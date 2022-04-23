Булыкин: «„Динамо“ не отдаст ЦСКА второе место»

Экс-игрок сборной России поделился ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ между ЦСКА и «Динамо».

ЦСКА в последнее время серьезно сдал, что привело к потерям очков в чемпионате и вылету из Кубка. Трудно сказать, что случилось с армейцами. Вероятно, мартовские победы во многом были добыты на эмоциях. Особенно сказалась яркая игра новичков, которые только пришли и хотели себя проявить.