Гюндоган может уйти из «Ман Сити» в Турцию или США

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган может продолжить карьеру в Турции или США. Контракт игрока с «горожанами» истекает летом 2023 года, при этом сам футболист хотел бы завершить карьеру именно в составе «Сити». Однако на данный момент переговоров о продлении соглашения не было.
Мне интересен вариант с Турцией по причине своего происхождения. Также мне нравится США, я несколько раз проводил там отпуск. Однако на данный момент я об этом не задумываюсь, ведь у меня еще есть год по контракту. Мне нравится в «Сити» как в игровом плане, так и в отношении быта. Я рассматриваю возможность завершения карьеры в моем текущем клубе.