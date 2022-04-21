«Реал» обыграл «Осасуну». Бензема дважды промахнулся с пенальти

«Осасуна» дома уступила «Реалу» в матче 33-го тура чемпионата Испании.
В составе хозяев отличился Анте Будимир (13), за гостей забивали Давид Алаба (12), Марко Асенсио (45) и Лукас Васкес (90+6).
Форвард мадридцев Карим Бензема дважды промахнулся с пенальти (52, 59).
«Реал» занимает первое место в турнирной таблице (78), «Осасуна» — девятая (44).
Кто в привилегированном положении?
Кто в привилегированном положении?
Ну я не знаю у вас всегда своя особая информация.
Ну я не знаю у вас всегда своя особая информация.
Месси никогда такого не делал!
Месси никогда такого не делал!
Бензема решил иначе....
Бензема решил иначе....
Человек, который является палочкой-выручалочкой в важных матчах может допустить ошибку в более простых ситуациях.
Но ничего, в любом случае он очень хорош!
Человек, который является палочкой-выручалочкой в важных матчах может допустить ошибку в более простых ситуациях.
Но ничего, в любом случае он очень хорош!