 06:49
Сас вам поможет!
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ Romeo 777 (раскрыть)
23 апреля в 06:45
Так я не говорю про сейчас, есть преступления без срока давности. А то, что уефа и фифа участвует в этих преступлениях факт. Расплата будет, вот увидишь как они будут оправдываться.
ДАША Д
ДАША Д
23 апреля в 06:44
Тут однозначно ничего хорошего ждать не приходится.
Байкал-38
Байкал-38
23 апреля в 06:41
Кас это не независимая организация.
ОПС
ОПС
23 апреля в 06:37, ред.
Играть надо, вот и все. Пока так, а потом может все и утрясется.
ЮЗИК
ЮЗИК
23 апреля в 06:31
Надежд на понимание мало
mihaluch
mihaluch
23 апреля в 06:28
Не надо ни кому верить.
STVA 1
STVA 1 ответ Romeo 777 (раскрыть)
23 апреля в 06:24
Ну не скажите...
Romeo 777
Romeo 777 ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
23 апреля в 06:10
Да ну, какой позор то, им сейчас по барабану и будет так же. Эти самые факты никому не интересны, доказано нынешними реалиями.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
23 апреля в 05:30
Не надо ни кому верить и на их надеяться, надо собирать факты, а когда всё закончиться наказывать и наказывать. УЕФА и ФИФА не отмоются от такого позора никогда.
swed27
swed27
23 апреля в 04:40
Можно и в Азии поиграть
Али Самаркандский
Али Самаркандский
23 апреля в 04:34
Соглашусь с Ьулыкиным.
beefs
beefs
23 апреля в 03:03
Просто нужно играть в футбол...
drug01
drug01
23 апреля в 00:44
Время покажет...
stanichnik
stanichnik
23 апреля в 00:37
Только наивный может верить в помощь от CAS.
mihaluch
mihaluch
22 апреля в 23:51
Никто нам не поможет.
Ironigor
Ironigor
22 апреля в 23:46
Да нет пока точно никаких шансов.
Таковы реалии сегодняшнего дня.
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