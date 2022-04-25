Гюндоган может уйти из «Ман Сити» в Турцию или США

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вчера, 19:12

Полузащитник «Манчестер Сити» может продолжить карьеру в Турции или США . Контракт игрока с «горожанами» истекает летом 2023 года, при этом сам футболист хотел бы завершить карьеру именно в составе «Сити». Однако на данный момент переговоров о продлении соглашения не было.