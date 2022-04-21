ПСЖ разгромил «Анже» и другие результаты 33-го тура Лиги 1

Завершились все матчи 33-го тура французской Лиги 1.
«Бордо» — «Сент-Этьен» 2:2
Голы: Мара Секу 16, Онана Жан 23 — Буанга Денис 33, Норден Арно 65
«Лорьян» — «Мец» 1:0
Гол: Файссал Уттара Данго 90+4
«Монако» — «Ницца» 1:0
Гол: Головин Александр 45+2
«Реймс» — «Лилль» 2:1
Голы: Мунетси Маршалл 32, Абдельхамид Юнес 90+2 — Санчеш Ренату 57
«Труа» — «Клермон» 0:1
Гол: Байо Мохаммед 88
«Ланс» — «Монпелье» 2:0
Голы: Кошта Давид 37, Ганаго Игнатиус 75
«Марсель» — «Нант» 3:2
Голы: Димитри Пайет 39, 55, Амин Арит 75 — Андреи Жиротто 26, Маркус Коко 41
«Страсбур» — «Ренн» 2:1
Голы: Хабибу Диалло 4, Людовик Ажорке 77 — Мартен Терье 54
«Брест» — «Лион» 2:1
Голы: Стив Мунье 27, Ирвин Кардона 74 — Мусса Дембеле 72
«Анже» - ПСЖ 0:3
Голы: Килиан Мбаппе 28, Серхио Рамос 45+1, Маркиньос 77
Смекаешь, где бы был ПСЖ, если бы Месси не затащил эти три ключевых матча, а как бы они без него справились? Такие команды особенно дерутся, защищаясь от вылета, особенно еще в меньшинстве, потому что загнанная в тупик и еще и раненая волчица вдвойне опасна, и практически невозможно выиграть такие матчи без такого вдохновенного лидера, как Месси.
Слава богу, весь его огромный опыт разгромов "Уэсок" и "Осасун" пришелся тут как нельзя кстати и еще раз доказал прозорливость шейхов, которые всего лишь за зарплату 37 миллионов в год получили игрока, который способен решать исход таких ключевых матчей.
Смекаешь, где бы был ПСЖ, если бы Месси не затащил эти три ключевых матча, а как бы они без него справились? Такие команды особенно дерутся, защищаясь от вылета, особенно еще в меньшинстве, потому что загнанная в тупик и еще и раненая волчица вдвойне опасна, и практически невозможно выиграть такие матчи без такого вдохновенного лидера, как Месси.
Слава богу, весь его огромный опыт разгромов "Уэсок" и "Осасун" пришелся тут как нельзя кстати и еще раз доказал прозорливость шейхов, которые всего лишь за зарплату 37 миллионов в год получили игрока, который способен решать исход таких ключевых матчей.