Булыкин: «„Динамо“ не отдаст ЦСКА второе место»

Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ между ЦСКА и «Динамо».
ЦСКА в последнее время серьезно сдал, что привело к потерям очков в чемпионате и вылету из Кубка. Трудно сказать, что случилось с армейцами. Вероятно, мартовские победы во многом были добыты на эмоциях. Особенно сказалась яркая игра новичков, которые только пришли и хотели себя проявить.
Сейчас соперники их изучили, приноровились, отсюда и проблемы. Обрести стабильность пока не получается. Динамовцы тоже не всегда демонстрируют классный футбол, но за счет характера и самоотдачи добиваются побед. Думаю, они уже не отдадут ЦСКА второе место, но в ближайшем туре главным остается вопрос, смогут ли они победить и продолжить погоню за «Зенитом». Тут могут быть проблемы, но, если исходить из того, что команды показывают в апреле, «Динамо» выглядит фаворитом.