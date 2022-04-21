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«Реал» обыграл «Осасуну». Бензема дважды промахнулся с пенальти

21 апреля 2022, 00:29
ОсасунаЛоготип футбольный клуб Осасуна (Памплона)1 : 3Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

«Осасуна» дома уступила «Реалу» в матче 33-го тура чемпионата Испании.

В составе хозяев отличился Анте Будимир (13), за гостей забивали Давид Алаба (12), Марко Асенсио (45) и Лукас Васкес (90+6).

Форвард мадридцев Карим Бензема дважды промахнулся с пенальти (52, 59).

«Реал» занимает первое место в турнирной таблице (78), «Осасуна» — девятая (44).

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Все комментарии
FANLIVE
FANLIVE
21 апреля в 22:58
2 пенальти, надаже , реалу в каждом матче по 3-4 пенки дарят, тут че-то судья недоработал))))
Арман барабан
Арман барабан
21 апреля в 17:27
ЗМ одноногому Бензема
Санчо Панса
Санчо Панса
21 апреля в 17:22
Мастер себе может такое позволить) Тем более, что Реал и без голов Карима в итоге добыл заслуженную победу! Всех мадридистов с очередной победой и еще одним шагом к чемпионскому титулу!
eleven LC
eleven LC ответ Agamaga........ (раскрыть)
21 апреля в 16:24
Ирония это уже хорошо!
Agamaga........
Agamaga........ ответ Incredulous (раскрыть)
21 апреля в 13:58
Кому пыхтеть и пыхтеть до....,хотя бы одной золотой бутсы, а кто-то после шестой пешком ходит.
Кто в привилегированном положении?
Agamaga........
Agamaga........ ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
21 апреля в 13:55
Сам придумал? Есть статистика великих игроков по пенальти? Для примера, он забил больше штрафных, чем Роналду, больше голов из-за пределов штрафной.
Ну я не знаю у вас всегда своя особая информация.
Agamaga........
Agamaga........ ответ eleven LC (раскрыть)
21 апреля в 13:53
Месси завидует Бензема)) ему далеко до результатов Карима.
Alex12357
Alex12357
21 апреля в 13:48
Как судья ни старался Безмен дважды пеналь не забил ,претендент на ЗМ -диво!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Agamaga........ (раскрыть)
21 апреля в 12:08
Странно слышать такие слова от протеже Месси... Который хуже всех из топовых или великих игроков бьёт пенальти.
shur
shur ответ swed27 (раскрыть)
21 апреля в 11:32
...не интересно ему с точки забивать, это к Саньке Овечкину!!!
eleven LC
eleven LC ответ Agamaga........ (раскрыть)
21 апреля в 11:29
Он в двух матчах подряд делал хеттрик в ЛЧ-вот его уровень!
Месси никогда такого не делал!
Incredulous
Incredulous ответ Agamaga........ (раскрыть)
21 апреля в 10:12
Лучше дважды промахнуться с пенальти чем дважды забить за весь сезон...
VeniaminS
VeniaminS
21 апреля в 09:37
Бензема был не в ударе.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
21 апреля в 08:57
Просто судья очень хотел посмотреть гол Бенземы.....
Бензема решил иначе....
Agamaga........
Agamaga........
21 апреля в 08:34
Дважды с пенальти подряд промахнулся, значит уровень такой. Не зря ему не покоряется золотая бутса!
Gahi
Gahi
21 апреля в 08:21
Главное победа команды, а то что не забил пенальти так это с каждым может случиться. Значит нужно отдыхать перед Лигой Чемпионов.
vova505
vova505
21 апреля в 08:19
Вот как бывает!
Человек, который является палочкой-выручалочкой в важных матчах может допустить ошибку в более простых ситуациях.
Но ничего, в любом случае он очень хорош!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
21 апреля в 08:11
Реалу остаётся набрать четыре очка.
КЭТиК
КЭТиК
21 апреля в 08:08
Разгрома не получилось - Бензема подвел.
SHMEL
SHMEL
21 апреля в 08:02
Реал на ходу. Бензема промахнулся- не страшно, он с игры достаточно забивает.
Jake Fallop
Jake Fallop
21 апреля в 07:14
Бенз пролетел мимо ЗМ.... Ну и МС псреалу наваляет...
barcamilan
barcamilan
21 апреля в 07:14
зато спокойно обыгрывают всех, не то что наши блауграны
monah-10
monah-10 ответ eleven LC (раскрыть)
21 апреля в 07:13
Раз десять минимум имеет право. Чисто на нем клуб в ЛЧ, там где он сейчас.
monah-10
monah-10
21 апреля в 07:11
Оставил голы для МС. В лиге ему и забивать и выходить на поле уже не надо, зачем карло это делает мне не понятно, так на замену минут на двадцать надо, чтобы форма была, а в старте уже не нужно. А если травма, человек то не молодой, кто тогда МС отгружать то будет...
Van Vanovich
Van Vanovich
21 апреля в 07:06
Бензема взялся за свое))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
21 апреля в 06:58
Реал без пенальти и не чемпион....
yavr5hv7h6a2
yavr5hv7h6a2
21 апреля в 06:52
Просто у противника название очень уж нефартовое
sv_1969
sv_1969
21 апреля в 06:51
Ничего страшного
Leha-ha50
Leha-ha50
21 апреля в 06:21
И к Бензема приходит "зима".
Sukhoverkov2012
Sukhoverkov2012
21 апреля в 06:17
Старый касяпор
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