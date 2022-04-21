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ПСЖ разгромил «Анже» и другие результаты 33-го тура Лиги 1

21 апреля 2022, 00:02

Завершились все матчи 33-го тура французской Лиги 1.

«Бордо» — «Сент-Этьен» 2:2
Голы: Мара Секу 16, Онана Жан 23 — Буанга Денис 33, Норден Арно 65

«Лорьян» — «Мец» 1:0
Гол: Файссал Уттара Данго 90+4

«Монако» — «Ницца» 1:0
Гол: Головин Александр 45+2

«Реймс» — «Лилль» 2:1
Голы: Мунетси Маршалл 32, Абдельхамид Юнес 90+2 — Санчеш Ренату 57

«Труа» — «Клермон» 0:1
Гол: Байо Мохаммед 88

«Ланс» — «Монпелье» 2:0
Голы: Кошта Давид 37, Ганаго Игнатиус 75

«Марсель» — «Нант» 3:2

Голы: Димитри Пайет 39, 55, Амин Арит 75 — Андреи Жиротто 26, Маркус Коко 41

«Страсбур» — «Ренн» 2:1

Голы: Хабибу Диалло 4, Людовик Ажорке 77 — Мартен Терье 54

«Брест» — «Лион» 2:1

Голы: Стив Мунье 27, Ирвин Кардона 74 — Мусса Дембеле 72

«Анже» - ПСЖ 0:3
Голы: Килиан Мбаппе 28, Серхио Рамос 45+1, Маркиньос 77

ПСЖ разгромил «Анже» и другие результаты 33-го тура Лиги 1

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
21 апреля в 12:11
У Рамоса то статистика получше чем у Месси будет. 2 гола в 8 матчах, против 3 голов в 21 матче. В процентном соотношении Серёжа точно предпочтительнее.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
21 апреля в 12:09
Не добавить, не убавить
Leha-ha50
Leha-ha50
21 апреля в 07:03
Саня забил, Монако выправляет ситуацию, остальное по барабану.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
21 апреля в 06:51
Псж опять чемпионы!
Птица Феникс
Птица Феникс
21 апреля в 06:19
Как же, ПСЖ в первом месте.
swed27
swed27
21 апреля в 04:47
Псж в первой корзине ЛЧ
David Young
David Young ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
21 апреля в 01:01
Так закалил Осасуну что та стала крепким середняком.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ GHOSТ ОF TSUSHIMA (комментарий удален) (раскрыть)
21 апреля в 00:49, ред.
Месси нужен, посмотри на таблицу, видишь, внизу там на самом дне "Клермон", "Сент-Этьен", "Бордо" и "Мец"? Теперь посмотри на его статистику, хэт-трик по передачам "Клермону", хэт-трик (против десятерых) и дубль по передачам "Сент-Этьену", то есть три матча с самыми аутсайдерами со дна = 8 из 13 передач.

Смекаешь, где бы был ПСЖ, если бы Месси не затащил эти три ключевых матча, а как бы они без него справились? Такие команды особенно дерутся, защищаясь от вылета, особенно еще в меньшинстве, потому что загнанная в тупик и еще и раненая волчица вдвойне опасна, и практически невозможно выиграть такие матчи без такого вдохновенного лидера, как Месси.

Слава богу, весь его огромный опыт разгромов "Уэсок" и "Осасун" пришелся тут как нельзя кстати и еще раз доказал прозорливость шейхов, которые всего лишь за зарплату 37 миллионов в год получили игрока, который способен решать исход таких ключевых матчей.
амурец
амурец
21 апреля в 00:27, ред.
По ходу Рамос и Месси забили одинаковое количество мячей в Лиге 1
Elliada
Elliada
21 апреля в 00:18
На днях появилась новость, что ПСЖ хочет избавиться от Рамоса, так он со страху сразу забил
beefs
beefs
21 апреля в 00:15
ПСЖ можно поздравлять с очередным чемпионством...
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