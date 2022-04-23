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Булыкин: «„Динамо“ не отдаст ЦСКА второе место»

23 апреля 2022, 08:26
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ между ЦСКА и «Динамо».

ЦСКА в последнее время серьезно сдал, что привело к потерям очков в чемпионате и вылету из Кубка. Трудно сказать, что случилось с армейцами. Вероятно, мартовские победы во многом были добыты на эмоциях. Особенно сказалась яркая игра новичков, которые только пришли и хотели себя проявить.

Сейчас соперники их изучили, приноровились, отсюда и проблемы. Обрести стабильность пока не получается. Динамовцы тоже не всегда демонстрируют классный футбол, но за счет характера и самоотдачи добиваются побед. Думаю, они уже не отдадут ЦСКА второе место, но в ближайшем туре главным остается вопрос, смогут ли они победить и продолжить погоню за «Зенитом». Тут могут быть проблемы, но, если исходить из того, что команды показывают в апреле, «Динамо» выглядит фаворитом.

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Все комментарии
Храневец
Храневец
23 апреля в 18:39
Хочется в это верить !
lotsman
lotsman
23 апреля в 11:35
Легко говорить, что Динамо не отдаст вторую строчку, если за пять туров до конца у Динамо отрыв в восемь очков. К тому же у ЦСКА на выезде игра с Ахматом, а Ахмат дома играет хорошо, и с Краснодаром, который дома тоже показывает не плохие результаты. А дома ЦСКА сыграет с Сочи, который сидит у них на плечах и тоже хочет вырваться вперёд. И если сегодня Сочи возьмёт очки у Ахмата, то он , в игре с ЦСКА, будет играть на победу. У Динамо, до конца чемпионата, две значимых игры, с Локомотивом и с тем же Сочи, жаждущим победы. Но отрыв в восемь от ЦСКА и в девять от Сочи, придаёт им уверенности в тылу и возможности бросить всё на борьбу за первую строчку. И даже если завтра ЦСКА возьмёт очки, у Динамо остаётся запас прочности. У Зенита, который лишь на три очка впереди, игры с Краснодаром, Локомотивом и Спартаком. Провал в одной из этих игр может привести к изменению расклада в верхней строчке. Но мы будем надеяться на победу.
альсато
альсато
23 апреля в 11:04
Динамо выглядит поинтересней..увы...
oFANATo
oFANATo
23 апреля в 09:52
Завтра узнаем . .позволит ЦСКА замахнуться на первое место Динамо.
Gahi
Gahi
23 апреля в 08:59
Завтрашний матч между ЦСКА и "Динамо" даст ответ, кто кому отдаст возможность занять второе место. Почти все говорили что "Зенит" победит как в чемпионате так и в Кубке России. "Зенит" выбили из Кубка, один прогноз уже не опровдал ожиданий, так что и в чемпионате есть возможность у каждой из этих команд побороться за высокое место в турнирной таблице. Остаётся убедиться что желание и стремление конкурентов будут на самом высоком игровом уровне, чтобы держать в напряжении чемпионат до последнего тура и всех болельщиков в достижении своих целей.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
23 апреля в 08:44
Армейцам и в лучшие годы играть с динамиками была проблема а сейчас тем более.
SHMEL258
SHMEL258
23 апреля в 08:39
Не нужно загадывать, всё прояснится в очной встрече.
Leha-ha50
Leha-ha50
23 апреля в 08:34
Очная встреча многое прояснит.
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