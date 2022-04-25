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Гюндоган может уйти из «Ман Сити» в Турцию или США

вчера, 19:12

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган может продолжить карьеру в Турции или США. Контракт игрока с «горожанами» истекает летом 2023 года, при этом сам футболист хотел бы завершить карьеру именно в составе «Сити». Однако на данный момент переговоров о продлении соглашения не было.

Мне интересен вариант с Турцией по причине своего происхождения. Также мне нравится США, я несколько раз проводил там отпуск. Однако на данный момент я об этом не задумываюсь, ведь у меня еще есть год по контракту. Мне нравится в «Сити» как в игровом плане, так и в отношении быта. Я рассматриваю возможность завершения карьеры в моем текущем клубе.

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:53
Везде играть можно.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 20:54
Пусть переходит это не проблема МС.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 20:17
Скорее всего останется в МС.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 19:47
Туркам место в ЦСКА а не в МЮ.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 19:47
Думаю горожане продлят с ним контракт. Он полезный игрок.
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:42
Ну для Турции ещё точно рановато.
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:30
Рано ему туда
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:21
Лишь бы взяли...
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 19:14
Ну и ладно.
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